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İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor!

Ünlü oyuncu Alina Boz, geçtiğimiz haftalarda hamile olduğunu hayranlarına duyurmuştu. Alina Boz, yaptığı yeni paylaşımla hamileliğe hazırlık sürecini anlattı. İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.09.2026 00:01 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 00:35
İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor!

Aralık 2023'te hayatlarını birleştiren ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Alina Boz ile Umut Evirgen çifti, ilk bebeklerini kucağına almaya hazırlanıyor.

İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor!

Katıldığı mezuniyet töreninde müjdeli haberi doğrulayan Alina Boz'un ardından ünlü çift, yakın çevrelerinin katıldığı özel bir organizasyona imza atmıştı.

İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor!

CİNSİYET PARTİSİYLE DUYURDULAR

Üç aylık hamile olduğu öğrenilen başarılı oyuncu Alina Boz ve eşi Umut Evirgen, düzenledikleri cinsiyet partisinde sevdikleriyle bir araya gelmişti.

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İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor!

Çiftin heyecanla beklediği bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu ortaya çıkmıştı.

İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor!

İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çiftin bu mutlu günü, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görmüştü.

İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor!

Sürpriz gelişmenin ardından birlikte tatile çıkan Umut Evirgen, eşi Alina Boz'un iyice belirginleşen karnına dokunduğu anı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor!

"HAYATIMIZIN İKİ KİŞİLİK SON YAZIYMIŞ"

Şimdilerde ilk bebeğini kucaklamaya hazırlanan Alina Boz, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik bir paylaşımla adından söz ettirmişti.

İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor!

2025 yazına ait karelerini takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, geçmişe dönük hislerini paylaşımına düştüğü şu notla dile getirmişti:

İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor!

"Fotoğraflara bakarken, 2026 yazına veda etmeden önce aslında 2025 yazına da bir veda borcum olduğunu fark ettim. XS kıyafetlerimin içinde rahat ettiğim, arkadaşımın kızının oyuncakları ile komik pozlar verdiğim, kocamla önümüze çıkan her merdiveni koşarak inip çıktığımız, hayatımızın iki kişilik son yazıymış. Yeni başlangıçlara!"

İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor!

HAMİLELİK SÜRECİNİ ANLATTI

Ünlü oyuncu Alina Boz, bugün yeni bir paylaşım yaparak hayranlarını hamilelik süreciyle ilgili bilgilendirdi.

İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor!

BÜYÜYEN KARNINI GÖSTERDİ

Ünlü oyuncu, büyüyen karnını da göstermeyi ihmal etmedi.

İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor!

"VÜCUDUM BENİ BİR ŞEYLERE HAZIRLIYOR"

TikTok'la paylaşım yapan Alina Boz, "Bu aralar uyanıyorum. Vücudum beni bir şeylere hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor!

İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor!

İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor!

Ünlü oyuncu geçen günlerde de bebeğinin odası için renk seçerken yaşadığı anları takipçileriyle paylaşmıştı.

İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor!

Öte yandan Alina Boz'un annesi Olga Boz, genç ve doğal görünümüyle sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Anne-kızın dikkat çeken benzerliği ise takipçilerden "Abla kardeş gibiler" yorumları almıştı.

İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor!

İşte diğer ünlü isimlerin anneleri...

İŞTE ÇAĞLA ŞIKEL VE ANNESİ

İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor!

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İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor!

İREM HELVACIOĞLU- AYSUN HELVACIOĞLU

İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor!

OKTAY KAYNARCA-NURSEL KAYNARCA

İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor!

KEREM BÜRSİN VE ANNESİ

İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor!

EBRU ŞALLI- ŞEFİYE ŞALLI

İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor!

MELİSA URAL-SİBEL CAN

İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor!

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN

İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor!

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İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor!

DEMET EVGAR VE ANNESİ