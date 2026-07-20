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İrem Helvacıoğlu tüm vaktini kızına ayırdı! Tatil paylaşımına yorum yağdı: "Minicik deniz kızı!"

Ekranların sevilen ismi İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yaz paylaşımıyla takipçilerinin içini ısıttı. Bebeği Sora ve sevimli dostlarıyla tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 20.07.2026 14:55 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 14:59
İrem Helvacıoğlu tüm vaktini kızına ayırdı! Tatil paylaşımına yorum yağdı: Minicik deniz kızı!

Geçtiğimiz dönemde özel hayatındaki zorlu süreçler ve yaşadığı hukuki anlaşmazlıklarla sık sık magazin gündeminde yer alan başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, fırtınalı günleri geride bıraktı.

İrem Helvacıoğlu tüm vaktini kızına ayırdı! Tatil paylaşımına yorum yağdı: Minicik deniz kızı!

Şimdilerde tüm vakit ve enerjisini kızı Sora'ya ayıran ünlü isim, kızıyla geçirdiği huzurlu anları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

İrem Helvacıoğlu tüm vaktini kızına ayırdı! Tatil paylaşımına yorum yağdı: Minicik deniz kızı!

"YAZ ŞÖYLE GEÇİYOR..."

Başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan İrem Helvacıoğlu, yaz sezonunun keyfini doyasıya çıkarıyor.

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İrem Helvacıoğlu tüm vaktini kızına ayırdı! Tatil paylaşımına yorum yağdı: Minicik deniz kızı!

Sosyal mecrada paylaşım aralığını aksatmayan ünlü isim, tatilinden en özel anları bir araya getirdiği renkli bir Reels videosunu takipçilerinin beğenisine sundu. Helvacıoğlu'nun "Yaz şöyle geçiyor" notuyla yayınladığı eğlenceli videoda; doğayla iç içe anlar ve kızı Sora'nın minik havuzundaki keyifli halleri dikkat çekti.

İrem Helvacıoğlu tüm vaktini kızına ayırdı! Tatil paylaşımına yorum yağdı: Minicik deniz kızı!

"MİNİCİK DENİZ KIZI..."

İrem Helvacıoğlu'nun kısa sürede binlerce etkileşim alan paylaşımına hayranlarından yorum yağdı. Sora'nın sevimli hallerine kayıtsız kalamayan takipçileri, gönderinin altına övgü dolu mesajlar bıraktı.

İrem Helvacıoğlu tüm vaktini kızına ayırdı! Tatil paylaşımına yorum yağdı: Minicik deniz kızı!

TATİL PAYLAŞIMLARI DAHA ÖNCE DE GELMİŞTİ

Yaşadığı tüm stresi geride bırakıp kızı Sora ile yeni bir sayfa açan güzel oyuncu, son olarak çıktığı tatilden renkli kareleri takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

İrem Helvacıoğlu tüm vaktini kızına ayırdı! Tatil paylaşımına yorum yağdı: Minicik deniz kızı!

Doğal güzelliği ve samimi pozlarıyla dikkat çeken İrem Helvacıoğlu'nun peş peşe paylaştığı tatil kareleri, takipçilerinden o zaman da yoğun ilgi görmüştü.

İrem Helvacıoğlu tüm vaktini kızına ayırdı! Tatil paylaşımına yorum yağdı: Minicik deniz kızı!

Ünlü oyuncu aynı zamanda sevenlerinin övgü yağmuruna tutulmaya devam ediyor.

İrem Helvacıoğlu tüm vaktini kızına ayırdı! Tatil paylaşımına yorum yağdı: Minicik deniz kızı!

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

AÇALYA SAMYELİ DANOĞLU

Açalya Samyeli Danoğlu, 2012 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında birincilik tacını takmıştı.

İrem Helvacıoğlu tüm vaktini kızına ayırdı! Tatil paylaşımına yorum yağdı: Minicik deniz kızı!

Tescilli güzel ardından modellik yapmayarak oyunculuk kariyerine başlamıştı.

İrem Helvacıoğlu tüm vaktini kızına ayırdı! Tatil paylaşımına yorum yağdı: Minicik deniz kızı!

Birçok dizi ve filmde rol alan Açalya, 2016 yılında işadamı Erman Ademoğlu ile evlenip Bursa'ya yerleşmişti.

İrem Helvacıoğlu tüm vaktini kızına ayırdı! Tatil paylaşımına yorum yağdı: Minicik deniz kızı!

2020 yılında ilk oğlu Fettah Baran'ı dünyaya getiren Açalya, oğlunu kendisi büyütmek istediği için sektörden uzaklaşmıştı.

İrem Helvacıoğlu tüm vaktini kızına ayırdı! Tatil paylaşımına yorum yağdı: Minicik deniz kızı!

Bu süreçte güzellik sektörüne adım atan Açalya, ticarette de başarılı olduğunu göstermişti.

İrem Helvacıoğlu tüm vaktini kızına ayırdı! Tatil paylaşımına yorum yağdı: Minicik deniz kızı!

Ünlü güzel, geçen ay ikinci oğlunu dünyaya getirmişti. Ademoğlu Ailesi, çocuklarına Ahmet Boran adını vermişti.

İrem Helvacıoğlu tüm vaktini kızına ayırdı! Tatil paylaşımına yorum yağdı: Minicik deniz kızı!

KARSU DÖNMEZ

"Jest Oldu" şarkısıyla Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi edinen Karsu Dönmez, 2024 yılında Hollandalı Mike Schrama ile nikah masasına oturmuştu.

İrem Helvacıoğlu tüm vaktini kızına ayırdı! Tatil paylaşımına yorum yağdı: Minicik deniz kızı!

Başarılı şarkıcı, evlendikten üç ay sonra sosyal medya hesabından yaptığı, "Kalplerimiz sevgiyle dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek!" paylaşımıyla hamile olduğunu müjdelemişti.

İrem Helvacıoğlu tüm vaktini kızına ayırdı! Tatil paylaşımına yorum yağdı: Minicik deniz kızı!

Güzel sanatçı, geçtiğimiz nisan ayında ise oğlu Blues'u dünyaya getirdiğini şu duygusal sözlerle ifade etmişti:

"Dokuz ay boyunca Mike'a hep şunu söyledim: 'Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında oğlumuz dünyaya gelecek.' Ve 11 Nisan'da doğdu: Blues Dönmez Schrama. Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak. Anne ve baba olarak kalbimizin en derininde filizlenen, adını bile bilmediğimiz bir sevgiyle tanıştık."

İrem Helvacıoğlu tüm vaktini kızına ayırdı! Tatil paylaşımına yorum yağdı: Minicik deniz kızı!

"ALDIĞIMIZ EN GÜZEL HEDİYE" DİYEREK PAYLAŞTI!

Çekirdek ailesiyle geçirdiği huzurlu anları sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla adeta çifte mutluluk yaşadığını gözler önüne sermişti. Eşi Mike Schrama ile evliliklerinde ikinci yılı geride bırakan Karsu, bu özel günü hayatının en anlamlı sürprizlerinden biriyle kutlamıştı.

İrem Helvacıoğlu tüm vaktini kızına ayırdı! Tatil paylaşımına yorum yağdı: Minicik deniz kızı!

Sosyal medya hesabından duygusal bir not yayınlayan başarılı sanatçı, takipçilerine şu sözlerle seslenmişti:

"Aldığımız en güzel hediye" diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu'nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı... | Video

İrem Helvacıoğlu tüm vaktini kızına ayırdı! Tatil paylaşımına yorum yağdı: Minicik deniz kızı!

"Bu yaz, en kıymetli hazinem olan küçücük ailemle her anın tadını çıkarmaya karar verdim. Dün ikinci evlilik yıl dönümümüzdü ve aldığımız en güzel hediye, Blues'un ilk adımlarını atması oldu! Tarif edilemez bir mutluluk ve gurur..."

İrem Helvacıoğlu tüm vaktini kızına ayırdı! Tatil paylaşımına yorum yağdı: Minicik deniz kızı!

Evlilik yıl dönümünde oğlunun ilk adımlarını attığı anları paylaşan ünlü şarkıcı, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu almıştı.

İrem Helvacıoğlu tüm vaktini kızına ayırdı! Tatil paylaşımına yorum yağdı: Minicik deniz kızı!

EDA EROL

atv ekranlarının sevilen ismi Esra Erol'un 39 yaşındaki kız kardeşi Eda Erol, özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

İrem Helvacıoğlu tüm vaktini kızına ayırdı! Tatil paylaşımına yorum yağdı: Minicik deniz kızı!

Bir süredir pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile birlikte olan Erol, 28 Ağustos 2025'te Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleşen görkemli bir törenle evlenmişti.

İrem Helvacıoğlu tüm vaktini kızına ayırdı! Tatil paylaşımına yorum yağdı: Minicik deniz kızı!

Çok sayıda ünlü isim ve yakın dostun katıldığı düğün, magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu.Eda Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurmuş, paylaşımı kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı almıştı.

İrem Helvacıoğlu tüm vaktini kızına ayırdı! Tatil paylaşımına yorum yağdı: Minicik deniz kızı!

Anne olmak için gün sayan Erol, cinsiyet partisinde erkek bebek müjdesini vermiş ve bu anları sevenleriyle paylaşmıştı.