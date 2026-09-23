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İtalyan basınının gözü ondaydı! Hande Erçel Milano gecesini salladı: Beyazlar içindeki elbisesini görenler hayran kaldı!
İtalyan basınının gözü ondaydı! Hande Erçel Milano gecesini salladı: Beyazlar içindeki elbisesini görenler hayran kaldı!
Hande Erçel, Milano'da gerçekleşen moda organizasyonunda tercih ettiği stil ile basının odağı oldu. Ön sırada yer aldığı etkinlikte beyaz elbisesi ve sade aksesuarlarıyla öne çıkan başarılı isim, moda tutkunlarından tam not aldı.
Giriş Tarihi: 23.09.2026 08:54
Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 08:59