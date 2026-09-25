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Kadir İnanır’ın vasiyeti sonrası Cenk Eren’den dikkat çeken açıklama! 'Metin Arolat’tan sonra yazdım'
Kadir İnanır’ın vasiyeti sonrası Cenk Eren’den dikkat çeken açıklama! "Metin Arolat’tan sonra yazdım"
Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar sürerken, konuya ilişkin bir değerlendirme de Cenk Eren'den geldi. Ünlü şarkıcı, İnanır'ın miras konusunda yaptığı tercihin sorgulanmaması gerektiğini belirtirken, kendi vasiyetini ise Metin Arolat'ın ardından yazdığını söyledi.
Giriş Tarihi: 25.09.2026 10:26
Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 11:50