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İsmail Yüksek ve Esin Matraş'tan düğün sonrası ilk kareler! Romantik mesaj duygulandırdı: "Hoş geldin hayatıma..."

İstanbul'da düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine giren Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek ile mimar Esin Matraş, masalsı düğünlerinden ilk resmi kareleri paylaştı. İsmail Yüksek'in eşine hitaben yazdığı notu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 20.07.2026 16:36 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 16:45
İsmail Yüksek ve Esin Matraş’tan düğün sonrası ilk kareler! Romantik mesaj duygulandırdı: Hoş geldin hayatıma...

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun başarılı ismi İsmail Yüksek, uzun süredir birlikte olduğu mimar Esin Matraş ile görkemli bir törenle hayatını birleştirdi. Futbol camiasını bir araya getiren düğünün ardından çiçeği burnunda çiftten ilk romantik paylaşımlar geldi. Yıldız futbolcunun sosyal medya hesabından paylaştığı düğün albümü ve romantik mesaj kısa sürede viral oldu.

İsmail Yüksek ve Esin Matraş’tan düğün sonrası ilk kareler! Romantik mesaj duygulandırdı: Hoş geldin hayatıma...

"HOŞ GELDİN HAYATIMA, BİR ÖMÜR YAN YANA..."

Düğünün hemen ardından eşi Esin Matraş ile ortak bir paylaşıma imza atan İsmail Yüksek, nikah kıyılırken ve düğün anında çekilen masalsı kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

İsmail Yüksek ve Esin Matraş’tan düğün sonrası ilk kareler! Romantik mesaj duygulandırdı: Hoş geldin hayatıma...

Alınından öptüğü eşiyle verdiği romantik pozları yayınlayan milli futbolcu, paylaşımına duygusal bir not düşerek şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımızın en özel, en güzel imzasını atarken; en güzel günümüzde bizi yalnız bırakmayan ailelerimize, nikah şahitlerimize, dostlarımıza ve bütün sevdiklerimize kalpten teşekkürler. Hoş geldin hayatıma, bir ömür yan yana..."

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İsmail Yüksek ve Esin Matraş’tan düğün sonrası ilk kareler! Romantik mesaj duygulandırdı: Hoş geldin hayatıma...

ÖZEL AİLE KARELERİ DE GELDİ

Sosyal medyada binlerce beğeni ve tebrik mesajı alan paylaşımlarda, ikilinin özel araç içindeki duygusal kareleri, duvak detaylı siyah-beyaz portreleri ve aile fertleriyle çektirdikleri hatıra fotoğrafları da yer aldı.

İsmail Yüksek ve Esin Matraş’tan düğün sonrası ilk kareler! Romantik mesaj duygulandırdı: Hoş geldin hayatıma...

Mimar Esin Matraş'ın şıklığı ve çiftin mutluluğu takipçilerinden tam not aldı.

İsmail Yüksek ve Esin Matraş’tan düğün sonrası ilk kareler! Romantik mesaj duygulandırdı: Hoş geldin hayatıma...

GELİN ALMA TÖRENİNDE NEŞELİ ANLAR

Geçtiğimiz günün ilk saatlerinde gerçekleşen geleneksel gelin alma merasimi renkli görüntülere sahne olmuştu.

İsmail Yüksek ve Esin Matraş’tan düğün sonrası ilk kareler! Romantik mesaj duygulandırdı: Hoş geldin hayatıma...

Davul ve zurna eşliğinde yapılan merasimde İsmail Yüksek'in heyecanı ve mutluluğu yüzüne yansımıştı.

İsmail Yüksek ve Esin Matraş’tan düğün sonrası ilk kareler! Romantik mesaj duygulandırdı: Hoş geldin hayatıma...

Milli futbolcu ve kız kardeşinin davul-zurna eşliğinde çiftetelli oynadığı ve müzisyenlere yaptığı para jesti, yakınları tarafından sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede viral olmuştu.

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İsmail Yüksek ve Esin Matraş’tan düğün sonrası ilk kareler! Romantik mesaj duygulandırdı: Hoş geldin hayatıma...

EVLENDİLER!

Gelin alma töreninin ardından akşam saatlerinde görkemli düğün merasimine geçilmişti. Futbol camiasını bir araya getiren gecenin en büyük sürprizi ise nikah masasında yaşanmıştı.

İsmail Yüksek ve Esin Matraş’tan düğün sonrası ilk kareler! Romantik mesaj duygulandırdı: Hoş geldin hayatıma...

Geçtiğimiz yıl nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan Esen Matraş ve İsmail Yüksek çiftinin nikah şahitliğini, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Ali Koç yapmıştı.

İsmail Yüksek ve Esin Matraş’tan düğün sonrası ilk kareler! Romantik mesaj duygulandırdı: Hoş geldin hayatıma...

FUTBOL CAMİASI YILDIZLAR GEÇİDİNE DÖNDÜ

Çiftin bu mutlu gününde İsmail Yüksek'in takım arkadaşları, futbol dünyasının önde gelen isimleri ve aileleri ikiliyi yalnız bırakmadı.

İsmail Yüksek ve Esin Matraş’tan düğün sonrası ilk kareler! Romantik mesaj duygulandırdı: Hoş geldin hayatıma...

Davetlilerin sosyal medya paylaşımlarıyla anbean takip edilen masalsı düğünde, ünlü çiftin şıklığı ve mutluluğu göz kamaştırdı.

İsmail Yüksek ve Esin Matraş’tan düğün sonrası ilk kareler! Romantik mesaj duygulandırdı: Hoş geldin hayatıma...

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler…

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

İsmail Yüksek ve Esin Matraş’tan düğün sonrası ilk kareler! Romantik mesaj duygulandırdı: Hoş geldin hayatıma...

MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

İsmail Yüksek ve Esin Matraş’tan düğün sonrası ilk kareler! Romantik mesaj duygulandırdı: Hoş geldin hayatıma...

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

İsmail Yüksek ve Esin Matraş’tan düğün sonrası ilk kareler! Romantik mesaj duygulandırdı: Hoş geldin hayatıma...

CENK TOSUN - ECE TOSUN

İsmail Yüksek ve Esin Matraş’tan düğün sonrası ilk kareler! Romantik mesaj duygulandırdı: Hoş geldin hayatıma...

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

İsmail Yüksek ve Esin Matraş’tan düğün sonrası ilk kareler! Romantik mesaj duygulandırdı: Hoş geldin hayatıma...

GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY

İsmail Yüksek ve Esin Matraş’tan düğün sonrası ilk kareler! Romantik mesaj duygulandırdı: Hoş geldin hayatıma...

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

İsmail Yüksek ve Esin Matraş’tan düğün sonrası ilk kareler! Romantik mesaj duygulandırdı: Hoş geldin hayatıma...

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

İsmail Yüksek ve Esin Matraş’tan düğün sonrası ilk kareler! Romantik mesaj duygulandırdı: Hoş geldin hayatıma...

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

İsmail Yüksek ve Esin Matraş’tan düğün sonrası ilk kareler! Romantik mesaj duygulandırdı: Hoş geldin hayatıma...

NEŞE KARABÖCEK-TEVFİK YENER

İsmail Yüksek ve Esin Matraş’tan düğün sonrası ilk kareler! Romantik mesaj duygulandırdı: Hoş geldin hayatıma...

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

İsmail Yüksek ve Esin Matraş’tan düğün sonrası ilk kareler! Romantik mesaj duygulandırdı: Hoş geldin hayatıma...

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

İsmail Yüksek ve Esin Matraş’tan düğün sonrası ilk kareler! Romantik mesaj duygulandırdı: Hoş geldin hayatıma...
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