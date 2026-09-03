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Kanserle mücadele ediyordu! Sihirli Annem’in Perihan’ı Gül Onat ameliyat oldu: “Kuyruğu dik tutuyorum”
Kanserle mücadele ediyordu! Sihirli Annem’in Perihan’ı Gül Onat ameliyat oldu: “Kuyruğu dik tutuyorum”
Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat, bir kez daha ameliyat masasına yattı. Geçirdiği operasyonun ardından sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen ünlü isim, yaşadığı son gelişmeleri ve sağlık durumundaki kritik detayları açıkladı.
Giriş Tarihi: 03.09.2026 08:58
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 09:09