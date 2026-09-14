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Jet ski yaptığı anlarla gündem olmuştu! Yıldız Tilbe "Gözüm karadır" diyerek yüzme öğrenmeye başladı!

Bodrum tatilinde yüzme bilmemesine rağmen jet ski'ye binerek dikkatleri üzerine çeken Yıldız Tilbe, yüzme öğrenmek için ilk adımı attı. Aksiyonu sevdiğini belirten ünlü şarkıcı, Bodrum'da tek başına denize girerek pratik yaptı.

ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 14.09.2026 06:56 Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 06:58
Jet ski yaptığı anlarla gündem olmuştu! Yıldız Tilbe Gözüm karadır diyerek yüzme öğrenmeye başladı!


Sahnelerin ve magazin dünyasının en renkli isimlerinden biri olan Yıldız Tilbe, kendine özgü tavırlarıyla gündemden düşmemeye devam ediyor.

Jet ski yaptığı anlarla gündem olmuştu! Yıldız Tilbe Gözüm karadır diyerek yüzme öğrenmeye başladı!

Müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra samimi açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettiren Yıldız Tilbe, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı "Yüzme bilmiyorum" itirafıyla sevenlerini şaşırtmıştı.

Jet ski yaptığı anlarla gündem olmuştu! Yıldız Tilbe Gözüm karadır diyerek yüzme öğrenmeye başladı!

Her adımıyla takipçilerini şaşırtmayı başaran ünlü sanatçı, bu kez de tatilinde sergilediği cesur performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Jet ski yaptığı anlarla gündem olmuştu! Yıldız Tilbe Gözüm karadır diyerek yüzme öğrenmeye başladı!

Ancak ünlü sanatçının sosyal medyaya düşen son görüntüleri ezberleri tamamen bozmuştu.

Jet ski yaptığı anlarla gündem olmuştu! Yıldız Tilbe Gözüm karadır diyerek yüzme öğrenmeye başladı!

Tatil beldesinde jet ski'nin başına geçen Tilbe, su üzerindeki hakimiyeti ve cesur hamleleriyle adeta dalgalara meydan okumuştu.

Jet ski yaptığı anlarla gündem olmuştu! Yıldız Tilbe Gözüm karadır diyerek yüzme öğrenmeye başladı!

Geçmişteki yüzme açıklamasını unutturan ve aksiyon dolu anlarıyla göz dolduran sanatçı, jet ski üzerindeki hünerleriyle rüzgar gibi esmişti.

Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı... | Video

Jet ski yaptığı anlarla gündem olmuştu! Yıldız Tilbe Gözüm karadır diyerek yüzme öğrenmeye başladı!

Deniz üstündeki ustalığı ve rahat tavırlarıyla izleyenlerden tam not alan Tilbe'nin o heyecan dolu anları, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada viral olmuştu.

Jet ski yaptığı anlarla gündem olmuştu! Yıldız Tilbe Gözüm karadır diyerek yüzme öğrenmeye başladı!

YÜZME ÖĞRENMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

"Benim gözüm karadır. Cesur kadınım, aksiyon severim" diyen Tilbe, yüzmeyi öğrenmek için harekete geçti.

Jet ski yaptığı anlarla gündem olmuştu! Yıldız Tilbe Gözüm karadır diyerek yüzme öğrenmeye başladı!

Tilbe, önceki gün Bodrum'da tek başına denize girip önce su üzerinde kalmayı başardı, ardından da kulaç atıp ayaklarını çırpmaya çalıştı.

Jet ski yaptığı anlarla gündem olmuştu! Yıldız Tilbe Gözüm karadır diyerek yüzme öğrenmeye başladı!

Bu heyecan dolu anlarla gündeme gelen sanatçı, geçtiğimiz haftalarda 60 yaşına basmıştı. Yeni yaşını karşılayan ünlü isim, yılların üzerindeki etkilerini esprili bir dille ifade ederek, "İnsan yaş aldıkça yavaşlıyor" sözleriyle dikkat çekmişti.

Tilbe konser sırasında doğum gününü kutlayan hayranlarına, "İyi ki doğmuşum. Aslında gücüme gidiyor azalıyor ya zamanım. Yaşım ilerledikçe kafam bozuluyor kutlarken. 60'ım ama bir taşım Allah'a bin şükür. Valla hiç bakmıyorum kendime, bir aynada bakıyorum. İnsan yavaşlıyor yaşı ilerledikçe. 30'unda gibi olmuyor. Telefonun şarjı var ama dolu değil gibi" demişti.

Jet ski yaptığı anlarla gündem olmuştu! Yıldız Tilbe Gözüm karadır diyerek yüzme öğrenmeye başladı!

Tilbe'nin kendine has benzetmesi olan "Telefonun şarjı var ama dolu değil gibi" ifadeleri ise izleyenleri güldürmüştü.

Jet ski yaptığı anlarla gündem olmuştu! Yıldız Tilbe Gözüm karadır diyerek yüzme öğrenmeye başladı!

Peki diğer ünlü isimlerin doğum tarihlerini biliyor musunuz?

GÖNÜL YAZAR

12 Ağustos 1936

Jet ski yaptığı anlarla gündem olmuştu! Yıldız Tilbe Gözüm karadır diyerek yüzme öğrenmeye başladı!

AJDA PEKKAN

12 Şubat 1946

Jet ski yaptığı anlarla gündem olmuştu! Yıldız Tilbe Gözüm karadır diyerek yüzme öğrenmeye başladı!

BÜLENT ERSOY

9 Haziran 1952

Jet ski yaptığı anlarla gündem olmuştu! Yıldız Tilbe Gözüm karadır diyerek yüzme öğrenmeye başladı!

BANU AKLAN

1 Nisan 1958

Jet ski yaptığı anlarla gündem olmuştu! Yıldız Tilbe Gözüm karadır diyerek yüzme öğrenmeye başladı!

CEYDA ATEŞ

14 Ekim 1988

Jet ski yaptığı anlarla gündem olmuştu! Yıldız Tilbe Gözüm karadır diyerek yüzme öğrenmeye başladı!

DEMET AKALIN

23 Nisan 1972

Jet ski yaptığı anlarla gündem olmuştu! Yıldız Tilbe Gözüm karadır diyerek yüzme öğrenmeye başladı!

MEHMET ASLANTUĞ

25 Eylül 1961

Jet ski yaptığı anlarla gündem olmuştu! Yıldız Tilbe Gözüm karadır diyerek yüzme öğrenmeye başladı!

KENAN İMİRZALIOĞLU

18 Haziran 1974

Jet ski yaptığı anlarla gündem olmuştu! Yıldız Tilbe Gözüm karadır diyerek yüzme öğrenmeye başladı!

HÜLYA KOÇYİĞİT

12 Aralık 1947

Jet ski yaptığı anlarla gündem olmuştu! Yıldız Tilbe Gözüm karadır diyerek yüzme öğrenmeye başladı!

EBRU ŞALLI

15 Ocak 1977

Jet ski yaptığı anlarla gündem olmuştu! Yıldız Tilbe Gözüm karadır diyerek yüzme öğrenmeye başladı!

İBRAHİM TATLISES

1 Ocak 1952

Jet ski yaptığı anlarla gündem olmuştu! Yıldız Tilbe Gözüm karadır diyerek yüzme öğrenmeye başladı!

HÜLYA AVŞAR

10 Ekim 1963

Jet ski yaptığı anlarla gündem olmuştu! Yıldız Tilbe Gözüm karadır diyerek yüzme öğrenmeye başladı!

MERVE BOLUĞUR

16 Eylül 1987

Jet ski yaptığı anlarla gündem olmuştu! Yıldız Tilbe Gözüm karadır diyerek yüzme öğrenmeye başladı!

SİBEL CAN

1 Ağustos 1970