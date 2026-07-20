İsmail Yüksek ve Esin Matraş'tan düğün sonrası ilk kareler! Romantik mesaj duygulandırdı: "Hoş geldin hayatıma..."

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun başarılı ismi İsmail Yüksek, uzun süredir birlikte olduğu mimar Esin Matraş ile görkemli bir törenle hayatını birleştirdi. Futbol camiasını bir araya getiren düğünün ardından çiçeği burnunda çiftten ilk romantik paylaşımlar geldi. Yıldız futbolcunun sosyal medya hesabından paylaştığı düğün albümü ve romantik mesaj kısa sürede viral oldu.