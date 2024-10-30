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"Kardeşler hep yan yana" Hakan Ural'ın küçük kızı Gisella'yı görenler 'tıpkı babası' dedi!

Sibel Can ile evliliği 1999 yılında biten Hakan Ural, sonrasında Ezgi Can Ural ile hayatını birleştirmişti. Hakan Ural'ın Sibel Can ile evliliğinden Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki çocuğu bulunurken son evliliğinden de Gisella adında bir kızı dünyaya geldi. Birbirlerine oldukça düşkün olan kardeşler babaları Hakan Ural'ın sosyal medya hesabında sık sık boy gösteriyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Melisa Ural'ın kız kardeşi Gisella Ural'ı görenler ise 'tıpkı babası' demeden edemiyor. İşte Hakan Ural'ın küçük kızı Gisella Ural...

Giriş Tarihi: 30.10.2024 14:35 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 14:37
Kardeşler hep yan yana Hakan Ural’ın küçük kızı Gisella’yı görenler ’tıpkı babası’ dedi!

Çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen Hakan ural'ın çocukları da aynı şekilde birbirlerinden hiç ayrılmıyor. Özellikle Hakan Ural'ın büyük kızı Melisa Ural, babasının ikinci evliliğinden olan küçük kardeşi Gisella'ya çok düşkün.

Kardeşler hep yan yana Hakan Ural’ın küçük kızı Gisella’yı görenler ’tıpkı babası’ dedi!

Sibel Can ile evliliğinden Engincan ve Melisa adında iki çocuğu olan Hakan Ural ikinci evliliğini Ezgi Can Ural ile yapmış ve Gisella adında bir kızı daha olmuştu.

Kardeşler hep yan yana Hakan Ural’ın küçük kızı Gisella’yı görenler ’tıpkı babası’ dedi!

Melisa Ural ile Engincan Ural'ın annesi Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden ise Emir Aksüt adında bir kardeşleri daha var.

Kardeşler hep yan yana Hakan Ural’ın küçük kızı Gisella’yı görenler ’tıpkı babası’ dedi!

Birbirlerine oldukça düşkün olan kardeşler Hakan Ural'ın sosyal medya hesabında boy gösterdi.

Kardeşler hep yan yana Hakan Ural’ın küçük kızı Gisella’yı görenler ’tıpkı babası’ dedi!

Güzelliğiyle dikkat çeken Melisa Ural'ın kız kardeşi Gisella Ural'ı görenler ise 'tıpkı babası' demeden edemedi...

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