İbrahim Tatlıses yoğun bakımda küs çocuklarıyla barıştı! Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'ten duygusal sözler! "Hıçkıra hıçkıra ağlaştık"

İbrahim Tatlıses evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Tedavisi sırasında küs olduğu çocuklarıyla barıştı; kızı Dilan Çıtak ve oğlu Mert hastaneye geldi. Babasıyla yaşadığı sorun nedeniyle elektronik kelepçe takılan Ahmet Tatlıses, 3 kilometreden fazla yaklaşamadığı için cami avlusunda bekledi. Yoğun bakımda tedavi gören İbrahim Tatlıses, çocuklarıyla tek tek görüştü ve Ahmet Tatlıses'i görmek istedi. Ahmet Tatlıses, babasıyla aylar sonra gerçekleşen görüşmeyi duygusal sözlerle anlattı.