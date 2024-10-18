Kayıp duyguları Kayıp Kamyon’da buldum

Sinehane'nin seyircilere yeni hediyesi olan 'Kayıp Kamyon'; savaş, afet ve vahşetle örülü şu travmatik günlerde 'sakinleştirici papatya çayı' tadında bir film. Bu terapiyi kaçırmayın! 'Kayıp Kamyon' filminin galası, önceki akşam Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti. Samimi, duygusal ve eğlenceli bir yolculuk hikâyesini beyaz perdeye taşıyan filmin kadrosunda Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Ülkü Hilal Çiftçi, Engin Hepileri, Gözde Çığacı yer alıyor. Oyunculardan Yetkin Dikinciler, 'Kayıp Kamyon', içinden hayat geçen bir film" dedi.