Trend Galeri Trend Magazin İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, beğeniler havada uçuştu! Yorumlar 'Barbie'den geçilmiyor…

İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, beğeniler havada uçuştu! Yorumlar "Barbie"den geçilmiyor…

Son dönemdeki özel yaşamı ve mutlu birlikteliğiyle adından söz ettiren İpek Filiz Yazıcı, bu kez kız kardeşiyle olan neşeli anlarını paylaştı. Birbirine olan şaşırtıcı benzerlikleriyle "Barbie" benzetmeleri alan kardeşlerin videosu binlerce beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 12.11.2026 10:54 Güncelleme Tarihi: 12.11.2026 10:58