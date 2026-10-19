Kadir İnanır’ın 5 milyonluk mirasında tartışma büyüyor! Yeğeni sessizliğini bozdu... “Hayattayken yüzüne söyleselerdi'"

Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından başlayan miras ve vasiyet tartışmaları, aile içindeki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Usta sanatçının bıraktığı vasiyetnameye ilişkin detayların ortaya çıkmasıyla başlayan süreçte taraflardan peş peşe çarpıcı açıklamalar geliyor.
2022 YILINDAKİ VASİYETNAME GÜNDEME GELMİŞTİ
Kadir İnanır ve hayat arkadaşı Jülide Kural'ın avukatı Bişar Abdi Alınak, usta oyuncunun 2015 yılında hazırlattığı vasiyeti iptal ettiğini ve 2022 yılında yeni bir vasiyetname düzenlediğini duyurmuştu.
Ayrıca koleksiyonları gibi maddi ve manevi değeri olan tüm eşyalarını, sanat eserlerini, tüm alacak ve telif haklarını, belgesel yapılma hakkını ve adına kurulacak dernek, vakıf, park ya da sanat merkezi gibi girişimlerin haklarını da uzun yıllardır hayat arkadaşı olan Kural'a devrettiği belirtilmişti.
MAHKEME TEBLİGAT ENGELİNE TAKILDI: YENİ TARİH 17 ARALIK
İçeriği gizli tutulan üç ayrı vasiyetin açılması için ilk olarak 17 Eylül 2026 tarihi belirlenmişti. İstanbul Beykoz Adliyesi'nde kararın açıklanması beklenirken, adliyeye sanatçının 28 yakını geldi. Ancak bazı mirasçılara ve yakınlara tebligat yapılmadığı gerekçesiyle mahkeme vasiyeti açamadı. Dava konusunu yeniden ele alacak olan mahkeme, vasiyetnamelerin açılacağı yeni duruşma tarihini 17 Aralık 2026 olarak belirledi.
LEVENT İNANIR'DAN SERT TEPKİ: "O VASİYETE İNANMIYORUM, İRADE SORUNU VARDI!"
Miras tartışmaları sürerken adliye çıkışında ve basın yayın organlarında sert açıklamalarda bulunan usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır, iddialara tepki göstererek hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.
Dayısının süreç içerisinde irade sorunu yaşadığını öne süren İnanır, şunları kaydetti:
"Ben o vasiyete inanmıyorum. Her şeyi geçin, biz bugüne kadar dededen kalma toprağımızı neden satmadık? Toprağımız yabancıya gitmesin, bölünmesin diye. Kadir Dayım, 'İsteyen orada ev yaptırsın' derdi. Bunca zamana kadar koruduğumuz toprağımızdan neden o kişiye hak verilsin ki? Bu durumdan pay biçin, bu işin içinde bir iş var. Dayımın irade sorunu vardı, sonuna kadar hukuki yollara başvuracağız."
GÜL BAKAR SESSİZLİĞİNİ BOZDU: "KEŞKE HAYATTAYKEN YÜZÜNE SÖYLESELERDİ!"
Levent İnanır'ın iddiaları ve aile içindeki gerilim tırmanırken, Kadir İnanır'ın ablası Elmas Bakar'ın kızı Gül Bakar sessizliğini bozarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Hastalık sürecinde 3 yıl boyunca Kadir İnanır ve Jülide Kural'ın yanında yer aldığını belirten Bakar, sürece hastane personelinden doktorlara kadar herkesin tanık olduğunu ifade etti.
Jülide Kural'ın gösterdiği özene ve fedakarlığa bizzat şahit olduğunu vurgulayan Gül Bakar, aile içi tartışmaların tarafı olmak istemediğini ancak hakikatin yanında durduğunu belirterek şu sözlerle tepkisini dile getirdi:
"Kadir İnanır'ın yaşamı boyunca ilmek ilmek inşa ettiği saygınlığının, kişiliğinin ve hatırasının asılsız iddialarla gölgelenmeye çalışılmasını kabul etmiyorum. Üstelik bütün bu iddiaların, artık kendisini savunma imkanı bulunmayan bir insanın ardından dile getirilmesi ayrıca düşündürücüdür. Keşke bugün bu ithamlarda bulunanlar, Kadir İnanır hayattayken aynı sözleri onun yüzüne söyleme cesaretini gösterebilselerdi."
Sanatçının adının kişisel hesaplaşmalara ve çıkar ilişkilerine malzeme edilmemesi gerektiğini belirten Bakar, usta oyuncunun hatırasına saygı gösterilmesi çağrısıyla açıklamasını tamamladı. Gözler şimdi 17 Aralık'ta görülecek duruşmaya çevrildi.