İtalyan basınının gözü ondaydı! Hande Erçel Milano gecesini salladı: Beyazlar içindeki elbisesini görenler hayran kaldı!

Moda dünyasının önemli temsilcilerini bir araya getiren Milano'daki prestijli bir etkinliğe özel davetli olarak katılan oyuncu, organizasyonu en ön sıradan takip etti. Çok sayıda tanınmış simanın yer aldığı gecede tüm dikkatleri üzerine çeken Erçel, zarafeti ve stil tercihleriyle basının odak noktası oldu.