Trend Galeri Trend Magazin İdo Tatlıses’in ikizleri bakın kime çekti! Yasemin Şefkatli o fotoğrafla 10 yıllık intikamını aldı!

İdo Tatlıses’in ikizleri bakın kime çekti! Yasemin Şefkatli o fotoğrafla 10 yıllık intikamını aldı!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin ikizleri büyürken, Şefkatli'den herkesi güldüren esprili bir paylaşım geldi. Çocuklarının son halini takipçileriyle paylaşan ünlü isim, eşi İdo Tatlıses'e sosyal medya üzerinden 10 yıllık bir göndermede bulundu.

Giriş Tarihi: 15.06.2026 10:47
İdo Tatlıses’in ikizleri bakın kime çekti! Yasemin Şefkatli o fotoğrafla 10 yıllık intikamını aldı!

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses ve manken Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu.

İdo Tatlıses’in ikizleri bakın kime çekti! Yasemin Şefkatli o fotoğrafla 10 yıllık intikamını aldı!

Ünlü çift mutlu birlikteliklerini 2024 yılında ikiz bebekleri ile taçlandırmıştı.

İdo Tatlıses’in ikizleri bakın kime çekti! Yasemin Şefkatli o fotoğrafla 10 yıllık intikamını aldı!

Aile hayatlarıyla ilgi odağı olan çift sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

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İdo Tatlıses’in ikizleri bakın kime çekti! Yasemin Şefkatli o fotoğrafla 10 yıllık intikamını aldı!

10 YILLIK İNTİKAMINI ALDI!

İkiz oğullarıyla geçirdiği eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdüren Yasemin Şefkatli, bu kez çocuklarının kime benzediği tartışmasına esprili bir son nokta koydu.

İdo Tatlıses’in ikizleri bakın kime çekti! Yasemin Şefkatli o fotoğrafla 10 yıllık intikamını aldı!

"PÖRTLEK GÖZLÜLERİM BANA ÇEKTİNİZ"

İkizlerin son halini takipçileriyle paylaşan Şefkatli, eşi İdo Tatlıses'i de etiketlediği kareye şu notu düştü:

"Pörtlek gözlülerim bana çektiniz, babanız 10 yıl boyunca bana "gözlerini büyütme öyle" deyip durdu hadi al 2 tane daha @idotatlises"

İdo Tatlıses’in ikizleri bakın kime çekti! Yasemin Şefkatli o fotoğrafla 10 yıllık intikamını aldı!

Yasemin Şefkatli geçen günlerde de eğlenceli bir hikaye yayınlamıştı. Paylaşımda öne çıkan detay ise Minik Tatlısesler'in mikrofonla verdikleri sevimli görüntüler olmuştu.

İdo Tatlıses’in ikizleri bakın kime çekti! Yasemin Şefkatli o fotoğrafla 10 yıllık intikamını aldı!

Dedeleri İbrahim Tatlıses'i anımsatan bu tatlı anlar, "Mikrofon stili tanıdık geldi mi?" yorumlarıyla sosyal medyada hem tebessüm ettirdi hem de büyük ilgi görmüştü.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli oğlunu paylaştı: Mikrofon stili tanıdık geldi mi? | Video

İdo Tatlıses’in ikizleri bakın kime çekti! Yasemin Şefkatli o fotoğrafla 10 yıllık intikamını aldı!

ENERJİLERİ HİÇ BİTMİYOR

Geçen günlerde miniklerin bitmek bilmeyen enerjisi karşısında zorlanan Şefkatli, yaşadığı anları esprili bir dille anlatmıştı.

İdo Tatlıses’in ikizleri bakın kime çekti! Yasemin Şefkatli o fotoğrafla 10 yıllık intikamını aldı!

Ünlü isim, paylaşımına "Sakinleştirici tavsiyeleri için yorumlardayız" notunu düşerek takipçilerinden öneri istedi.

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İdo Tatlıses’in ikizleri bakın kime çekti! Yasemin Şefkatli o fotoğrafla 10 yıllık intikamını aldı!

MİNİK OĞLU KORKUTTU

Sosyal medyayı sık kullanan Yasemin Şefkatli, yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmişti.

İdo Tatlıses’in ikizleri bakın kime çekti! Yasemin Şefkatli o fotoğrafla 10 yıllık intikamını aldı!

TAKİPÇİLERİYLE O ANLARI PAYLAŞTI

Yasemin Şefkatli, oğlunun oyun oynarken dudağını patlattığını ve t-shirt'ünün kanlı halini sosyal medya takipçileriyle paylaşmıştı.

İdo Tatlıses’in ikizleri bakın kime çekti! Yasemin Şefkatli o fotoğrafla 10 yıllık intikamını aldı!

"DOKTOR DİKİŞ ATALIM DEDİ..."

Minik oğlunun fotoğrafını paylaşan Şefkatli altına ise, "Doktor 1 dikiş atalım dedi, atmasak olur mu dedik olur dedi beyefendi gülüyor" notunu eklemişti.

İdo Tatlıses’in ikizleri bakın kime çekti! Yasemin Şefkatli o fotoğrafla 10 yıllık intikamını aldı!

"ERKEK ÇOCUĞU ANNESİ OLMAK..."

Ayrıca Şefkatli, "Dün beyefendi dudağını patlattı erkek çocuğu annesi olmak= kalp çarpıntısı" ifadelerini kullanmıştı.

İdo Tatlıses’in ikizleri bakın kime çekti! Yasemin Şefkatli o fotoğrafla 10 yıllık intikamını aldı!

PEKİ ÜNLÜ OYUNCU ESRA DERMANCIOĞLU'NUN GÖZLERDEN UZAK TUTTUĞU KIZINI GÖRDÜNÜZ MÜ?

Sosyal medyayı sadece bir vitrin olarak değil, hayatın doğal akışını paylaştığı bir günlük gibi kullanan Dermancıoğlu, kızı ve eski eşiyle bir araya geldiği akşam yemeğinden kesitler sundu.

İdo Tatlıses’in ikizleri bakın kime çekti! Yasemin Şefkatli o fotoğrafla 10 yıllık intikamını aldı!

Ünlü oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede dijital dünyada büyük bir etkileşim dalgası yarattı.

İdo Tatlıses’in ikizleri bakın kime çekti! Yasemin Şefkatli o fotoğrafla 10 yıllık intikamını aldı!

AİLE TABLOSU VE NOSTALJİK ESİNTİLER

Dermancıoğlu'nun paylaşımlarındaki sadelik ve samimiyet dikkatlerden kaçmadı.

İdo Tatlıses’in ikizleri bakın kime çekti! Yasemin Şefkatli o fotoğrafla 10 yıllık intikamını aldı!

İlk olarak kızı Refia ile baş başa yedikleri yemeği "Refia ve anne yemekte" notuyla paylaşan ünlü isim, ardından eski eşinin de dahil olduğu bir kareyi "Baba, anne, çocuk" ifadesiyle takipçilerinin beğenisine sundu.

İdo Tatlıses’in ikizleri bakın kime çekti! Yasemin Şefkatli o fotoğrafla 10 yıllık intikamını aldı!

TAKİPÇİLERİN ODAK NOKTASI: REFİA'NIN DURU GÜZELLİĞİ

Paylaşımların ardından magazin dünyasının ve sosyal medya kullanıcılarının asıl konuştuğu konu ise Refia'nın zarafeti oldu. Annesinin enerjik ve renkli dünyasının aksine, sakin ve asil duruşuyla dikkat çeken Refia, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçiler, fotoğrafın altına şu ortak görüşleri bıraktı:

İdo Tatlıses’in ikizleri bakın kime çekti! Yasemin Şefkatli o fotoğrafla 10 yıllık intikamını aldı!

ANNELİĞİYLE GÜNDEME GELEN BİR DİĞER İSİM DE MERYEM UZERLİ OLDU!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle milyonların kalbini fetheden Meryem Uzerli, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

İdo Tatlıses’in ikizleri bakın kime çekti! Yasemin Şefkatli o fotoğrafla 10 yıllık intikamını aldı!

Dünya çapında tanınan ünlü oyuncu 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı, 2021'in Ocak ayında da Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirdi.

İdo Tatlıses’in ikizleri bakın kime çekti! Yasemin Şefkatli o fotoğrafla 10 yıllık intikamını aldı!

43 yaşındaki güzel oyuncu son olarak anneliğiyle gündeme geldi.

İdo Tatlıses’in ikizleri bakın kime çekti! Yasemin Şefkatli o fotoğrafla 10 yıllık intikamını aldı!

OYUNCAK BEBEK OLDU!

Uzerli, kızı Lily'nin "Toy Story" konseptli 5. yaş günü partisi için oldukça eğlenceli ve renkli bir sürprize imza attı.

İdo Tatlıses’in ikizleri bakın kime çekti! Yasemin Şefkatli o fotoğrafla 10 yıllık intikamını aldı!

Ünlü oyuncu, partinin konseptine uyum sağlamak adına oyuncak bebek kostümü giyerek adeta çizgi film dünyasından fırlamış gibi göründü.

İdo Tatlıses’in ikizleri bakın kime çekti! Yasemin Şefkatli o fotoğrafla 10 yıllık intikamını aldı!

Anne-kızın neşeli halleri ve partiden paylaşılan kareler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İdo Tatlıses’in ikizleri bakın kime çekti! Yasemin Şefkatli o fotoğrafla 10 yıllık intikamını aldı!

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin biricik çocukları!

İREM HELVACIOĞLU

'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde büyük bir çıkış yakalayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, 2024 yılında sessiz sedasız sevgilisi Ural Kaspar'la nikah masasına oturmuştu.

Helvacıoğlu çok geçmeden sevenlerine müjdeli haberi vermiş ve anne olacağını duyurmuştu.