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Jet ski yaptığı anlarla gündem olmuştu! Yıldız Tilbe 'Gözüm karadır' diyerek yüzme öğrenmeye başladı!
Jet ski yaptığı anlarla gündem olmuştu! Yıldız Tilbe "Gözüm karadır" diyerek yüzme öğrenmeye başladı!
Bodrum tatilinde yüzme bilmemesine rağmen jet ski'ye binerek dikkatleri üzerine çeken Yıldız Tilbe, yüzme öğrenmek için ilk adımı attı. Aksiyonu sevdiğini belirten ünlü şarkıcı, Bodrum'da tek başına denize girerek pratik yaptı.
Giriş Tarihi: 14.09.2026 06:56
Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 06:58