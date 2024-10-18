Kayıp duyguları Kayıp Kamyon’da buldum

Yetkin Dikinciler filmi anlatırken "Bu proje 'Benim derdim bende kalsın önce seninkini halledelim' diyen güzel insanlar ile dolu" demişti. Kayıp Kamyon filminin galasına koştura koştura gitmeme sebep olan işte bu cümle oldu. Zira birilerinin de bana "İyi hoş da kardeşim, sen nasılsın bu aralar?" diye sormasını bekliyordum. Biliyordum ki insanları en çok da kendi dertlerinin peşine düşmeleri yalnızlaştırıyordu. Bu aralar ruhumuzun en çok "sencilleşmeye" ihtiyacı vardı.