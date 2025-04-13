Trend Galeri Trend Magazin Kardeşi Işık İpek'in vefatından sonra ilk defa sahneye çıktı! Yaşar İpek gözyaşlarını tutamadı... "Ölümün bu kadar ensemizde olduğunu bilmiyorduk"

Kardeşi Işık İpek'in vefatından sonra ilk defa sahneye çıktı! Yaşar İpek gözyaşlarını tutamadı... "Ölümün bu kadar ensemizde olduğunu bilmiyorduk"

Geçtiğimiz 26 Aralık'ta evinde hayatını kaybeden Işık İpek, 42 yaşında aramızdan ayrılmıştı. Basın camiasında derin bir iz bırakan bu ani vefat, ailesini ve sevenlerini büyük bir yasa boğdu. Kardeşinin ölümünün ardından zor günler geçiren Yaşar İpek, ilk defa sahne aldı. Öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, konuşurken gözyaşlarını tutamadı...