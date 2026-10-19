Kadir İnanır’ın 5 milyonluk mirasında tartışma büyüyor! Yeğeni sessizliğini bozdu... “Hayattayken yüzüne söyleselerdi'"

LEVENT İNANIR'DAN SERT TEPKİ: "O VASİYETE İNANMIYORUM, İRADE SORUNU VARDI!"

Miras tartışmaları sürerken adliye çıkışında ve basın yayın organlarında sert açıklamalarda bulunan usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır, iddialara tepki göstererek hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.

Dayısının süreç içerisinde irade sorunu yaşadığını öne süren İnanır, şunları kaydetti:

"Ben o vasiyete inanmıyorum. Her şeyi geçin, biz bugüne kadar dededen kalma toprağımızı neden satmadık? Toprağımız yabancıya gitmesin, bölünmesin diye. Kadir Dayım, 'İsteyen orada ev yaptırsın' derdi. Bunca zamana kadar koruduğumuz toprağımızdan neden o kişiye hak verilsin ki? Bu durumdan pay biçin, bu işin içinde bir iş var. Dayımın irade sorunu vardı, sonuna kadar hukuki yollara başvuracağız."