Çağatay Ulusoy baba ocağında! Memleketinde hemşehrileriyle buluştu, samimi anlar kameralara yansıdı…

Ekranların sevilen yüzü Çağatay Ulusoy, yoğun çalışma temposuna kısa bir ara vererek, rotasını aile geçmişinin dayandığı topraklara kırdı. Gözlerden uzak sürdürdüğü özel hayatıyla bilinen Ulusoy, bu kez anne ve babasını yanına alarak köklerinin uzandığı Bulgaristan'ın Razgrad bölgesindeki Beli Lom (Duranköy) köyünün yolunu tuttu.
Kendisini karşılarında gören köy sakinlerinin ve hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Ulusoy, fotoğraf çekilme isteklerinin hiçbirini kırmadı. Sevenleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektiren başarılı oyuncunun neşeli ve samimi halleri, köy halkının gönlünü bir kez daha fethetti.
Çağatay Ulusoy'un bu ziyareti, oyuncunun geçmişte gerçekleştirdiği kritik bir hamleyi de yeniden magazin kulislerine taşıdı. Başarılı oyuncu, daha önce başrolünde yer aldığı projelerin çekimlerine ara verildiği bir dönemde çifte vatandaşlık ve resmi evrak işlemleri için Bulgaristan'a gitmişti.
Nitekim Ulusoy'un resmi işlemler sırasında kendisiyle fotoğraf çektiren bir görevlinin bu kareyi sosyal medyada paylaşmasıyla, Bulgaristan vatandaşlığını aldığı ortaya çıkmıştı.
Ata topraklarına yaptığı bu son ziyarette çekilen karelerin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte hayranları, "Köklerini unutmayan adam"yorumlarında bulunarak ünlü oyuncuyu övgü yağmuruna tuttu.
Boyu 1.90 cm olan Ulusoy, 81 kilodur. Çağatay Ulusoy kahverengi saçlara ve göz rengine sahiptir. İstanbul'da doğmuş ve büyümüştür. Kendisiyle beraber iki çocuğu olan bir aileye sahip olan Ulusoy'un küçük bir erkek kardeşi vardır. Erkek kardeşi Atalay Ulusoy'dur. Çağatay Ulusoy'un annesi Refiye Ulusoy Boşnak kökenlidir. Ulusoy'un babası Aylin Ulusoy ise Bulgaristan göçmenidir.
Çağatay Ulusoy İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümü mezunudur. Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almıştır. Modellik yapmaya 2010 yılında başlayan Çağatay Ulusoy bu yıl içinde Best Model Of Turkey'e katılmış ve birinci olmuştur.
Ulusoy sonra Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk dersleri almış ve burada bulunan hocası Vahide Gördüm ile Adını Feriha Koydum isimli dizide oynamıştır. İlk oyunculuk deneyimi olan bu dizide Emir karakterini canlandıran oyuncu bu diziden sonra oldukça ünlü biri haline gelmiştir.