Trend Galeri Trend Magazin

Kayıp duyguları Kayıp Kamyon’da buldum

Sinehane'nin seyircilere yeni hediyesi olan 'Kayıp Kamyon'; savaş, afet ve vahşetle örülü şu travmatik günlerde 'sakinleştirici papatya çayı' tadında bir film. Bu terapiyi kaçırmayın! 'Kayıp Kamyon' filminin galası, önceki akşam Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti. Samimi, duygusal ve eğlenceli bir yolculuk hikâyesini beyaz perdeye taşıyan filmin kadrosunda Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Ülkü Hilal Çiftçi, Engin Hepileri, Gözde Çığacı yer alıyor. Oyunculardan Yetkin Dikinciler, 'Kayıp Kamyon', içinden hayat geçen bir film" dedi.

YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 18.10.2024 06:55 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 06:56
Kayıp duyguları Kayıp Kamyon’da buldum

Yetkin Dikinciler filmi anlatırken "Bu proje 'Benim derdim bende kalsın önce seninkini halledelim' diyen güzel insanlar ile dolu" demişti. Kayıp Kamyon filminin galasına koştura koştura gitmeme sebep olan işte bu cümle oldu. Zira birilerinin de bana "İyi hoş da kardeşim, sen nasılsın bu aralar?" diye sormasını bekliyordum. Biliyordum ki insanları en çok da kendi dertlerinin peşine düşmeleri yalnızlaştırıyordu. Bu aralar ruhumuzun en çok "sencilleşmeye" ihtiyacı vardı.

Kayıp duyguları Kayıp Kamyon’da buldum

Uzun zamandır bu kadar sağlam bir senaryoya rastlamamıştım. Buna Ekrem Arslan'ın özenli ve yaratıcı rejisi de eklenince ortaya eli yüzü düzgün bir seyirlik çıkmış. Eleştirebileceğim tek konu, finalin biraz sarkmasıydı.

Kayıp duyguları Kayıp Kamyon’da buldum

Oyunculuklara gelince: Bülent Emin Yarar yıldızlaşıyor gibi görünse de senaryonun gizli yükünü Yetkin Dikinciler'in enfes oyunculuğu çekiyor. Her zamanki mütevazılığıyla bir adım geride duruyor ama karşısında benim gibi bir yeteneksiz olsa beni bile oynatır vallahi...

Kayıp duyguları Kayıp Kamyon’da buldum

Film beni su gibi duru bir oyuncuyla da tanıştırdı. Ülkü Hilal Çiftçi... Hem harika oynuyor hem de billur gibi bir sesi var. Galada merak ederek müzik eğitimi alıp almadığını sordum. Almıyormuş. Yüce Mevla'm bazen konservatuarları gidip bazı kullarının içine kuruyor demek ki...

Kayıp duyguları Kayıp Kamyon’da buldum

Sinehane'nin seyircilere yeni hediyesi Kayıp Kamyon; savaş, afet ve vahşetle örülü şu travmatik günlerde "sakinleştirici papatya çayı" tadında bir film. Bu terapiyi kaçırmayın.

SON DAKİKA SON DAKİKA