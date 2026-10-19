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İki yakışıklı jön aynı karede! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yan yana: Değişimleri gündem oldu...
İki yakışıklı jön aynı karede! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra yan yana: Değişimleri gündem oldu...
Aralarındaki küslük iddialarıyla sık sık magazin gündemine gelen Çağatay Ulusoy ile Kıvanç Tatlıtuğ, katıldıkları bir düğünde yıllar sonra yan yana poz verdi. İki ünlü oyuncunun düğün gecesinden yansıyan karesi ile yıllar önce çekilen fotoğrafları arasındaki değişim sosyal medyada dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 19.10.2026 12:35
Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 12:42