Aralık 2023'te hayatlarını birleştiren ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Alina Boz ile Umut Evirgen çifti, ilk bebeklerini kucağına almaya hazırlanıyor. Katıldığı mezuniyet töreninde müjdeli haberi doğrulayan Alina Boz'un ardından ünlü çift, yakın çevrelerinin katıldığı özel bir organizasyona imza atmıştı. CİNSİYET PARTİSİYLE DUYURDULAR Üç aylık hamile olduğu öğrenilen başarılı oyuncu Alina Boz ve eşi Umut Evirgen, düzenledikleri cinsiyet partisinde sevdikleriyle bir araya gelmişti. Çiftin heyecanla beklediği bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu ortaya çıkmıştı. İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çiftin bu mutlu günü, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görmüştü. Sürpriz gelişmenin ardından birlikte tatile çıkan Umut Evirgen, eşi Alina Boz'un iyice belirginleşen karnına dokunduğu anı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. 'HAYATIMIZIN İKİ KİŞİLİK SON YAZIYMIŞ' Şimdilerde ilk bebeğini kucaklamaya hazırlanan Alina Boz, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik bir paylaşımla adından söz ettirmişti. 2025 yazına ait karelerini takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, geçmişe dönük hislerini paylaşımına düştüğü şu notla dile getirmişti: 'Fotoğraflara bakarken, 2026 yazına veda etmeden önce aslında 2025 yazına da bir veda borcum olduğunu fark ettim. XS kıyafetlerimin içinde rahat ettiğim, arkadaşımın kızının oyuncakları ile komik pozlar verdiğim, kocamla önümüze çıkan her merdiveni koşarak inip çıktığımız, hayatımızın iki kişilik son yazıymış. Yeni başlangıçlara!' HAMİLELİK SÜRECİNİ ANLATTI Ünlü oyuncu Alina Boz, bugün yeni bir paylaşım yaparak hayranlarını hamilelik süreciyle ilgili bilgilendirdi. BÜYÜYEN KARNINI GÖSTERDİ Ünlü oyuncu, büyüyen karnını da göstermeyi ihmal etmedi. 'VÜCUDUM BENİ BİR ŞEYLERE HAZIRLIYOR' TikTok'la paylaşım yapan Alina Boz, 'Bu aralar uyanıyorum. Vücudum beni bir şeylere hazırlıyor.' ifadelerini kullandı. İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor! Ünlü oyuncu geçen günlerde de bebeğinin odası için renk seçerken yaşadığı anları takipçileriyle paylaşmıştı. Öte yandan Alina Boz'un annesi Olga Boz, genç ve doğal görünümüyle sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Anne-kızın dikkat çeken benzerliği ise takipçilerden 'Abla kardeş gibiler' yorumları almıştı. İşte diğer ünlü isimlerin anneleri... İŞTE ÇAĞLA ŞIKEL VE ANNESİ ALMİLA ADA- SABİTE ERDEM İREM HELVACIOĞLU- AYSUN HELVACIOĞLU OKTAY KAYNARCA-NURSEL KAYNARCA KEREM BÜRSİN VE ANNESİ EBRU ŞALLI- ŞEFİYE ŞALLI MELİSA URAL-SİBEL CAN TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU DEMET EVGAR VE ANNESİ PELİN KARAHAN VE ANNESİ NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ BARIŞ ALPER YILMAZ NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN ŞERİF SEZER VE KIZI DENİZ ARNA AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ KIVANÇ TATLITUĞ VE ANNESİ AMİNE GÜLŞE VE ANNESİ DEMET ÖZDEMİR VE ANNESİ ZARA VE ANNESİ ŞEYMA SUBAŞI VE ANNESİ AYŞECAN TATARİ VE ANNESİ ALİYE UZUNATAĞAN CAN YAMAN VE ANNESİ EDİS VE ANNESİ ASLI BEKİROĞLU VE ANNESİ AHMET KURAL VE ANNESİ DİLAN ÇİÇEK DENİZ VE ANNESİ AZRA AKIN VE ANNESİ BİRCE AKALAY VE ANNESİ BURAK ÖZÇİVİT VE ANNESİ BURAK ÖZÇİVİT VE ANNESİ FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ ALİŞAN'IN EŞİ BUSE VAROL VE ANNESİ BİRSEN ÖZGAN ALİŞAN'IN EŞİ BUSE VAROL VE ANNESİ BİRSEN ÖZGAN SİNEM KOBAL VE ANNESİ NEZ VE ANNESİ AYÇA BİNGÖL VE ANNESİ SEVGİ BİNGÖL SELMA ERGEÇ VE ANNESİ