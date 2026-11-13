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İsmail Demirci oğlunun verdiği kritik görevi tamamlayamadı! Son basamakta elinde kaldı: Paylaşımı kahkahaya boğdu
İsmail Demirci oğlunun verdiği kritik görevi tamamlayamadı! Son basamakta elinde kaldı: Paylaşımı kahkahaya boğdu
Ünlü oyuncu İsmail Demirci, oğluyla yaşadığı eğlenceli bir anı sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Oğlunun verdiği taşıma görevinde başarısız olan Demirci'nin "Görev başarılı olmuş mu?" notuyla paylaştığı video kısa sürede ilgi odağı oldu.
Giriş Tarihi: 13.11.2026 15:22
Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 15:23