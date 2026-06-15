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İdo Tatlıses’in ikizleri bakın kime çekti! Yasemin Şefkatli o fotoğrafla 10 yıllık intikamını aldı!
İdo Tatlıses’in ikizleri bakın kime çekti! Yasemin Şefkatli o fotoğrafla 10 yıllık intikamını aldı!
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin ikizleri büyürken, Şefkatli'den herkesi güldüren esprili bir paylaşım geldi. Çocuklarının son halini takipçileriyle paylaşan ünlü isim, eşi İdo Tatlıses'e sosyal medya üzerinden 10 yıllık bir göndermede bulundu.
Giriş Tarihi: 15.06.2026 10:47