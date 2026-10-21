Kadir İnanır'ın ailesinden vasiyet çıkışı! Kuzenlerden ortak açıklama geldi: "Bizim meselemiz mal, mülk değil"

"O VASİYETE İNANMIYORUM!"

Miras tartışmaları devam ederken usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır, vasiyet ve yaşanan süreç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. İnanır, tepkisini ve iddialarını şu sözlerle dile getirmişti:

"Ben o vasiyete inanmıyorum. Her şeyi geçin biz bugüne kadar dededen kalma toprağımızı neden satmadık? Toprağımız yabancıya gitmesin, bölünmesin diye. Kadir Dayım, isteyen orada ev yaptırsın derdi. Bunca zamana kadar koruduğumuz toprağımızdan neden o kişiye hak verilsin ki? Bu durumdan pay biçin, bu işin içinde bir iş var."