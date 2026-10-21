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Kadir İnanır'ın ailesinden vasiyet çıkışı! Kuzenlerden ortak açıklama geldi: "Bizim meselemiz mal, mülk değil"

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından gündeme gelen vasiyetname tartışmalarında aile cephesinden yeni bir ortak açıklama geldi. Kadir İnanır'ın tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının ortaya çıkması üzerine daha önce "Bize bir kravat bile bırakmamış" ve "Kadir dayımın irade sorunu vardı" diyerek tepki gösteren yeğeni Levent İnanır'a, bu kez ağabeyinin oğlu Meftun İnanır destek verdi. Ortak bir açıklama yapan ikili, Levent İnanır'ın kişisel değil, ailenin büyük çoğunluğunun ortak kaygılarını dile getirdiğini belirterek Levent İnanır'ı aile sözcüsü ilan etti.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 21.10.2026 13:17 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 13:36
Kadir İnanır’ın ailesinden vasiyet çıkışı! Kuzenlerden ortak açıklama geldi: Bizim meselemiz mal, mülk değil

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından miras süreci devam ederken, usta sanatçının bıraktığı vasiyetname aile içinde tartışmalara yol açtı.

Kadir İnanır’ın ailesinden vasiyet çıkışı! Kuzenlerden ortak açıklama geldi: Bizim meselemiz mal, mülk değil

Kadir İnanır ve hayat arkadaşı Jülide Kural'ın avukatı Bişar Abdi Alınak, sanatçının vasiyeti hakkında açıklama yaparak, usta oyuncunun 2015 yılında hazırlattığı vasiyeti iptal ettiğini duyurmuştu. Avukat Alınak; 2022 yılındaki yeni vasiyetnameye göre Kadir İnanır'ın üç otomobilini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, bankalardaki ve yatırım hesaplarındaki tüm parasını ve faizlerini, koleksiyonları gibi maddi-manevi değeri olan tüm eşyalarını, sanat eserlerini, tüm alacak ve telif haklarını, ayrıca belgesel yapılma ve adına kurulacak dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi girişimlerin haklarını uzun yıllardır hayat arkadaşı olan Jülide Kural'a bıraktığını açıklamıştı.

Kadir İnanır’ın ailesinden vasiyet çıkışı! Kuzenlerden ortak açıklama geldi: Bizim meselemiz mal, mülk değil

MAHKEME 17 ARALIK'A ERTELENDİ
İçeriği gizli tutulan vasiyetlerin açılacağı tarih olarak ilk olarak 17 Eylül 2026 belirlenmişti. Kadir İnanır'ın noter huzurunda hazırladığı üç ayrı vasiyetin İstanbul Beykoz Adliyesi'nde açılması beklenirken, kararın açıklanacağı gün adliyeye 28 yakını geldi. Ancak bazı yakınlarına tebligat/bildirim yapılmadığı için mahkeme vasiyet hakkında kararını veremedi. Dava konusunu yeniden ele alacak olan mahkeme, kararını 17 Aralık 2026 tarihinde açıklayacak.

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Kadir İnanır’ın ailesinden vasiyet çıkışı! Kuzenlerden ortak açıklama geldi: Bizim meselemiz mal, mülk değil

KUZENLER ORTAK AÇIKLAMA YAYINLADI!

Kadir İnanır'ın vasiyetine ilişkin tartışmalar sürerken, sanatçının yeğeni Levent İnanır bu kez kuzeni Meftun İnanır ile birlikte ortak bir açıklamaya imza attı. Aile üyelerinin büyük bir kısmının vasiyetnameye dair ciddi endişeler taşıdığını vurgulayan ikili, sürecin tüm hatlarıyla aydınlatılmasını talep etti. Yapılan açıklamada, gerçeğin ortaya çıkması adına 17 Aralık 2026'da görülecek duruşmada mahkemede hazır bulunacakları ifade edildi.

Kadir İnanır’ın ailesinden vasiyet çıkışı! Kuzenlerden ortak açıklama geldi: Bizim meselemiz mal, mülk değil

Paylaşılan detaylı açıklamada şu ifadeler aktarıldı:

Ben, Meftun İnanır, Kadir İnanır'ın en büyük ağabeyinin oğluyum. Aile büyüğümüz Reşit İnanır'dan sonra ailemizin yaşça en büyük üyelerinden biri olarak, bu açıklamayla hem kendi düşüncelerimi hem de ailemizin büyük çoğunluğunun taşıdığı hassasiyetleri kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Ayrıca özellikle belirtmek isterim ki kuzenim Levent İnanır, İnanır ailesinin sözcüsü olarak ailemizin ortak hassasiyetlerini ve duruşunu kamuoyuna aktarmaktadır. Bu meselede dile getirilen soru işaretleri yalnızca kendisinin şahsi düşüncelerinden ibaret değildir. Benim de aralarında bulunduğum ailemizin büyük çoğunluğu benzer endişeleri taşımaktadır.

Kadir İnanır’ın ailesinden vasiyet çıkışı! Kuzenlerden ortak açıklama geldi: Bizim meselemiz mal, mülk değil

"BÜTÜN SORU İŞARETLERİNİN AÇIKLIĞA KAVUŞMASINI İSTİYORUZ"

Kadir İnanır, hem ülkemiz hem de ailemiz için son derece kıymetlidir. Onun hatırasına, kişiliğine ve iradesine duyduğumuz saygı tartışmasızdır. Tam da bu nedenle, adına düzenlenen vasiyetnamelerle ilgili bütün soru işaretlerinin açıklığa kavuşmasını istiyoruz. Mahkemenin daveti üzerine Beykoz Adliyesi'nde hazır bulunduk. 17 Aralık 2026 tarihinde de yargı sürecine katılacağız. Vasiyetnamelerin düzenlenme koşullarının, ilgili dönemdeki sağlık durumunun ve iradesine ilişkin hususların hukuk çerçevesinde değerlendirilmesini bekliyoruz.

Kadir İnanır’ın ailesinden vasiyet çıkışı! Kuzenlerden ortak açıklama geldi: Bizim meselemiz mal, mülk değil

"BİZİM MESELEMİZ MAL, MÜLK VEYA PARA DEĞİLDİR"

Özellikle ikinci pıhtı olayından yaklaşık dört buçuk-beş ay sonra, çok sayıda ve ağır ilaç kullanıldığı bir dönemde düzenlendiği belirtilen vasiyetnameler konusunda ciddi soru işaretlerimiz bulunmaktadır. Bu soruların cevabının varsayımlarla değil, somut bilgi ve hukuki incelemeyle ortaya konulmasını istiyoruz. Bizim meselemiz mal, mülk veya para değildir. Bizim meselemiz, Kadir İnanır'ın gerçek iradesinin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılmasıdır. Levent İnanır'ın aile sözcüsü olarak dile getirdiği hassasiyetlerin arkasında, ailemizin büyük çoğunluğunun ortak kaygıları bulunmaktadır. Bu sürecin kişisel tartışmalara dönüştürülmesini değil, hukukun üstünlüğü çerçevesinde aydınlatılmasını istiyoruz.

Kadir İnanır’ın ailesinden vasiyet çıkışı! Kuzenlerden ortak açıklama geldi: Bizim meselemiz mal, mülk değil

Hiç kimsenin soru işaretlerimizin cevabını aramamızı yanlış yorumlamasını istemiyoruz. Kadir İnanır'ın hatırasına duyduğumuz saygı, bu konunun açıklığa kavuşması yönündeki kararlılığımızın temelidir. 17 Aralık 2026 tarihinde ve sonrasında devam edecek hukuki süreçte bütün hususların açıklığa kavuşmasını bekliyoruz.

Kadir İnanır’ın ailesinden vasiyet çıkışı! Kuzenlerden ortak açıklama geldi: Bizim meselemiz mal, mülk değil

"O VASİYETE İNANMIYORUM!"
Miras tartışmaları devam ederken usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır, vasiyet ve yaşanan süreç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. İnanır, tepkisini ve iddialarını şu sözlerle dile getirmişti:
"Ben o vasiyete inanmıyorum. Her şeyi geçin biz bugüne kadar dededen kalma toprağımızı neden satmadık? Toprağımız yabancıya gitmesin, bölünmesin diye. Kadir Dayım, isteyen orada ev yaptırsın derdi. Bunca zamana kadar koruduğumuz toprağımızdan neden o kişiye hak verilsin ki? Bu durumdan pay biçin, bu işin içinde bir iş var."

Kadir İnanır’ın ailesinden vasiyet çıkışı! Kuzenlerden ortak açıklama geldi: Bizim meselemiz mal, mülk değil

"KOLEKSİYONU HALA BENDE"
Dayısının koleksiyonu hakkında çıkan haberlere değinen Levent İnanır, planlarını şu şekilde aktarmıştı:
"Geçenlerde biri Kadir Dayımın koleksiyonu hakkında bir şeyler dedi. Koleksiyonu hala bende. Hatta dayımın ödüllerini, kullandığı aksesuarları da ekleyip, giriş ücreti uygun bir müze açmak istedim. Geliri ile de kız çocuklarını okutacaktım. Kadir Dayım kız çocuklarını daha naif, korunmaya muhtaç olarak görürdü."

Kadir İnanır’ın ailesinden vasiyet çıkışı! Kuzenlerden ortak açıklama geldi: Bizim meselemiz mal, mülk değil

"PARAYA İHTİYAÇ YOKKEN EVLER SATILDI"
Jülide Kural'ın gayrimenkul satışlarına dikkat çeken İnanır, soru işaretlerini şöyle dile getirmişti:
"2022 yılında üç tane ev satıldı. Bu evler Kadir Dayım tarafından hayat arkadaşına verildiyse; o kişi hemen evleri neden sattı? Paraya ihtiyaç da yokken. Niye acele ediyorsun, bu neyin paniği?"

Kadir İnanır’ın ailesinden vasiyet çıkışı! Kuzenlerden ortak açıklama geldi: Bizim meselemiz mal, mülk değil

"KADİR DAYIMIN BİRİKİMLERİ 5 MİLYON DOLAR CİVARI"
Esra Ezmeci'nin programına konuk olan ve mirasın boyutuna vurgu yapan İnanır, yeğenlere hiçbir şey kalmamasını eleştirmişti:
"Dayımın birikimleri 5 milyon dolar civarı. Hastaneye ödenen paralar küçük kalır. Bir kalem bile bırakmamış... Hadi beni geçin, öyle çok özen gösterdiği yeğenleri vardı ki, onlara bir kalem bile bırakmamış. Olacak iş değil."

Kadir İnanır’ın ailesinden vasiyet çıkışı! Kuzenlerden ortak açıklama geldi: Bizim meselemiz mal, mülk değil

"BAKIMINDA İHMAL VAR"
Dayısının hayat arkadaşına karşı sorumluluklarını yerine getirdiğini söyleyen Levent İnanır, hastalık sürecinde ise ihmal yaşandığını iddia etmişti:

Kadir İnanır’ın ailesinden vasiyet çıkışı! Kuzenlerden ortak açıklama geldi: Bizim meselemiz mal, mülk değil

"20 senelik bir birliktelik var. Bir erkek zaten kendine yakışanı yapmalı. Kadir Dayım ziyadesiyle, fazlasıyla gerekeni yaptı. Kadir Dayıma iyi bakılmadı.

Kadir İnanır’ın ailesinden vasiyet çıkışı! Kuzenlerden ortak açıklama geldi: Bizim meselemiz mal, mülk değil

2025'de benim hastanede çektiğim görüntüler var. Tedavi olurken gayet iyiye giderken, evde zatürre oldu. Hem de Kadir İnanır'ın bu kadar donanımlı evinde. Evde kim varsa ihmal var. Banyo yaptıktan sonra camı açarsanız ne olur?"

Haber Girişi Gözde Nur - Editör