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İtalyan basınının gözü ondaydı! Hande Erçel Milano gecesini salladı: Beyazlar içindeki elbisesini görenler hayran kaldı!

Hande Erçel, Milano'da gerçekleşen moda organizasyonunda tercih ettiği stil ile basının odağı oldu. Ön sırada yer aldığı etkinlikte beyaz elbisesi ve sade aksesuarlarıyla öne çıkan başarılı isim, moda tutkunlarından tam not aldı.

Giriş Tarihi: 23.09.2026 08:54 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 08:59
İtalyan basınının gözü ondaydı! Hande Erçel Milano gecesini salladı: Beyazlar içindeki elbisesini görenler hayran kaldı!

Televizyon projelerindeki başarılı performansları ve yer aldığı yapımlarla adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, magazin gündemindeki popülerliğini korumaya devam ediyor.

İtalyan basınının gözü ondaydı! Hande Erçel Milano gecesini salladı: Beyazlar içindeki elbisesini görenler hayran kaldı!

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra katıldığı uluslararası organizasyonlarla da dikkat çeken ünlü isim, bu kez rotasını İtalya'ya çevirdi.

İtalyan basınının gözü ondaydı! Hande Erçel Milano gecesini salladı: Beyazlar içindeki elbisesini görenler hayran kaldı!

Moda dünyasının önemli temsilcilerini bir araya getiren Milano'daki prestijli bir etkinliğe özel davetli olarak katılan oyuncu, organizasyonu en ön sıradan takip etti. Çok sayıda tanınmış simanın yer aldığı gecede tüm dikkatleri üzerine çeken Erçel, zarafeti ve stil tercihleriyle basının odak noktası oldu.

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İtalyan basınının gözü ondaydı! Hande Erçel Milano gecesini salladı: Beyazlar içindeki elbisesini görenler hayran kaldı!

Gece için tül ve korse detaylarının öne çıktığı beyaz bir elbise tercih eden başarılı oyuncu, görünümünü sade aksesuarlarla tamamladı. Saçlarını doğal şekilde açık bırakan Erçel'in şıklığı, moda takipçilerinden tam not aldı.

İtalyan basınının gözü ondaydı! Hande Erçel Milano gecesini salladı: Beyazlar içindeki elbisesini görenler hayran kaldı!

Son dönemde yurt dışındaki stil ve sanat etkinliklerinde daha sık boy gösteren oyuncu, Milano gecesinden paylaşılan kareleriyle dijital mecralarda geniş bir etkileşim yakaladı. Bu katılımla birlikte Hande Erçel, uluslararası platformlardaki görünürlüğüne yeni bir halka daha eklemiş oldu.

İtalyan basınının gözü ondaydı! Hande Erçel Milano gecesini salladı: Beyazlar içindeki elbisesini görenler hayran kaldı!

Öte yandan Güzel oyuncu geçen haftalarda da yüzündeki değişimle dikkat çekmişti.

Erçel'e "Botoks veya estetik yaptırdınız mı?" sorusu yöneltilmişti.

İtalyan basınının gözü ondaydı! Hande Erçel Milano gecesini salladı: Beyazlar içindeki elbisesini görenler hayran kaldı!

Erçel, kendisine yöneltilen iltifata gülümseyerek teşekkür etti ve estetik iddialarına kısa bir yanıt vermişti.

İtalyan basınının gözü ondaydı! Hande Erçel Milano gecesini salladı: Beyazlar içindeki elbisesini görenler hayran kaldı!

Ünlü oyuncu, "Yok" diyerek herhangi bir botoks veya estetik işlemi yaptırmadığını ifade etmişti.

İtalyan basınının gözü ondaydı! Hande Erçel Milano gecesini salladı: Beyazlar içindeki elbisesini görenler hayran kaldı!

Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel, sosyal medyada yaptığı paylaşımların yanı sıra özel hayatıyla da büyük ilgi gören isimlerden.

İtalyan basınının gözü ondaydı! Hande Erçel Milano gecesini salladı: Beyazlar içindeki elbisesini görenler hayran kaldı!

Eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile sık sık paylaşımlar yapan Erçel, geçtiğimiz günlerde hamilelik haberiyle magazin gündemine tatlı bir giriş yapmıştı. Gamze Erçel ve Caner Yıldırım, kızları Mavi'nin ardından ikinci kez anne- baba olacaklarını duyurmuştu.

İtalyan basınının gözü ondaydı! Hande Erçel Milano gecesini salladı: Beyazlar içindeki elbisesini görenler hayran kaldı!

"ARTIK DÖRT KİŞİYİZ"

Sevindiren haberi sosyal medya hesabından paylaşan Gamze Erçel Yıldırım, o kareleri "Küçük ailemiz büyüyor, artık dört kişiyiz" notuyla paylaşmıştı.

İtalyan basınının gözü ondaydı! Hande Erçel Milano gecesini salladı: Beyazlar içindeki elbisesini görenler hayran kaldı!

O AKIMA UYDULAR!

Hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşmaya devam eden Gamze Erçel, son olarak sosyal medyada hızla yayılan "Gem-maxing" akımına dahil olmuştu.

İtalyan basınının gözü ondaydı! Hande Erçel Milano gecesini salladı: Beyazlar içindeki elbisesini görenler hayran kaldı!

Vücudu renkli taşlarla süsleme trendine uyan ünlü isme, kızı Mavi ve oyuncu kardeşi Hande Erçel destek vermişti.

İtalyan basınının gözü ondaydı! Hande Erçel Milano gecesini salladı: Beyazlar içindeki elbisesini görenler hayran kaldı!

Ablasını bu süreçte yalnız bırakmayan Hande Erçel ve minik Mavi, Gamze Erçel'in hamilelik karnını rengarenk taşlarla özenle donatmıştı.

Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel'in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler! | Video

İtalyan basınının gözü ondaydı! Hande Erçel Milano gecesini salladı: Beyazlar içindeki elbisesini görenler hayran kaldı!

Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte ortaya çıkan neşeli kareleri Gamze Erçel sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Kısa sürede yoğun etkileşim alan paylaşım, sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.

İtalyan basınının gözü ondaydı! Hande Erçel Milano gecesini salladı: Beyazlar içindeki elbisesini görenler hayran kaldı!

BEBEK BEKLEYEN BİR DİĞER İSİM İSE MELİKE ŞAHİN

"Canın Beni Çekti", "Nasır" ve "Diva Yorgun" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Melike Şahin 2023 yılında Sedat Arpalık ile dünyaevine girmişti.

İtalyan basınının gözü ondaydı! Hande Erçel Milano gecesini salladı: Beyazlar içindeki elbisesini görenler hayran kaldı!

Mutlu evliliğiyle dikkat çeken şarkıcı geçtiğimiz aylarda İstanbul'da verdiği konserinde hayranlarıyla sürpriz haberi paylaşmıştı.

İtalyan basınının gözü ondaydı! Hande Erçel Milano gecesini salladı: Beyazlar içindeki elbisesini görenler hayran kaldı!

Hayranlarına büyüyen karnını gösteren şarkıcı, "Heyecanla bu akşamı bekliyordum. Konserlerimiz çok güzel geçiyor, bu akşam da öyle olacak. Alkışlarınız ve eşliklerinizle bana yardım edin, çünkü heyecanlıyım." demişti.

İtalyan basınının gözü ondaydı! Hande Erçel Milano gecesini salladı: Beyazlar içindeki elbisesini görenler hayran kaldı!

Hamile olduğunu sahnede açıklayan şarkıcı, bir erkek bebek bekliyor.

İtalyan basınının gözü ondaydı! Hande Erçel Milano gecesini salladı: Beyazlar içindeki elbisesini görenler hayran kaldı!

Şu sıralar heyecanlı bir bekleyiş içinde olan şarkıcıdan yeni "karnı burnunda" pozlar geldi. Yoğun konser temposuna kısa bir ara veren Melike Şahin, dinlenmek için tatil yaptı.

İtalyan basınının gözü ondaydı! Hande Erçel Milano gecesini salladı: Beyazlar içindeki elbisesini görenler hayran kaldı!

Ünlü şarkıcı, tatil sırasında çekilen karnı burnunda pozlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

İtalyan basınının gözü ondaydı! Hande Erçel Milano gecesini salladı: Beyazlar içindeki elbisesini görenler hayran kaldı!

Paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi görerek beğeni yağmuruna tutuldu.

İtalyan basınının gözü ondaydı! Hande Erçel Milano gecesini salladı: Beyazlar içindeki elbisesini görenler hayran kaldı!

Şahin, şimdilerde ilk bebeğini dünyaya getirmek için gün sayıyor.

İtalyan basınının gözü ondaydı! Hande Erçel Milano gecesini salladı: Beyazlar içindeki elbisesini görenler hayran kaldı!

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

CEMRE KEMER

Bir dönem listelerde fırtınalar estiren Hepsi, şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşarak müzik sahnesine damga vurmuştu. Grubun dağılmasının ardından üyeler kendi solo projelerine yönelerek müzik kariyerlerine bireysel olarak devam etti. Grubun dikkat çeken isimlerinden Cemre Kemer ise 2020 yılında Emir Medina ile hayatını birleştirdi.

İtalyan basınının gözü ondaydı! Hande Erçel Milano gecesini salladı: Beyazlar içindeki elbisesini görenler hayran kaldı!

2021'de kızı Karla'yı kucağına alan Kemer, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.