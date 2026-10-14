Trend Galeri Trend Magazin İstanbul’daki sağanakta Nazan Öncel de mahsur kalanlar arasında: Yüzlerce insan mahsur…

İstanbul’daki sağanakta Nazan Öncel de mahsur kalanlar arasında: Yüzlerce insan mahsur…

İstanbul'daki yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ünlü şarkıcı Nazan öncel de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve mahsur kaldığını açıkladı. İşte Nazan Öncel'in dikkat çeken o paylaşımı!

Giriş Tarihi: 14.10.2026 22:19 Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 22:35