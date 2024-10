"Kardeşler hep yan yana" Hakan Ural'ın küçük kızı Gisella'yı görenler 'tıpkı babası' dedi!

Sibel Can ile evliliği 1999 yılında biten Hakan Ural, sonrasında Ezgi Can Ural ile hayatını birleştirmişti. Hakan Ural'ın Sibel Can ile evliliğinden Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki çocuğu bulunurken son evliliğinden de Gisella adında bir kızı dünyaya geldi. Birbirlerine oldukça düşkün olan kardeşler babaları Hakan Ural'ın sosyal medya hesabında sık sık boy gösteriyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Melisa Ural'ın kız kardeşi Gisella Ural'ı görenler ise 'tıpkı babası' demeden edemiyor. İşte Hakan Ural'ın küçük kızı Gisella Ural...