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İki yakışıklı jön aynı karede! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yan yana: Değişimleri gündem oldu... 

Aralarındaki küslük iddialarıyla sık sık magazin gündemine gelen Çağatay Ulusoy ile Kıvanç Tatlıtuğ, katıldıkları bir düğünde yıllar sonra yan yana poz verdi. İki ünlü oyuncunun düğün gecesinden yansıyan karesi ile yıllar önce çekilen fotoğrafları arasındaki değişim sosyal medyada dikkat çekti.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 19.10.2026 12:35 Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 12:42
İki yakışıklı jön aynı karede! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yan yana: Değişimleri gündem oldu...

Türk ekranlarının en popüler ve çok konuşulan iki jönü Çağatay Ulusoy ile Kıvanç Tatlıtuğ, gerek kariyer adımları gerekse özel hayatlarıyla magazin dünyasının odağında yer almaya devam ediyor.

İki yakışıklı jön aynı karede! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yan yana: Değişimleri gündem oldu...

Dönem dönem aralarında soğuk rüzgarlar estiği ve küstükleri yönündeki iddialarla sık sık gündeme gelen ikili, bu kez ezber bozan bir gelişmeyle adlarından söz ettirdi.

İki yakışıklı jön aynı karede! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yan yana: Değişimleri gündem oldu...

Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ, davetli olarak katıldıkları bir düğün organizasyonunda uzun bir aradan sonra ilk kez yan yana geldi.

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İki yakışıklı jön aynı karede! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yan yana: Değişimleri gündem oldu...

Birlikte samimi pozlar veren ünlü oyuncular, hakkındaki söylentilere de tek bir fotoğrafla yanıt vermiş oldu. Etkinlikten yansıyan bu kare kısa sürede sosyal medyaya düşerken, takipçileri iki ünlü ismin yıllar önce çekilen ilk ortak fotoğraflarını da yeniden gündeme taşıdı.

İki yakışıklı jön aynı karede! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yan yana: Değişimleri gündem oldu...

Ulusoy ve Tatlıtuğ'un geçmişten günümüze geçirdiği belirgin değişim ile zaman içindeki imaj evrimleri kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

İki yakışıklı jön aynı karede! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yan yana: Değişimleri gündem oldu...

Peki siz ünlüler dünyasının diğer muhteşem ikililerini biliyor musunuz?

İki yakışıklı jön aynı karede! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yan yana: Değişimleri gündem oldu...

DEMET AKALIN-SİNAN AKÇIL

İki yakışıklı jön aynı karede! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yan yana: Değişimleri gündem oldu...

EMEL SAYIN-NÜKHET DURU

İki yakışıklı jön aynı karede! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yan yana: Değişimleri gündem oldu...

SEDA SAYAN-SAFİYE SOYMAN

İki yakışıklı jön aynı karede! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yan yana: Değişimleri gündem oldu...

YASEMİN ERGENE-MELİKE GÜNER

İki yakışıklı jön aynı karede! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yan yana: Değişimleri gündem oldu...

HÜLYA KOÇYİĞİT – TÜRKAN ŞORAY: YEŞİLÇAM'IN EFSANE İKİLİSİ

Türk sinemasının iki efsanesi Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray, sektördeki uzun yıllarına rağmen dostluklarını hep taze tutmayı başardı. Hem kamera önünde hem de hayatın içinde birbirlerine hep destek oldular. Bu dostluk, Yeşilçam'ın unutulmaz ikililerinden biri olarak hafızalarda yer edinmiş durumda.

İki yakışıklı jön aynı karede! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yan yana: Değişimleri gündem oldu...

PINAR ALTUĞ – ZEYNO GÜNENÇ: SAMİMİ ARKADAŞLIK VE DESTEK

Oyunculuk kariyerleri boyunca birçok projede yer alan Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç, özel hayatlarında da yakın dostlar. Zeyno Günenç ve Pınar Altuğ ilişkilerinde karşılıklı destek ve güç kazanmanın temelini oluşturan bir arkadaşlık zeminine sahip. Bu dostluk, sektörde kadın dayanışmasının güzel örneklerinden.

İki yakışıklı jön aynı karede! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yan yana: Değişimleri gündem oldu...

BERDAN MARDİNİ – ŞAFAK SEZER: EĞLENCELİ VE SICAKKANLI DOSTLUK

Müzik dünyasının önemli isimlerinden Berdan Mardini ile komedi dünyasının sevilen yüzü Şafak Sezer, samimiyetleri ve enerjileriyle dikkat çekiyor. İkili, farklı branşlarda olmalarına rağmen dostluklarını sıcak tutmayı başarıyor. Ortak anılar ve paylaşılan kahkahalar, bu dostluğun temel taşları.

İki yakışıklı jön aynı karede! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yan yana: Değişimleri gündem oldu...

ALİŞAN – ÇAĞLA ŞIKEL: HEM İŞ HEM ÖZEL HAYATTA DOSTLUK

Şarkıcı Alişan ile model ve sunucu Çağla Şıkel'in dostluğu, uzun yıllara dayanıyor. İkili, sık sık sosyal medyada birbirlerine yaptıkları destek paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Hem mesleki hem de özel yaşamlarında birbirlerinin en büyük destekçisi olmaları, dostluklarının sağlamlığını ortaya koyuyor.

İki yakışıklı jön aynı karede! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yan yana: Değişimleri gündem oldu...

İBRAHİM BÜYÜKAK – OĞUZHAN KOÇ: SANATIN İKİ YÜZÜ

Oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak ile müzisyenlik ve oyunculukta kendini gösteren Oğuzhan Koç, sanatın birçok alanında parlayan iki isim olarak yakın dostlar. Beraber yaptıkları projeler ve sahne performansları, onların dostluklarını pekiştiren önemli unsurlar arasında. Bu ikili, samimi ve eğlenceli tavırlarıyla magazin dünyasında sevilen dostluk örneklerinden.

İki yakışıklı jön aynı karede! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yan yana: Değişimleri gündem oldu...

FAHRİYE EVCEN – EBRU AKEL: SAMİMİYET VE KADIN DAYANIŞMASI

Fahriye Evcen ve Ebru Akel, güçlü kadınlar olarak sadece iş hayatında değil, özel hayatlarında da yakın dostlar. İkili, sosyal medyada yaptıkları samimi paylaşımlarla kadın dayanışmasının güzel bir örneğini sunuyor. Dostlukları, magazin dünyasında pozitif enerjinin adreslerinden biri.

İki yakışıklı jön aynı karede! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yan yana: Değişimleri gündem oldu...

BORAN KUZUM – MERİÇ ARAL: YENİ NESİL DOSTLUK

Genç oyuncular Boran Kuzum ve Meriç Aral, sektörde birbirlerine destek olan yakın dostlardan. Kariyerlerinde yükselişte olan bu ikili, birlikte vakit geçirip sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dostluklarını pekiştiriyor. Yeni neslin samimi dostluklarından biri olarak dikkat çekiyorlar.

İki yakışıklı jön aynı karede! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yan yana: Değişimleri gündem oldu...

BARIŞ ARDUÇ – ENGİN ÖZTÜRK: KAMERA ARKASI DOSTLUĞU

Popüler oyuncular Barış Arduç ve Engin Öztürk, kamera arkasında başlayan dostluklarını yıllardır sürdürüyor. Ortak projeler ve sosyal hayat paylaşımlarıyla da dostluklarını pekiştiriyorlar. İkili, birbirlerine her koşulda destek olmayı ihmal etmiyor.

İki yakışıklı jön aynı karede! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yan yana: Değişimleri gündem oldu...

NUR FETTAHOĞLU – SELMA ERGEÇ: SET DIŞINDA SICACIK DOSTLUK

Dizilerin sevilen oyuncuları Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç, set ortamının stresini dostluklarıyla hafifletiyorlar. Sık sık birlikte vakit geçirip birbirlerine destek oluyorlar. Bu dostluk, sektörde kadın oyuncular arasındaki dayanışmanın güzel bir örneği.

İki yakışıklı jön aynı karede! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yan yana: Değişimleri gündem oldu...

İBRAHİM TATLISES – AYDEMİR AKBAŞ: MÜZİK VE SİNEMA DÜNYASININ USTALARI

Türk sanat müziği ve sinemasının duayenlerinden İbrahim Tatlıses ile Aydemir Akbaş, sektörde uzun yıllar süren dostluklarıyla tanınmışlardı. Birbirlerine olan saygı ve sevgiyle örülü bu dostluk, birçok yeni nesil sanatçı için örnek teşkil ettiler. 17 Ağustos 2024 tarihinde Aydemir Akbaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından İbrahim Tatlıses de büyük bir kayıp yaşadı.

İki yakışıklı jön aynı karede! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yan yana: Değişimleri gündem oldu...

İŞTE DOSTLUKLARIYLA KALP ISITAN DİĞER ÜNLÜLER...

Kıvanç Tatlıtuğ - Umut Evirgen

İki yakışıklı jön aynı karede! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yan yana: Değişimleri gündem oldu...

Serenay Sarıkaya - Burcum Baygut

İki yakışıklı jön aynı karede! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yan yana: Değişimleri gündem oldu...

Mert Yazıcıoğlu - Burak Dakak

İki yakışıklı jön aynı karede! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yan yana: Değişimleri gündem oldu...

Kerem Bürsin - Yasemin Özilhan

İki yakışıklı jön aynı karede! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yan yana: Değişimleri gündem oldu...

Eda Ece - Şevval Sam