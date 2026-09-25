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Kadir İnanır’ın vasiyeti sonrası Cenk Eren’den dikkat çeken açıklama! "Metin Arolat’tan sonra yazdım"

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar sürerken, konuya ilişkin bir değerlendirme de Cenk Eren'den geldi. Ünlü şarkıcı, İnanır'ın miras konusunda yaptığı tercihin sorgulanmaması gerektiğini belirtirken, kendi vasiyetini ise Metin Arolat'ın ardından yazdığını söyledi.

Giriş Tarihi: 25.09.2026 10:26 Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 11:50
Kadir İnanır’ın vasiyeti sonrası Cenk Eren’den dikkat çeken açıklama! Metin Arolat’tan sonra yazdım
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Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır, 27 Haziran'da 77 yaşında hayata veda etti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncunun vefatı, sanat dünyasını ve onu yıllardır büyük bir sevgiyle takip eden milyonları derin bir yasa boğdu.

Kadir İnanır’ın vasiyeti sonrası Cenk Eren’den dikkat çeken açıklama! Metin Arolat’tan sonra yazdım

MİRASINDA GELİŞME YAŞANMIŞTI!

Vefatın ardından gözler usta sanatçının geride bıraktığı mirasa çevrilirken, hukuki süreçte dikkat çeken detaylar gün yüzüne çıkmıştı.

Yaşamı boyunca üç ayrı vasiyetname hazırlayan usta sanatçının, ilk vasiyetini 2015 yılında kaleme aldığı, 2022 yılında ise noter huzurunda iki vasiyet daha düzenlediği öğrenilmişti.

Kadir İnanır’ın vasiyeti sonrası Cenk Eren’den dikkat çeken açıklama! Metin Arolat’tan sonra yazdım

AKRABALARI ADLİYE ÖNÜNDE SIRAYA GİRDİ

Kritik saat yaklaşırken usta oyuncunun yakın çevresi ve yeğenleri de Beykoz Adliyesi binasında yerini almıştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren adliye çevresinde toplanan aile üyeleri ve yeğenlerin, mahkeme salonundan gelecek resmi açıklamaları takip etmek üzere heyecanlı bir bekleyiş içinde olduğu gözlenmişti.

Kadir İnanır’ın vasiyeti sonrası Cenk Eren’den dikkat çeken açıklama! Metin Arolat’tan sonra yazdım

VASİYET KARARI ERTELENDİ!

Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin okunması beklenen duruşmada erteleme kararı çıkmıştı.

Beykoz Adliyesi önünde açıklama yapan dava avukatı, üç mirasçıya resmi tebligat ulaşmadığı gerekçesiyle vasiyetin açıklanmasının 17 Aralık tarihine ertelendiğini duyurmuştu.

Açıklama yapan avukat Hikmet Altun Kalem, "28 mirasçı var" dedi. Levent İnanır, "Adres değişikliği ve tatilde olanlar var. Bize katılmama sebebi değil bu durum... Herkes onun yeğeni, tamamlanacaktır. 17 Aralık'ta katılım sağlanacak. Bulunmayanı da bulacağız. Dayımıza son görevimiz olacak. Vekalet vermeleri gerekir. Bazılarına tebligat ulaşmamış çünkü... Türkiye'nin hukuku Allah'ın adaleti var" ifadelerini kullanmıştı.

Kadir İnanır’ın vasiyeti sonrası Cenk Eren’den dikkat çeken açıklama! Metin Arolat’tan sonra yazdım

"KADİR İNANIR'IN İRADE SORUNU VARDI"

Yeşilçam oyuncusunun 2015'te hazırladığı vasiyetin neden değiştiğine ilişkin "O da bir soru işareti." diyerek durumun kafa karıştırıcı olduğunu vurgulayan Levent İnanır ayrıca, "Sevgili Kadir dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak vasiyetnamenin içeriği de çok önemli değil. Vasiyetini üç kez değiştirmiş. Neden değiştirdi? Kafa karışıklığı var, irade sorunu var." açıklamasında bulunmuştu.

Kadir İnanır’ın vasiyeti sonrası Cenk Eren’den dikkat çeken açıklama! Metin Arolat’tan sonra yazdım

"DAYIM BIRAKIN BİR KOL SAATİNİ, BİR KRAVAT DAHİ BIRAKMAMIŞ BİZE"

Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmanın ardından İnanır'ın yeğeni Levent İnanır aynı zamanda, "Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem. Sağlıklıyken verdiği bir karar değil, rahatsızlığı döneminde yenilenmiş vasiyeti. Bütün filmlerinin teliflerini, hatta dedemden kalan bazı miras paylarını bile Jülide Kural'a devretmiş" demişti.

İnanır, "Elbette Jülide Hanım'a bir şeyler bırakması bizi üzmez ama aile bağlarını önde tutan Kadir İnanır'ın tüm soy geçmişine bir kravat dahi bırakmaması dünya görüşüne uygun değil. Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız" ifadelerini kullanmıştı.

Kadir İnanır’ın vasiyeti sonrası Cenk Eren’den dikkat çeken açıklama! Metin Arolat’tan sonra yazdım

ESKİ EŞTEN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Kadir İnanır'ın vasiyeti üzerinden devam eden davada aile bireylerinin karşılıklı açıklamaları gerilimi artırırken, sosyal medyada paylaşılan bir tehdit mesajı da gündeme gelmişti.

Duruşma öncesinde Kadir İnanır hakkında "Dayımın irade sorunu vardı" ifadelerini kullanan Levent İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Acar, eski eşine yönelik eleştirilerde bulunurken Kadir İnanır'dan, "sözü ve duruşu birbiriyle örtüşen bir insan" şeklinde söz etmişti.

Kadir İnanır’ın vasiyeti sonrası Cenk Eren’den dikkat çeken açıklama! Metin Arolat’tan sonra yazdım

Kadir İnanır'ın vasiyeti magazin gündemindeki yerini korurken, Cenk Eren'den konuya dair dikkat çeken açıklamalar geldi. Eren, herkesin kendi kararına saygı duyulması gerektiğini ifade ederken, Metin Arolat'ın vefatının ardından kendi vasiyetini hazırladığını da dile getirdi.

Kadir İnanır’ın vasiyeti sonrası Cenk Eren’den dikkat çeken açıklama! Metin Arolat’tan sonra yazdım

Cenk Eren, 2. Sayfa mikrofonuna yaptığı açıklamada Kadir İnanır'ın vasiyeti üzerinden yürütülen tartışmalara değindi.

Cenk Eren'den dikkat çeken açıklama: "Vasiyetimi Metin Arolat'tan sonra yazdım" | Video

Kadir İnanır’ın vasiyeti sonrası Cenk Eren’den dikkat çeken açıklama! Metin Arolat’tan sonra yazdım

"BEN VASİYETİMİ METİN AROLAT'TAN SONRA YAZDIM''

Eren, ''Şimdi imza olsaydı, akrabaları bize niye bırakmadın diyebilecekler miydi? Bir imza mıdır? İmza değil işte sonuçta orada 25 senedir yanında olan birisi. Onu uygun görmüş, ona bırakmış. Öyle düşünmüş dayısı. Bunu sorgulamamak lazım. Bunu sorgulamak çok doğru bir şey değil. Ben de dayıyım, benim de çocuğum yok, benim de yeğenlerim var. Ben vasiyetimi Metin Arolat'tan sonra yazdım'' dedi.

Kadir İnanır’ın vasiyeti sonrası Cenk Eren’den dikkat çeken açıklama! Metin Arolat’tan sonra yazdım

KADİR İNANIR'IN MİRAS KAVGASI SORULARINI DA CEVAPLADI

Türk sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit, Kadir İnanır'ın tüm malvarlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakmasıyla ilgili sorulan sorular sonrasında değerlendirmelerde de bulunmuştu.

"İRADESİNE SAYGI DUYULMALI"

Koçyiğit, "Maalesef buna benzer olaylara daha önce de şahit olduk. Ailenin beklentileri olabiliyor ama Kadir İnanır'ın iradesine saygı duyulmalı" demişti.

Kadir İnanır’ın vasiyeti sonrası Cenk Eren’den dikkat çeken açıklama! Metin Arolat’tan sonra yazdım

"SİZ VASİYETNAME HAZIRLADINIZ MI?"

Koçyiğit, "Siz vasiyetname hazırladınız mı?" sorusunu da yanıtlayarak kendisinin herhangi bir vasiyet bırakmadığını da sözlerine eklemişti.

Kadir İnanır'ın vasiyeti gündem olmuştu! Hülya Koçyiğit: Ben vasiyet hazırlamadım!

Kadir İnanır’ın vasiyeti sonrası Cenk Eren’den dikkat çeken açıklama! Metin Arolat’tan sonra yazdım

DEV İSİMLERİN AİLELERİNİ KARIŞTIRAN MİRASLARI!

Kadir İnanır'dan Adnan Şenses'e, Kayahan'dan Fatma Girik'e hatta Yılmaz Güney'e kadar birçok ünlü isim de vasiyeti yüzünden aileleriyle problem yaşadı ve konular mahkemeye taşındı.

Kadir İnanır’ın vasiyeti sonrası Cenk Eren’den dikkat çeken açıklama! Metin Arolat’tan sonra yazdım

KAYAHAN'IN MİRASI DA AİLEYİ İKİYE BÖLMÜŞTÜ

İşte dev isimlerin ailelerini karıştıran mirasları ve kavgaları! Usta isim Kayahan'ın vefatı sonrası kızı Beste Açar ve eşi İpek Açar arasında miras kavgası çıkmış, aile ikiye bölünmüştü.

Kadir İnanır’ın vasiyeti sonrası Cenk Eren’den dikkat çeken açıklama! Metin Arolat’tan sonra yazdım

TARAFLAR BİRBİRİNİ SUÇLAMIŞTI

Kayahan'ın şarkı telifini elinde bulunduran eşi İpek Açar'la kızı Beste Açar arasında mahkemeye taşınan gerilimde taraflar birbirini suçlamıştı.

Kadir İnanır’ın vasiyeti sonrası Cenk Eren’den dikkat çeken açıklama! Metin Arolat’tan sonra yazdım

"SADECE KAYAHAN'A ZARAR VERİR"

O dönem açıklama yapan İpek Açar, "Bu tarz konuların konuşulması sadece Kayahan'a zarar verir. Mahkemede olan süreçte herkesin susup saygıyla buradan çıkacak kararı beklemesi gerekir. Ben öyle yapıyorum" demişti.

Kadir İnanır’ın vasiyeti sonrası Cenk Eren’den dikkat çeken açıklama! Metin Arolat’tan sonra yazdım

"KIZGIN DEĞİLİM KIRGINIM"

Beste Açar ise, "Yaşananlardan sonra tabi ki eskisi gibi 'canım' deyip sarılamam, İpek'im derdim ona o da bana Beste'ciğim derdi. Ama asla kötü bir kelime de çıkmaz ağzımdan. Keşke herkesin onun gibi vicdanı olsaydı. O zaman hayat çok güzel olurdu. Kızgın değilim kırgınım" ifadelerini kullanmıştı.

Kadir İnanır’ın vasiyeti sonrası Cenk Eren’den dikkat çeken açıklama! Metin Arolat’tan sonra yazdım

MİRAS KAVGASINA TUTUŞTULAR

Şarkıcı Adnan Şenses 2013 yılında vefat etti. Henüz sanatçının kırkı çıkmadan dört yıllık eşi Lale Şenses ve ikinci evliliğinden olan kızı Arzum Şenses Alkuş, miras kavgasına tutuştu.

Kadir İnanır’ın vasiyeti sonrası Cenk Eren’den dikkat çeken açıklama! Metin Arolat’tan sonra yazdım

10 MİLYON DOLARA SATIŞA ÇIKMIŞTI

Adnan Şenses'e ait olan Zeytinburnu'ndaki benzin istasyonu sanatçının vefatının hemen ardından 10 milyon dolara satışa çıkarıldı.

Kadir İnanır’ın vasiyeti sonrası Cenk Eren’den dikkat çeken açıklama! Metin Arolat’tan sonra yazdım

EŞİ VE KIZININ KAVGASI ÇOK KONUŞULDU

Sanatçının diğer daireleri, araçları, yazlıkları için ise aralarında anlaşma yapan eşi ve kızının miras kavgası çok konuşulmuştu.

Kadir İnanır’ın vasiyeti sonrası Cenk Eren’den dikkat çeken açıklama! Metin Arolat’tan sonra yazdım

DAVA AÇILMIŞTI

Yeşilçam'ın 'çirkin kralı' olarak anılan Yılmaz Güney'in Birten Ünal'dan olan kızı Güney, üvey annesi Fatoş Hanım'a 'resmi belgede sahtecilik' ve 'şirket veya Kooperatif hakkında yanlış bilgi vermek' suçlarından dava açmıştı.

Kadir İnanır’ın vasiyeti sonrası Cenk Eren’den dikkat çeken açıklama! Metin Arolat’tan sonra yazdım

SUÇLAMALARDAN BERAAT ETTİ

2016 yılında sonuçlanan davada; Yılmaz Güney'in son eşi Fatoş Güney hakkındaki suçlamalardan beraat etti.

Kadir İnanır’ın vasiyeti sonrası Cenk Eren’den dikkat çeken açıklama! Metin Arolat’tan sonra yazdım

CEM KARACA'NIN MİRASI İÇİN KAVGA

2004 yılında aramızdan ayrılan Türk rock müziği efsanesi Cem Karaca'nın da kırkı çıkmadan son eşi İlkin Karaca'yla 19 yıllık ikinci eşi Feride Hanım ve oğlu arasında miras kavgası yaşandı.

Kadir İnanır’ın vasiyeti sonrası Cenk Eren’den dikkat çeken açıklama! Metin Arolat’tan sonra yazdım

VİZYONDAN GERİ ÇEKİLİP SONRA TEKRAR VİZYONA GİRDİ

Şarkıların telif hakkıyla başlayıp Karaca'nın filmiyle alevlenen tartışmada İlkin Karaca ve Emrah Karaca sık sık karşı karşıya geldi. Bu tartışma yüzünden vizyona giren film geri çekildi.

Kadir İnanır’ın vasiyeti sonrası Cenk Eren’den dikkat çeken açıklama! Metin Arolat’tan sonra yazdım

FATMA GİRİK'İN YAKINLARI BİRBİRİNE DÜŞTÜ

2022 yılında aramızdan ayrılan Türk sinemasının unutulmaz ismi Fatma Girik'in mirası, yakınlarını birbirine düşürdü.