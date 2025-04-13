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Kardeşi Işık İpek'in vefatından sonra ilk defa sahneye çıktı! Yaşar İpek gözyaşlarını tutamadı... "Ölümün bu kadar ensemizde olduğunu bilmiyorduk"

Geçtiğimiz 26 Aralık'ta evinde hayatını kaybeden Işık İpek, 42 yaşında aramızdan ayrılmıştı. Basın camiasında derin bir iz bırakan bu ani vefat, ailesini ve sevenlerini büyük bir yasa boğdu. Kardeşinin ölümünün ardından zor günler geçiren Yaşar İpek, ilk defa sahne aldı. Öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, konuşurken gözyaşlarını tutamadı...

DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 13.04.2025 17:23 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 17:23
Kardeşi Işık İpek’in vefatından sonra ilk defa sahneye çıktı! Yaşar İpek gözyaşlarını tutamadı... Ölümün bu kadar ensemizde olduğunu bilmiyorduk

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında evinde ölü olarak bulunan 42 yaşındaki gazeteci Işık İpek, ani kaybıyla sevenlerini derin bir hüzne boğmuştu.

Kardeşi Işık İpek’in vefatından sonra ilk defa sahneye çıktı! Yaşar İpek gözyaşlarını tutamadı... Ölümün bu kadar ensemizde olduğunu bilmiyorduk

Ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen Işık İpek, magazin gündemi günlerce konuşulmuştu.

Kardeşi Işık İpek’in vefatından sonra ilk defa sahneye çıktı! Yaşar İpek gözyaşlarını tutamadı... Ölümün bu kadar ensemizde olduğunu bilmiyorduk

ÜNLÜ ŞARKICIDAN RADİKAL KARAR!

Kardeşinin ölümüyle derin bir üzüntü yaşayan şarkıcı Yaşar İpek'te, radikal bir karara imza atmıştı.

Kardeşi Işık İpek’in vefatından sonra ilk defa sahneye çıktı! Yaşar İpek gözyaşlarını tutamadı... Ölümün bu kadar ensemizde olduğunu bilmiyorduk

MÜZİK KARİYERİNİ BİTİRDİ!

Büyük bir kayıp yaşayan Yaşar İpek, kardeşinin vefatının ardından müzik kariyerini sonlandırmıştı.

Kardeşi Işık İpek’in vefatından sonra ilk defa sahneye çıktı! Yaşar İpek gözyaşlarını tutamadı... Ölümün bu kadar ensemizde olduğunu bilmiyorduk

Daha önce kardeşiyle Umre'ye giden Yaşar İpek, şarkıcılığı bırakarak Mekke ve Medine'ye seyahat düzenleyen bir turizm şirketi kurmuştu.