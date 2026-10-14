Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI Birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşandı. ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış, günün ilerleyen saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafik yoğunluğu da arttı. NAZAN ÖNCEL DE MAHSUR KALANLAR ARASINDA... İstanbul'da sağanak su birikintileri oluştururken Murat Boz'dan sonra ünlü şarkıcı Nazan Öncel de mahsur kalanlar arasında yer aldı. SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, sosyal medya hesabından yardım istedi. 'AİLELER PANİK HALİNDE!' Şarkıcı Nazan Öncel, 'Çocukları mahsur kaldı, aileler panik halinde. AFAD geldi ama sele teslim olan bütün yollar kapalı..' ifadelerini kullandı. 'YÜZLERCE İNSAN MAHSUR KALDI' Öncel, 'Mahsur kaldık. Yüzlerce insan mahsur kaldı. Şurada ileride bir okul var, çocuklar orada mahsur kaldı. Ağır bir vaka yani' dedi. İstanbul'daki sağanakta Nazan Öncel de mahsur kalanlar arasında: Yüzlerce insan mahsur…