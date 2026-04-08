Trend Galeri Trend Magazin İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde acı gerçeği açıkladı! İmparator'un hastalığının altından bakın ne çıktı...

İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde acı gerçeği açıkladı! İmparator'un hastalığının altından bakın ne çıktı...

Müzik dünyasının "İmparator" lakaplı usta ismi İbrahim Tatlıses, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sevenlerini korkutan bu gelişmenin ardından, ünlü sanatçının kızı Melek Zübeyde babasının son durumu hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.04.2026 11:57 Güncelleme Tarihi: 08.04.2026 12:31
Yurt dışı konser maratonunun ardından İstanbul'daki evine dönen İbrahim Tatlıses aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

AĞIR BİR VİRÜSE YAKALANDI

Ambulansla hastaneye kaldırılan Tatlıses'in ağır bir virüse yakalandığı ve enfeksiyon değerlerinin yüksek olduğu öne sürüldü. Haberi duyan aile üyeleri ve yakın dostları ise vakit kaybetmeden hastaneye akın etti.

İBRAHİM TATLISES'İN GENEL DURUMU İYİ
Bakteriyel enfeksiyon nedeniyle tedavi ediliyor. İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu ile ilgili Başhekim Dr. Engin Çakmakçı şu açıklamayı yaptı:

"Hastamız İbrahim Tatlıses bugün, hastanemizin acil servisine saat 11:20'da tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur. Acil servis muayenelerinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk bulgularında enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakıma servisine alınmıştır.
Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup, genel durumu iyidir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır "

Babasının rahatsızlandığı haberini alır almaz yanına koşan Melek Zübeyde, sürecin nasıl geliştiğini şu sözlerle aktardı:

"Babam rahatsızlanınca beni aradı. Hemen ambulans ile hastaneye götürdük. Yapılan ilk tetkikler sonucunda vücudundaki enfeksiyonun safra kesesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Ameliyat durumu söz konusu."

ENFEKSİYONUN KAYNAĞI SAFRA KESESİ Mİ?

Hastanede müşahede altında tutulan İbrahim Tatlıses'in genel sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi. Doktorların, enfeksiyonun yayılımını durdurmak ve kesin teşhis koymak adına ek tetkikler yaptığı belirtildi. Melek Zübeyde'nin açıklamasına göre, enfeksiyonun kaynağının safra kesesi olduğu netleşirse usta sanatçının kısa süre içerisinde operasyona alınması bekleniyor.

SEVENLERİNDEN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJLARI YAĞIYOR

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan haberin ardından, Tatlıses'in hayranları ve sanatçı dostları "geçmiş olsun" mesajları ile İmparator'a destek verdi. Sanatçının tedavi sürecine dair yeni gelişmeler yaşandıkça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edecek.

DİLAN ÇITAK TATLISES HASTANEYE KOŞTU, AHMET TATLISES DIŞARDA BEKLEDİ

Hahberi alır almaz küs olduğu kızı Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastaneye koştu. Torunu Mert, babası Ahmet Tatlıses'in ayağındaki 'elektronik kelepçe' nedeniyle hastaneye gelemediğini söyledi.

BABASINI CAMİ AVLUSUNDA BEKLEDİ

Ahmet Tatlıses ise, hastaneye 3 kilometre uzaklıktaki bir camide bekledi. İbrahim Tatlıses, oğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

BÜTÜN ÇOCUKLARIYLA TEK TEK GÖRÜŞTÜ

Cami avlusunda bekleyen Ahmet Tatlıses'i İbrahim Tatlıses hastane odasında yanına çağırdı. İbrahim Tatlıses, bütün çocuklarıyla da tek tek görüştü.

AHMET TATLISES VE İBRAHİM TATLISES GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Aylar sonraki görüşmede baba-oğul gözyaşlarına hakim olamadı. Bu görüşme sırasında Ahmet Tatlıses fenalaştı.

BAYGINLIK GEÇİREN AHMET TATLISES'E MÜDAHALE EDİLDİ

Görüşme sırasında tansiyonu 19.5'a çıkan Ahmet Tatlıses'e müdahale edildi.

"BENİM İSTEĞİM DOĞRULTUSUNDA YANIMA GELDİ"

İbrahim Tatlıses, oğlunun 3 km sınırını aşması nedeniyle olay yerine gelen polislere "Benim isteğim doğrultusunda yanıma geldi" dedi.

HASTANE ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİLER

Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses, hastane çıkışı görüntülendi. Çıtak ve Tatlıses, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AYLAR SONRAKİ İLK GÖRÜŞMEYİ BÖYLE ANLATTI

Ahmet Tatlıses, "Babamın durumu stabil. Yoğun bakımda. İyi olacak inşallah. Görünce tansiyonum yükseldi. Burnumdan kan geldi. Beni müşahedeye aldılar. Demek ki böyle oluyormuş. Hıçkıra hıçkıra da ağlaştık, daha fazlası da olur. Duygusal anlar. Babamız orada yatıyor sonuçta. İbrahim Bey 'gelsin muhakkak' demiş. Savcılık kağıtlarını imzaladık. Kelepçe yine ayağımızda. Bir şey de olsa, sorun da çıksa yine de gelecektim. Babamız o..." dedi.

"HEPİMİZ BİRBİRİMİZİN YANINDAYIZ"

Dilan Çıtak ise "Ben her zaman söyledim. Sağlık konusunda hepimiz birbirimizin yanındayız. Şakaya ya da kavgaya benzemez. Daha iyi olacak inşallah." diye konuştu.

ÇOCUKLARIYLA YAŞADIĞI SORUNLARLA GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan son günlerde İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'le yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde yer almıştı.

Usta sanatçı katıldığı bir televizyon programında kavgalı olduğu kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlı'yla ilgili sert ifadelerde bulunmuştu.

"SENDEN NEFRET EDİYORUM"

2 çocuğuyla da uzun süredir konuşmayan Tatlıses, "Nefret ediyorum oğlum senden nefret! Sıkıştığı zaman, 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım', sıkışmadığı zaman beni tanımıyor" ifadeleriyle kızgınlığını bir kez daha ortaya koymuştu.

İmparator aynı zamanda pişmanlığını da dile getirerek, "Keşke İdo ve Melek gibi 5 evladım olsaydı" demişti.

"SANDALYE BİLE BIRAKMAYACAĞIM"

Ünlü türkücü ayrıca bir programında da iki çocuğuna miras bırakmayacağını söyledi:

"Dilan'a da, Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü."

SEYAHAT DÖNÜŞÜ HAVALİMANINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İdo Tatlıses, seyahat dönüşü havalimanında görüntülendi.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

İdo Tatlıses, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DİLAN ÇITAK VE AHMET TATLISES HAKKINDA SORULAR SORULDU

Gazeteciler, İbrahim Tatlıses cephesinden yapılan açıklamaları ve Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses hakkında sorular sordu.

"BEN NEYİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Gazetecilerin 'onları aileden görüyor musunuz?' sorusuna İdo Tatlıses, "Evet tabi ki aileden görüyorum. Ama yaptıkları ve söyledikleriyle ilgilenmiyorum, çünkü ben neyin ne olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

4 MİLYON DOLAR KAPTIRMIŞTI!

Öte yandan ünlü sanatçı, İstanbul'dan ayrılarak Ege kentine yerleşme sürecini ve bu süreçte yaşadığı hayal kırıklıklarını açıklamıştı. Yaklaşık 4 milyon dolarlık bir dolandırıcılığın kurbanı olduğunu söyleyen sanatçı, "Merhametliyim ama vicdanım bazı şeylere izin vermiyor" sözleriyle duyduğu üzüntüyü paylaşmıştı.

"AKRABANIN AKRABAYA ETTİĞİNİ AKREP BİLE ETMEZMİŞ"

Aile içi ilişkilerde yaşadığı kırgınlıklara da değinen Tatlıses, en yakın çevresinden beklemediği davranışlarla karşılaştığını söyleyerek, "Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş" demişti.

Geçen günler de Türk müziğinin güçlü isimlerinden İbrahim Tatlıses hakkında eski menajeri Şule Yazar'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Uzun yıllar birlikte çalıştığı sanatçıyla yollarını olaylı şekilde ayıran Yazar, hem savcılığa yaptığı şikayeti hem de Tatlıses ailesine dair dikkat çeken iddialarını televizyon programında anlatmıştı.