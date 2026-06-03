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Kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti! Reha Muhtar’ın vasiyeti ortaya çıktı: Cenazeme gelmesin!
Kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti! Reha Muhtar’ın vasiyeti ortaya çıktı: Cenazeme gelmesin!
66 yaşındaki Reha Muhtar, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Reha Muhtar'ın vasiyeti de vefatının ardından ortaya çıktı. İşte Reha Muhtar'ın geçmişte verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalar!
Giriş Tarihi: 03.06.2026 21:46
Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 21:56