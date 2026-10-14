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İstanbul’daki sağanakta Nazan Öncel de mahsur kalanlar arasında: Yüzlerce insan mahsur…

İstanbul'daki yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ünlü şarkıcı Nazan öncel de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve mahsur kaldığını açıkladı. İşte Nazan Öncel'in dikkat çeken o paylaşımı!

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Giriş Tarihi: 14.10.2026 22:19 Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 22:35
İstanbul’daki sağanakta Nazan Öncel de mahsur kalanlar arasında: Yüzlerce insan mahsur…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İstanbul’daki sağanakta Nazan Öncel de mahsur kalanlar arasında: Yüzlerce insan mahsur…

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI

Birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

İstanbul’daki sağanakta Nazan Öncel de mahsur kalanlar arasında: Yüzlerce insan mahsur…

ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış, günün ilerleyen saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafik yoğunluğu da arttı.

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İstanbul’daki sağanakta Nazan Öncel de mahsur kalanlar arasında: Yüzlerce insan mahsur…

NAZAN ÖNCEL DE MAHSUR KALANLAR ARASINDA...

İstanbul'da sağanak su birikintileri oluştururken Murat Boz'dan sonra ünlü şarkıcı Nazan Öncel de mahsur kalanlar arasında yer aldı.

İstanbul’daki sağanakta Nazan Öncel de mahsur kalanlar arasında: Yüzlerce insan mahsur…

SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, sosyal medya hesabından yardım istedi.

İstanbul’daki sağanakta Nazan Öncel de mahsur kalanlar arasında: Yüzlerce insan mahsur…

"AİLELER PANİK HALİNDE!"

Şarkıcı Nazan Öncel, "Çocukları mahsur kaldı, aileler panik halinde. AFAD geldi ama sele teslim olan bütün yollar kapalı.." ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki sağanakta Nazan Öncel de mahsur kalanlar arasında: Yüzlerce insan mahsur…

"YÜZLERCE İNSAN MAHSUR KALDI"

Öncel, "Mahsur kaldık. Yüzlerce insan mahsur kaldı. Şurada ileride bir okul var, çocuklar orada mahsur kaldı. Ağır bir vaka yani" dedi.

İstanbul’daki sağanakta Nazan Öncel de mahsur kalanlar arasında: Yüzlerce insan mahsur…

İstanbul'daki sağanakta Nazan Öncel de mahsur kalanlar arasında: Yüzlerce insan mahsur…

#İSTANBUL