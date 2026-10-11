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Giriş Tarihi: 11.10.2026 15:38

Çağatay Ulusoy baba ocağında! Memleketinde hemşehrileriyle buluştu, samimi anlar kameralara yansıdı…

Başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla Türk televizyon dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Çağatay Ulusoy, bu kez yer aldığı projelerle değil, ailesiyle çıktığı anlamlı yolculukla magazin gündeminde yer aldı. Baba ocağı olan Bulgaristan köyünü ziyaret eden Ulusoy'un hemşehrileriyle de geçirdği samimi anlar kameralara böyle yansıdı...

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Çağatay Ulusoy baba ocağında! Memleketinde hemşehrileriyle buluştu, samimi anlar kameralara yansıdı…
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Ekranların sevilen yüzü Çağatay Ulusoy, yoğun çalışma temposuna kısa bir ara vererek, rotasını aile geçmişinin dayandığı topraklara kırdı. Gözlerden uzak sürdürdüğü özel hayatıyla bilinen Ulusoy, bu kez anne ve babasını yanına alarak köklerinin uzandığı Bulgaristan'ın Razgrad bölgesindeki Beli Lom (Duranköy) köyünün yolunu tuttu.

BABA OCAĞINDA MÜTEVAZI BULUŞMA

Ailesinin geçmişine uzanan topraklara adım atan Çağatay Ulusoy, köyde yaşayan akrabaları ve hemşehrileriyle bir araya geldi. Mütevazı ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, köy sokaklarında ve bir bakkal dükkanının önünde köylülerle uzun uzun sohbet etti.

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KÖYLÜLER KARŞILARINDA GÖRÜNCE ŞAŞIRDI!

Kendisini karşılarında gören köy sakinlerinin ve hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Ulusoy, fotoğraf çekilme isteklerinin hiçbirini kırmadı. Sevenleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektiren başarılı oyuncunun neşeli ve samimi halleri, köy halkının gönlünü bir kez daha fethetti.

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ÇİFTE VATANDAŞLIK DETAYI YENİDEN GÜNDEMDE!

Çağatay Ulusoy'un bu ziyareti, oyuncunun geçmişte gerçekleştirdiği kritik bir hamleyi de yeniden magazin kulislerine taşıdı. Başarılı oyuncu, daha önce başrolünde yer aldığı projelerin çekimlerine ara verildiği bir dönemde çifte vatandaşlık ve resmi evrak işlemleri için Bulgaristan'a gitmişti.

Nitekim Ulusoy'un resmi işlemler sırasında kendisiyle fotoğraf çektiren bir görevlinin bu kareyi sosyal medyada paylaşmasıyla, Bulgaristan vatandaşlığını aldığı ortaya çıkmıştı.

Ata topraklarına yaptığı bu son ziyarette çekilen karelerin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte hayranları, "Köklerini unutmayan adam"yorumlarında bulunarak ünlü oyuncuyu övgü yağmuruna tuttu.

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Boyu 1.90 cm olan Ulusoy, 81 kilodur. Çağatay Ulusoy kahverengi saçlara ve göz rengine sahiptir. İstanbul'da doğmuş ve büyümüştür. Kendisiyle beraber iki çocuğu olan bir aileye sahip olan Ulusoy'un küçük bir erkek kardeşi vardır. Erkek kardeşi Atalay Ulusoy'dur. Çağatay Ulusoy'un annesi Refiye Ulusoy Boşnak kökenlidir. Ulusoy'un babası Aylin Ulusoy ise Bulgaristan göçmenidir.

Çağatay Ulusoy İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümü mezunudur. Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almıştır. Modellik yapmaya 2010 yılında başlayan Çağatay Ulusoy bu yıl içinde Best Model Of Turkey'e katılmış ve birinci olmuştur.

Ulusoy sonra Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk dersleri almış ve burada bulunan hocası Vahide Gördüm ile Adını Feriha Koydum isimli dizide oynamıştır. İlk oyunculuk deneyimi olan bu dizide Emir karakterini canlandıran oyuncu bu diziden sonra oldukça ünlü biri haline gelmiştir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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