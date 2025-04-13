Kardeşi Işık’ı 4 ay önce kaybeden Yaşar İpek konuşurken gözyaşlarını tutamadı | Video
Kardeş acısıyla sarsılan Yaşar İpek, 4 ay sonra sahnelere döndü. Kardeşinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı.
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