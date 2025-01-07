Hüsnü Şenlendirici kızını paylaştı, hayranları yorum yağmuruna tuttu | Video
Ünlü klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz Şenlendirici, sosyal medya hesabından paylaştığı müzik performansıyla dikkat çekti. Babası gibi müzik yeteneğiyle öne çıkan Naz'ın sesi, takipçilerinden tam not aldı.
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