Karaciğer nakliyle ölümden dönmüştü! Ufuk Özkan’dan haber var: Doktorları o kararı verdi...

50 yaşındaki sevilen oyuncu Ufuk Özkan, yaklaşık 8 saat süren kritik bir karaciğer nakli operasyonu geçirmişti. Başarılı ameliyatın ardından Özkan, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edilmişti. Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve doktorlarından çalışabilmesi için gerekli onayı aldığını belirten başarılı oyuncu, mesleğine duyduğu özlemi dile getirdi. Toparlanma sürecini anlatan oyuncu, 'Sağlığım çok iyi, bir hastalık geçirdim ve 5 aydır her gün daha iyiye gidiyorum. Doktorlarım çalışabilir durumda olduğumu söyledi. Buradan herkese duyurulur, artık yerimde duramıyorum. Çalışmak istiyorum' dedi. 'EN GÜZEL HİKAYE AİLEYLE YAZILIR' Evine döner dönmez ailesiyle çekildiği neşeli bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Ufuk Özkan, 'Eve döndük. Çünkü en güzel hikaye aileyle yazılır' notunu düşmüştü. Zorlu karaciğer nakli operasyonun ardından her geçen gün sağlığına biraz daha kavuşan Ufuk Özkan, hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. 'BABA-OĞUL İLK SAHNEMİZ' Sosyal medya hesabından müjdeyi duyuran ünlü oyuncu, kariyerinde ilk kez oğluyla aynı projede kamera karşısına geçtiğini açıkladı. Oğluyla sette çekilen karesini paylaşan Özkan, bu özel ana: 'Sürpriz! Baba-oğul ilk sahnemiz...' notunu düşerek yaşadığı gururu takipçileriyle paylaşmıştı. Öte yandan Ufuk Özkan, geçen gün de Instagram hesabından kendisine donör olan Salih Kıvırcık ile bir paylaşım yapmıştı. Toparlanma sürecinde olduğu görülen Özkan, hikayesinde 'Her şey kontrol altında' notunu düşmüştü. YANINDAN BİR AN OLSUN AYRILMAYAN KARDEŞİNE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ! Öte yandan Özkan, yaşadığı zor günlerde kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan kardeşi Umut Özkan'a sosyal medya üzerinden duygu dolu sözlerle teşekkür etmişti. Sanatçı, bu süreçte en büyük desteğinin ailesi olduğunu vurgulamıştı. 'Bazı hikâyeler vardır; kelimelere gerek kalmadan herkes ne yaşandığını hisseder. GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE NAKİL SÜRECİYLE İLGİLİ AYRINTILARI DONÖRÜ VE ABİSİ ANLATMIŞTI! Ufuk Özkan'a karaciğer naklinde donör olan Salih Kıvırcık, Özkan'ın kardeşi Umut Özkan ile geçtiğimiz günlerde Cihangir'deydi. 'GİDİYORUZ AMA ÇIKAMAMAK DA VAR' Hastaneden çıkan ve artık sağlığına kavuşan Salih Kıvırcık, süreci anlattı: 'Ameliyat günü geldi. Ufuk abinin odasına girdim. Duygulandık, eskilerden konuştuk. Ufuk abi ameliyata girerken 'Gidiyoruz ama çıkamamak da var' dedi. 'HER ŞEYE HAZIRDIK' Her şeye hazırdık yani. Kandil günü ameliyat olduk. Tüm Türkiye'nin dualarıyla süreci birlikte atlattık. Bir iş adamı 26 tane kurban kestirmiş.' Peki Ufuk Özkan'ın tüm bu sağlık sürecinde neler yaşanmıştı? Ufuk Özkan, zorlu bir karaciğer nakli sürecinin ardından hayata yeniden 'merhaba' dedi! Günlerce süren belirsizlik, 11 saatlik kritik operasyon ve hastane koridorlarında nefeslerin tutulduğu o anlar geride kaldı ancak yankıları devam ediyor. Ünlü oyuncunun kardeşi, ameliyat sabahı yaşanan ve hafızalardan silinmeyecek o kareleri şu sözlerle paylaştı... 'Abimin hastalığı sürecinde çok korktuğumuz, zaman zaman umutsuzluğa kapıldığımız anlar oldu. Yüreğimiz daraldı, gözlerimiz doldu… Ama şükürler olsun ki abimin dediği gibi dualarınız bizim muhafızımız oldu. Bizi ayakta tutan, içimize güç veren, umudu yeniden yeşerten hep o dualardı. Yaşadıklarımızı kalbimizde saklamakla yetinmeyip, bu duyguyu sevdiklerimizle de paylaşmak istedik. Belki birine umut olur, belki birine güç verir diye… DOKTORU AMELİYAT SONRASI SÜRECİ ANLATMIŞTI Türkiye'nin ekranlardan tanıdığı ve sevdiği isim Ufuk Özkan, hayatının en zorlu sınavını başarıyla geride bıraktı. Prof. Dr. Onur Yaprak, ilk ay haftada bir biyokimya takibi yapılacağını, birinci ayın ardından ise kontrol sıklığının azaltılacağını açıkladı. Başarılı sürecin ardından taburcu edilen Özkan, kamuoyuna önemli mesajlar verdi. 'UMUT OLMAK, HAYAT OLMAK GERÇEKTEN ÇOK KIYMETLİ' Organ bağışına dikkat çeken Özkan, süreç boyunca organ bekleyen hastalara umut olmak istediklerini belirterek, donör Salih Kıvırcık ile birlikte sosyal medyada bilinçlendirme paylaşımları yaptıklarını söyledi. Özkan, 'Elimizden geldiğince organ bekleyen insanları yüreklendirmek istedik. Çok güzel geri dönüşler aldık. İnsanların bu konuda hâlâ soru işaretleri var. Oysa verici, yaklaşık bir ay içinde karaciğer hacminin büyük bölümünü yeniden kazanıyor. Böbrek bağışında da kişi tek böbrekle sağlıklı şekilde hayatına devam edebiliyor' diye konuştu. Organ bağışına yönelik farkındalık çalışmalarını Türkiye genelinde yaymayı hedeflediklerini belirten Özkan, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da destek verdiğini ifade etti. Ünlü oyuncu Ufuk Özkan taburcu oldu: 'Çok özlediğim mesleğime geri dönmek için gün sayıyorum' | Video TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI 3 Şubat'ta gerçekleşen ve 11 saat süren ameliyatın kendisi için tarihi bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Özkan, 'Operasyonun 9,5 saati cerrahiydi. Ameliyattan yalnızca 16 gün sonra böyle konuşabileceğimi, gülebileceğimi ve ayakta durabileceğimi söyleseler inanmazdım. Hemşire arkadaşlarımız 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle ilgilendi. Hepsine minnettarım. Dünyanın dualarla döndüğüne bir kez daha şahit oldum' şeklinde konuştu. 'ÇOK ÖZLEDİĞİM MESLEĞİME KAVUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYORUM' Organ bağışına dikkat çekmeyi hayatının bundan sonraki döneminde bir misyon edindiğini belirten Özkan, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Ramazan ayı dolayısıyla iyi dileklerini de ileten Özkan, organ nakli servisinden taburcu edildiğini ve kontrol sürecinin devam edeceğini söyledi. 'Çok özlediğim mesleğime ve seyircilerime kavuşmak için gün sayıyorum. En kısa zamanda yeniden buluşmak üzere' dedi. 'BEKLEDİĞİMİZDEN ÇOK DAHA KISA SÜREDE TOPARLANDIK' Ufuk Özkan'a karaciğer bağışında bulunan donör Salih Kıvırcık ise sürecin düşündüklerinden daha hızlı ilerlediğini belirterek, 'Beklediğimizden çok daha kısa sürede toparlandık. Yaklaşık iki gün içinde yürümeye başladım. Üçüncü gün normal beslenmeye geçebileceğim söylendi. Korkulacak bir durum olmadığını yaşayarak gördüm' dedi. Organ bağışı konusunda endişe duyanlara da mesaj veren Kıvırcık, bağış sonrası hayatın normal şekilde devam edebildiğini vurguladı. TAKİPLER DEVAM EDECEK Prof. Dr. Onur Yaprak, taburculuk sürecine ilişkin bilgi verdi. Yaprak, 'Hem Ufuk hem de Salih kardeşimizi organ nakli bölümümüzden taburcu ettik. Ufuk kardeşimizin evi uzak olduğu için kontrollerini daha rahat sürdürebilmesi adına bir hafta daha hastanemizde misafir edeceğiz. Bu süreçte ilaç eğitimleri tamamlanacak. İlk ay haftada bir biyokimya takibi yapılacak, birinci ayın ardından ise kontrol sıklığını azaltacağız. Birkaç ay içerisinde tamamen sosyal yaşamına dönebileceğini düşünüyoruz' diye konuştu. NELER OLMUŞTU? Türkiye'nin sevilen yüzü Ufuk Özkan, yaşadığı zorlu sağlık sürecinde en kritik eşiği geride bırakarak 8 saat süren başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçirmişti. Doktorları hem ünlü oyuncunun hem de donörünün sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıklamıştı. Ameliyat sonrası taburcu olan Ufuk Özkan, hakkında ortaya atılan 'yoğun bakım' iddialarına paylaşım yaparak yanıt vermişti. İşte haberin detayları... 'SİZİN DUALARINIZ BENİM MUHAFIZLARIM OLDU' Yoğun bakım sürecinin ardında duygularını paylaşan Özkan, şu sözleri kullanmıştı: 'Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz' şeklinde konuştu. Öte yandan, önümüzdeki günlerde Ufuk Özkan ve donörü ile birlikte ameliyatı gerçekleştiren hekimlerin katılımıyla kamuoyunu bilgilendirmek için bir basın toplantısı da gerçekleştirilecek.' 'SAĞLIĞIM BANA 'DUR' DEDİ' Özkan aynı zamanda sağlığını ihmal ettiğini söyleyerek, 'Yazları hep film çeken, kışları da tiyatroyla beraber devam ettiren, sağlığını öteleyen biriyim. Bu süreçte kendime iyi bakmadım. Ama bir yerde artık ben kendime artık 'Dur' diyemedim. Sağlığım bana 'Dur' dedi. Artık Salih'le kardeşlikten çok öteyiz. Sevildiğimi gerçekten biliyordum ama bunun için çok daha fazlasına ihtiyacım varmış' demişti. YOĞUN BAKIM SONRASI İLK FOTOĞRAF GELMİŞTİ Umut Özkan, yoğun bakımdan çıktıktan sonra çekilen fotoğrafı paylaşmıştı. 'HER ŞEY YOLUNDA' Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan da Instagram hesabında abisi ve Salih Kıvırcık'ın yer aldığı kareyi paylaşarak, 'Çok şükür yoğun bakımdan servise çıktık. Şimdilik her şey yolunda. Dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler' notunu düşmüştü. Son olarak Özkan yoğun bakımdan çıktıktan sonra duygusal bir paylaşımla sevenlerine duaları ve destekleri için teşekkür etti. İYİ Kİ VARSINIZ! Dostlarım, mesaj kutuma yüzlerce yorum düşüyor. Hepsini özenle okuyorum. Birbirinden güzel o kadar iltifatlar hayır duaları var ki, ekran görüntüsü ile bazılarını paylaşmayı düşündüm ama paylaşamadıklarımı hakkına gireceğimi düşünerek vazgeçtim. O yüzden yorumlar bende kalsın. Dünya siz yüreği güzel insanların hatrına ayakta duruyor deyip topluca teşekkür edelim. İyi ki varsınız. Biz bize yeteriz. Var olun... DONÖRÜ KONUŞMUŞTU Ufuk Özkan'a donör olan Salih Kıvırcık sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. 'ZORLU BİR SÜREÇ BİZİ BEKLER' Kıvırcık hastane odasından bir kare yayınlayarak, ''11 saatlik ameliyatımız bitti. Şimdi zorlu bir süreç bizi bekler'' ifadelerini kullanmıştı. UFUK ÖZKAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI! 'KORKUM YOK' Ufuk Özkan, kardeşi Umut Özkan ve kendisine donör olan Salih Kıvırcık ile bir fotoğrafını paylaşarak altına ise duygusal bir not eklemişti. Özkan paylaşımında, 'Merhabalar, öncelikle tüm İslam âleminin kandilini en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hastalığımın ilk gününden bu yana yanımda olan; kıymetli meslektaşlarıma, izleyicilerime ve dualarıyla destek olan herkese yürekten teşekkür ederim. Sizlerle birlikte yürüdüğümüz bu sürecin sonuna yaklaştım. İnşallah yarın yaklaşık 11 saat sürecek karaciğer nakli ameliyatıma gireceğim. Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum. 'BU SÜREÇ BANA BİR KARDEŞ DAHA KAZANDIRDI' Ve bu süreç bana bir kardeş daha kazandırdı; Salih artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça — öz kardeşimdir. Bu yolun en kıymetli destekçilerinden olan kardeşlerim Umut Özkan ve Alper Özkan'a gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreçte sesim oldular. Bu uzun süreçte emeği geçen çok kıymetli Prof. Dr. Onur Yaprak'a, Prof. Dr. Murat Dayangaç'a ve Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık'a özellikle teşekkür ederim. Ben uyurken serumumu değiştiren, yanımdan bir an olsun ayrılmayan, kibarlıklarından ödün vermeyen hemşire kardeşlerime, asistan doktorlara, internlere ve tüm sağlık emekçilerine minnettarım. Bu süreçte küçük kaçamaklarıma göz yuman, yemekleriyle moral veren Sibel'i de sevgiyle anıyorum. 'DUALAR BENİM MUHAFIZIM OLDU' Ayrıca destekleri ve varlıklarıyla yanımda olan Sevim Emre Hanımefendi'ye, Elif Hanımefendi'ye ve Sayın Orhan Gencebay'a teşekkür etmeyi bir görev bilirim. Ve en büyük teşekkürümü, göstermiş olduğu ilgi, destek ve ev sahipliği için Eski Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya sunuyor; kendisine olan minnetimi bir borç olarak ifade etmek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi: Biz kapının önünden ayrılmadık; siz de ayrılmayın. Dualar benim muhafızım oldu. Hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır.' demişti. HASTANEDEN TABURCU OLMUŞTU Ufuk Özkan, hastaneden taburcu olmuştu. İlk fotoğraf karesi ise sosyal medya sayfasından 'Biz hastaneden çıktık, gayet iyiyiz' notuyla paylaşılmıştı. İDDİALARA CEVAP VERDİ! Ünlü oyucu Ufuk Özkan ve Salih Kıvırcık'ın geçirdiği karaciğer nakli ameliyatı sonrası durumlarının ağırlaştığı için tekrar 'yoğun bakıma yatırıldığı' iddiaları ortaya atıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özkan, iddiaları yalanlayarak 'Aslanlar gibiyiz, itibar etmeyiniz' dedi. 'ASLANLAR GİBİYİZ' Ünlü oyuncu Özkan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: 'Arkadaşlar merhabalar, iyi akşamlar. Hastanedeyim. Instagram'da bir takım şeyler gördüm, okudum… Allah Allah, tövbe estağfurullah. Bu haberleri kim çıkarıyor? Çok şükür, Allah'a şükür aslanlar gibiyiz. Her geçen gün de üstüne koya koya devam ediyoruz. Yok yoğun bakıma alındılar, yok bilmem ne falan. Hiçbir alakası yok. Bakın, görüyorsunuz, canlı canlı buradayım. Çok şükür. İtibar etmeyiniz efendim. Biz gereken cevapları gereken yerlere veririz. Haydi, Allah'a emanet olun.' NELER OLMUŞTU? 2023 yılında siroz teşhisi konulan ve tedavi gören 50 yaşındaki ünlü oyuncu Ufuk Özkan karaciğer yetmezliği sebebiyle organ nakli bekliyordu. 12 Ocak'ta hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyordu. ÜNLÜ İSİMLER DONÖR ÇAĞRISI YAPMIŞTI Bu süreçte Sanat dünyasından; Melek Baykal, Perihan Savaş, Demet Evgar, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Emre Altuğ, Ece Erken, Barış Arduç, Nebahat Çehre, Burak Yörük, Deniz Seki, Sera Tokdemir, Ecem Özkaya, Şoray Uzun, Caner Topçu, Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Elif Buse Doğan, Hamdi Alkan, Ayçin İnci, Bülent Parlak, Melek Mosso, Talat Bulut, Bülent Şakrak, Onur Seyit Yaran, Pelin Öztekin, Ferit Kaya, Emine Ün gibi isimler Ufuk Özkan için acil donör çağrısı yapmıştı. MÜJDELİ HABER KARDEŞİNDEN GELDİ! Karaciğer yetmezliği ile mücadele eden Ufuk Özkan'a uygun donör bulunduğu müjdesi kardeşi Umut Özkan'dan geldi. Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu cümlelere yer verdi: '%90 OLUMLU İLERLEMEKTEDİR' 'Ufuk ağabeyimin karaciğer nakli süreci ile ilgili sizlerle güzel bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Çok şükür, donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz. Ve süreç şu an itibariyle yaklaşık %90 oranında olumlu ilerlemektedir. Her şeyin olumlu devam etmesi halinde, Pazartesi günü doktorlarımızla birlikte sürece dahil sonucu sizlerle paylaşıyor olacağız. 'YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDERİZ' Bu süre zarfında içtenlikleriyle, destekleriyle ve bu süreçte ağabeyimin yanında olduklarını hissettiren kalbiyle, dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda duran herkese hem ağabeyim hem de ailemiz adına yürekten teşekkür ederiz' Geçtiğimiz günlerde oyuncunun kardeşi Umut Özkan, abisi için donör adayı olduğunu ancak yapılan tetkiklerin olumsuz sonuçlandığını açıklamıştı. 'İNFLUENZA TESTİ POZİTİF ÇIKTI' Umut Özkan ayrıca, abisinin influenza geçirdiğini ve doktorların bunun karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını belirterek, 'Abim Ufuk Özkan'da üst solunum yolu enfeksiyonu başlamış olup influenza testleri A pozitif çıkmıştır. Doktorlar bu durumun karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını belirtmektedir' ifadelerini kullanmıştı. DOSTLARINDAN DESTEK PAYLAŞIMLARI GELMİŞTİ Öte yandan Ufuk Özkan'a yakın çevresinden de her fırsatta destek paylaşımları gelmişti. Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, son olarak Instagram hesabından abisinin yakın arkadaşlarının yaptığı duygusal paylaşımları yayınlamıştı. 'GÜZEL GÜNLERİMİZİ HATIRLA DOSTUM' Gençlik yıllarına ait kareleri yayınlayan dostları, şu notu düştü: 'Güzel günlerimizi hatırla dostum. O günler gibi aramızda olacaksın. Hey gidi günler hey. İyi olacaksın dostum, çok az kaldı' USTA OYUNCUDAN 'KENETLENME' MESAJI Bu isimlerden biri de geçen günlerde usta oyuncu Erdal Özyağcılar olmuştu. Özyağcılar hastanede çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. 'EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ SAĞLIĞINA KAVUŞMASI' Paylaşımında meslektaşına olan inancını dile getiren Özyağcılar, dayanışma çağrısında da bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı: 'Sevilen, zevkle seyredilen, sağlam oyuncu kardeşim Ufuk Özkan'la sohbet… Dereden tepeden. Ama sizlerin de bildiği çok önemli bir durumu tekrar iletmek istiyorum. Ufuk için en büyük dileğimiz sağlığına kavuşması. Bu süreçte tiyatro, sinema ve televizyon dünyasındaki meslektaşlarımızın desteği ve dayanışması bizler için çok kıymetli. İnşallah fotoğrafta aramızdaki 'Vital sign' yerine 'Kamera' olacak' 'ÖZKAN'IM DAHA İYİ OLACAK' Benzer bir paylaşım Mehtap Bayri'den gelmişti. Başarılı oyuncu, Instagram hesabından diğer meslektaşlarıyla birlikte Ufuk Özkan'ı hastanede ziyaret ettiği anları paylaşarak, 'Canım @ufukozkan1975 ım iyi daha da iyi olacak. Bu süreçte sevenlerinden yoğun destek görmekte ancak öncelik sektörden tanıdığı , beraber çalıştığı arkadaşlarımızın donör olarak destek vermeleri .kan grubu 0rh+ ve Brh+ olan kişiler kardeşi @umutozkan55 ile ve benimle iletişime geçerse çok seviniriz' notunu eklemişti. KARDEŞİ DURUMUN CİDDİYETİNE DAİR DETAYLARI GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİLDİRMİŞTİ! Türk televizyon tarihinin popüler dizilerinden Geniş Aile'deki Cevahir rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. 'ORGAN NAKLİ KARARI ALINDI' Ünlü oyuncunun kardeşi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak abisinin sağlık durumu hakkında, 'Kamuoyunun Bilgisine, Kıymetli abim, oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili basında yer alan haberler ve gelen sorular üzerine ailesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum. Abim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup, şu an uygun donör beklenmektedir. Morali yüksek ve süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir. Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz. Umut Özkan' ifadelerini kullanmıştı. DONÖR KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTI! Aynı zamanda Ufuk Özkan için sosyal medyada camiasında donör kampanyası başlatılmıştı. Kampanyada, kan grubu 0 veya B olan, 18–65 yaş aralığında, herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan gönüllülerin iletişime geçmesi çağrısında bulunulmuştu. KARDEŞİ HASTANE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI! Hastanede tedavisi devam eden Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, hastane önünde kritik açıklamalarda bulunmuştu. Umut Özkan şu ifadeleri aktarmıştı: 'Gerekli tüm testlerimizi yaptırdık, şu an heyecanla sonuçları bekliyoruz. Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi. Doktorlarımız, uygun donör bulunana kadar hastaneden ayrılmasına kesinlikle izin vermiyor. Şu an için tek odak noktamız nakil süreci. 'SERUM YOLUYLA BESLENİYOR' Bu zorlu süreçte onun için en önemli şey moral ve motivasyon. Dün oyuncu arkadaşları ziyarete gelerek moral verdiler; ancak bir yandan da enfeksiyon kapma riskine karşı azami dikkat gösteriyoruz. Şu an ağabeyim yalnızca serum yoluyla beslenebiliyor. Sağlık ekibimiz süreci büyük bir titizlikle yönetiyor, onlara destekleri için minnettarız.' HASTANE ODASINDAN İLK PAYLAŞIM GELMİŞTİ! Yoğun bir tedavi sürecinden geçen Ufuk Özkan'ı, 'Geniş Aile 'dizisindeki rol arkadaşları hastanede ziyaret etmişti. Fırat Tanış, Bihter Dinçel ve Bülend Çolak'ın ziyaretiyle birlikte ünlü oyuncunun hastane odasından ilk fotoğrafı da ortaya çıkmıştı. İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ! Geçtiğimiz aylarda iddiaya göre Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ın durumunun iyi olduğu açıklanmıştı. ÜNLÜ SANATÇIDAN İLK AÇIKLAMA GELMİŞTİ Yaşanan bu gelişmenin üzerine oyuncu Ufuk Özkan bir açıklama yapmıştı. 'BENİ ÖLDÜRMEYE Mİ ÇALIŞIYORLAR?' Ünlü oyuncu, 'Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum' demişti. İNTİHAR GİRİŞİMİ İDDİASINI YALANLAMIŞTI Ufuk Özkan, daha sonra kendi kişisel sosyal medya hesabından bir basın açıklaması yaparak sağlık durumuyla ilgili net bir şekilde bilgilendirme yapmıştı. Oyuncu, çıkan iddiaları yalanladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayarak hayranlarının yüreğine su serpmişti. Ardından TiyatroTR Yapım ve Organizasyon'un paylaştığı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: 'İNTİHAR GİRİŞİMİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR' 'Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan, rahatsızlığı nedeniyle rutin olarak kullanmış olduğu ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı olarak hastaneye başvurmuştur. Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, intihar girişimi söz konusu değildir. Sanatçımız, doktorların tavsiyesi doğrultusunda yalnızca gözlem amaçlı olarak 48 saatlik bir süre hastanede tutulacak ve bu sürecin ardından taburcu edilecektir. Sağlık durumu gayet iyi olup, herhangi bir hayati risk bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.' 'ABİM YOĞUN BAKIMDA' Ufuk Özkan, çıkan söylentileri yalanlamıştı. Ancak kısa süre sonra abisi Umut Özkan, ünlü oyuncunun yoğun bakımda olduğunu duyurmuştu. Umut Özkan yaptığı paylaşımda 'Abim yoğun bakımda' diyerek dua istemişti. Asiye Acar da şu paylaşımda bulunmuştu: 'Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'a ulaştım. Ağabeyinin bir süredir siroz nedeniyle tedavi gördüğünü, nakil için heyetin olumsuz rapor verdiğini ve buna çok üzüldüğünü söyledi. Hatta ''Gerekirse sahnede ölürüm, çalışmam lazım.'' demiş... Bu sabah fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Sevenlerinden tek isteği dualar.'