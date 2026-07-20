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İrem Helvacıoğlu tüm vaktini kızına ayırdı! Tatil paylaşımına yorum yağdı: "Minicik deniz kızı!"
İrem Helvacıoğlu tüm vaktini kızına ayırdı! Tatil paylaşımına yorum yağdı: "Minicik deniz kızı!"
Ekranların sevilen ismi İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yaz paylaşımıyla takipçilerinin içini ısıttı. Bebeği Sora ve sevimli dostlarıyla tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.
Giriş Tarihi: 20.07.2026 14:55
Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 14:59