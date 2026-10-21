Kadir İnanır'ın ailesinden vasiyet çıkışı! Kuzenlerden ortak açıklama geldi: "Bizim meselemiz mal, mülk değil"

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından gündeme gelen vasiyetname tartışmalarında aile cephesinden yeni bir ortak açıklama geldi. Kadir İnanır'ın tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının ortaya çıkması üzerine daha önce "Bize bir kravat bile bırakmamış" ve "Kadir dayımın irade sorunu vardı" diyerek tepki gösteren yeğeni Levent İnanır'a, bu kez ağabeyinin oğlu Meftun İnanır destek verdi. Ortak bir açıklama yapan ikili, Levent İnanır'ın kişisel değil, ailenin büyük çoğunluğunun ortak kaygılarını dile getirdiğini belirterek Levent İnanır'ı aile sözcüsü ilan etti.