İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor!

"Fotoğraflara bakarken, 2026 yazına veda etmeden önce aslında 2025 yazına da bir veda borcum olduğunu fark ettim. XS kıyafetlerimin içinde rahat ettiğim, arkadaşımın kızının oyuncakları ile komik pozlar verdiğim, kocamla önümüze çıkan her merdiveni koşarak inip çıktığımız, hayatımızın iki kişilik son yazıymış. Yeni başlangıçlara!"