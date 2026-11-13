Trend Galeri Trend Magazin İsmail Demirci oğlunun verdiği kritik görevi tamamlayamadı! Son basamakta elinde kaldı: Paylaşımı kahkahaya boğdu

İsmail Demirci oğlunun verdiği kritik görevi tamamlayamadı! Son basamakta elinde kaldı: Paylaşımı kahkahaya boğdu

Ünlü oyuncu İsmail Demirci, oğluyla yaşadığı eğlenceli bir anı sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Oğlunun verdiği taşıma görevinde başarısız olan Demirci'nin "Görev başarılı olmuş mu?" notuyla paylaştığı video kısa sürede ilgi odağı oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MERVE AYKAŞ
Giriş Tarihi: 13.11.2026 15:22 Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 15:23
İsmail Demirci oğlunun verdiği kritik görevi tamamlayamadı! Son basamakta elinde kaldı: Paylaşımı kahkahaya boğdu

Ekranların sevilen isimlerinden başarılı oyuncu İsmail Demirci, yoğun iş temposundan arta kalan zamanlarda ailesiyle geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

İsmail Demirci oğlunun verdiği kritik görevi tamamlayamadı! Son basamakta elinde kaldı: Paylaşımı kahkahaya boğdu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, son olarak oğluyla yaşadığı sevimli bir kazayı hesabından yayınlayarak takipçilerine tebessüm ettirdi.

İsmail Demirci oğlunun verdiği kritik görevi tamamlayamadı! Son basamakta elinde kaldı: Paylaşımı kahkahaya boğdu

Oğlu Ali'nin kendisine emanet ettiği oyuncağı taşımaya çalışırken elinden düşüren Demirci, o anların yer aldığı eğlenceli videoyu Instagram hesabından takipçileriyle "Oğlumun verdiği görev başarılı oldu mu?" notunu düşerek paylaştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İsmail Demirci oğlunun verdiği kritik görevi tamamlayamadı! Son basamakta elinde kaldı: Paylaşımı kahkahaya boğdu

İsmail Demirci, oğlunun üst üste dizdiği renkli küpleri alt kata taşımasını istemesi üzerine dikkatli bir şekilde merdivenlerden inmeye başladı.

İsmail Demirci paylaştı: "Oğlumun verdiği görev başarılı oldu mu?" | Video

İsmail Demirci oğlunun verdiği kritik görevi tamamlayamadı! Son basamakta elinde kaldı: Paylaşımı kahkahaya boğdu

SON BASAMAKTA OLANLAR OLDU

Küpleri dikkatlice ve devirmeden aşağı indirmeye çalışan Demirci, son basamağa geldiğinde dengeyi sağlayamayınca oyuncak yere dağıldı.

İsmail Demirci oğlunun verdiği kritik görevi tamamlayamadı! Son basamakta elinde kaldı: Paylaşımı kahkahaya boğdu

Tam o sırada üst kattan oğlunun çığlık sesleri yükseldi. Eğlenceli anlar kameraya yansırken Demirci'nin başarısızlığı aile içinde kahkahalara neden oldu.

İsmail Demirci oğlunun verdiği kritik görevi tamamlayamadı! Son basamakta elinde kaldı: Paylaşımı kahkahaya boğdu

'ESERİMİN ADI: BENİMSİN'

Görevi tamamlamakta başarısız olan Demirci, daha sonra oğluyla birlikte küpleri yeniden dizdi. Ünlü oyuncu ortaya çıkan görüntüye "Eserimin adı: Benimsin" notunu düştü.

İsmail Demirci oğlunun verdiği kritik görevi tamamlayamadı! Son basamakta elinde kaldı: Paylaşımı kahkahaya boğdu

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

ZEYNEP ÇAMCI VE OĞLU CAN

İsmail Demirci oğlunun verdiği kritik görevi tamamlayamadı! Son basamakta elinde kaldı: Paylaşımı kahkahaya boğdu

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

İsmail Demirci oğlunun verdiği kritik görevi tamamlayamadı! Son basamakta elinde kaldı: Paylaşımı kahkahaya boğdu

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

İsmail Demirci oğlunun verdiği kritik görevi tamamlayamadı! Son basamakta elinde kaldı: Paylaşımı kahkahaya boğdu

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

İsmail Demirci oğlunun verdiği kritik görevi tamamlayamadı! Son basamakta elinde kaldı: Paylaşımı kahkahaya boğdu

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

İsmail Demirci oğlunun verdiği kritik görevi tamamlayamadı! Son basamakta elinde kaldı: Paylaşımı kahkahaya boğdu

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

İsmail Demirci oğlunun verdiği kritik görevi tamamlayamadı! Son basamakta elinde kaldı: Paylaşımı kahkahaya boğdu

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

İsmail Demirci oğlunun verdiği kritik görevi tamamlayamadı! Son basamakta elinde kaldı: Paylaşımı kahkahaya boğdu

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

İsmail Demirci oğlunun verdiği kritik görevi tamamlayamadı! Son basamakta elinde kaldı: Paylaşımı kahkahaya boğdu

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

İsmail Demirci oğlunun verdiği kritik görevi tamamlayamadı! Son basamakta elinde kaldı: Paylaşımı kahkahaya boğdu

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

İsmail Demirci oğlunun verdiği kritik görevi tamamlayamadı! Son basamakta elinde kaldı: Paylaşımı kahkahaya boğdu

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

İsmail Demirci oğlunun verdiği kritik görevi tamamlayamadı! Son basamakta elinde kaldı: Paylaşımı kahkahaya boğdu

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

İsmail Demirci oğlunun verdiği kritik görevi tamamlayamadı! Son basamakta elinde kaldı: Paylaşımı kahkahaya boğdu

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

İsmail Demirci oğlunun verdiği kritik görevi tamamlayamadı! Son basamakta elinde kaldı: Paylaşımı kahkahaya boğdu

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

İsmail Demirci oğlunun verdiği kritik görevi tamamlayamadı! Son basamakta elinde kaldı: Paylaşımı kahkahaya boğdu

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

İsmail Demirci oğlunun verdiği kritik görevi tamamlayamadı! Son basamakta elinde kaldı: Paylaşımı kahkahaya boğdu

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

İsmail Demirci oğlunun verdiği kritik görevi tamamlayamadı! Son basamakta elinde kaldı: Paylaşımı kahkahaya boğdu

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

İsmail Demirci oğlunun verdiği kritik görevi tamamlayamadı! Son basamakta elinde kaldı: Paylaşımı kahkahaya boğdu

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA