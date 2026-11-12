Trend Galeri Trend Magazin İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, beğeniler havada uçuştu! Yorumlar 'Barbie'den geçilmiyor…

İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, beğeniler havada uçuştu! Yorumlar "Barbie"den geçilmiyor…

Son dönemdeki özel yaşamı ve mutlu birlikteliğiyle adından söz ettiren İpek Filiz Yazıcı, bu kez kız kardeşiyle olan neşeli anlarını paylaştı. Birbirine olan şaşırtıcı benzerlikleriyle "Barbie" benzetmeleri alan kardeşlerin videosu binlerce beğeni topladı.

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Giriş Tarihi: 12.11.2026 10:54 Güncelleme Tarihi: 12.11.2026 10:58
İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, beğeniler havada uçuştu! Yorumlar Barbieden geçilmiyor…

'İçimizdeki Ateş', 'Son Nefesime Kadar' ve 'Aile Saadeti' dizilerindeki performansıyla beğeni toplayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı, son dönemde magazin gündeminden düşmüyor.

İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, beğeniler havada uçuştu! Yorumlar Barbieden geçilmiyor…

Şarkıcı Ufuk Beydemir ile evliliğini noktaladıktan sonra fizyoterapist İhsan Taha Torgut ile yeni bir aşka yelken açan güzel oyuncu, özel hayatında da mutluluğun tadını çıkarıyor.

İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, beğeniler havada uçuştu! Yorumlar Barbieden geçilmiyor…

Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiren Yazıcı, son olarak kız kardeşiyle çektiği bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

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İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, beğeniler havada uçuştu! Yorumlar Barbieden geçilmiyor…

Kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi Duru Yazıcı ile eğlenceli anlarını yayınlayan ünlü isim, kısa sürede ilgi odağı oldu.

İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, beğeniler havada uçuştu! Yorumlar Barbieden geçilmiyor…

İki kardeşin samimi halleri beğeni yağmuruna tutulurken, sevenleri 'Barbie' yorumları yapmadan geçemedi.

İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, o anlara yorum yağdı: "Gerçek barbie siz olabilir misiniz?"

İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, beğeniler havada uçuştu! Yorumlar Barbieden geçilmiyor…

Kardeşlerin bu paylaşımı sosyal medyada olduğu kadar magazin dünyasında da büyük ses getirdi.

İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, beğeniler havada uçuştu! Yorumlar Barbieden geçilmiyor…

İşte merak edilen diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

Fahriye Evcen'in kız kardeşleri

Neşe, Ayşen ve Demet

İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, beğeniler havada uçuştu! Yorumlar Barbieden geçilmiyor…

Sinem Kobal- Kerem Kobal

İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, beğeniler havada uçuştu! Yorumlar Barbieden geçilmiyor…

Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül

İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, beğeniler havada uçuştu! Yorumlar Barbieden geçilmiyor…

Zehra Güneş'in kız kardeşleri İrem Nur Güneş ve Mina Güneş

İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, beğeniler havada uçuştu! Yorumlar Barbieden geçilmiyor…

Meryem Uzerli ve kardeşi Canan Uzerli

İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, beğeniler havada uçuştu! Yorumlar Barbieden geçilmiyor…

Hafsanur Sancaktutan ve ablası

İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, beğeniler havada uçuştu! Yorumlar Barbieden geçilmiyor…

Sarp Akkaya-Esra Akkaya-Kaya Akkaya

İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, beğeniler havada uçuştu! Yorumlar Barbieden geçilmiyor…

Gözde Kocaoğlu - Rıza Kocaoğlu

İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, beğeniler havada uçuştu! Yorumlar Barbieden geçilmiyor…

Caner Cindoruk- Münir Can Cindoruk

İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, beğeniler havada uçuştu! Yorumlar Barbieden geçilmiyor…

Serhat Özcan - Reha Özcan

İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, beğeniler havada uçuştu! Yorumlar Barbieden geçilmiyor…

Demet Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar

İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, beğeniler havada uçuştu! Yorumlar Barbieden geçilmiyor…

Naz Elmas-Açelya Elmas

İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, beğeniler havada uçuştu! Yorumlar Barbieden geçilmiyor…

Hadise

İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, beğeniler havada uçuştu! Yorumlar Barbieden geçilmiyor…

Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz

İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, beğeniler havada uçuştu! Yorumlar Barbieden geçilmiyor…

Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz

İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, beğeniler havada uçuştu! Yorumlar Barbieden geçilmiyor…

Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz

İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, beğeniler havada uçuştu! Yorumlar Barbieden geçilmiyor…

Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz

İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, beğeniler havada uçuştu! Yorumlar Barbieden geçilmiyor…

Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz

İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle video paylaştı, beğeniler havada uçuştu! Yorumlar Barbieden geçilmiyor…

İsmail Hacıoğlu- Kardelen Hacıoğlu