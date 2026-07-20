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İsmail Yüksek ve Esin Matraş'tan düğün sonrası ilk kareler! Romantik mesaj duygulandırdı: "Hoş geldin hayatıma..."
İsmail Yüksek ve Esin Matraş'tan düğün sonrası ilk kareler! Romantik mesaj duygulandırdı: "Hoş geldin hayatıma..."
İstanbul'da düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine giren Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek ile mimar Esin Matraş, masalsı düğünlerinden ilk resmi kareleri paylaştı. İsmail Yüksek'in eşine hitaben yazdığı notu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
Giriş Tarihi: 20.07.2026 16:36
Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 16:45