Trend Galeri Trend Magazin Kenan Doğulu'nun milyon dolarlık malikanesi küle döndü! Ünlü isimden açıklama geldi: Sadece ev değil bir ömür...

Kenan Doğulu'nun milyon dolarlık malikanesi küle döndü! Ünlü isimden açıklama geldi: Sadece ev değil bir ömür...

Los Angeles'ta günlerdir devam eden orman yangınları birçok kişinin de evini kaybetmesine neden oldu. Bu ünlülerin arasında yer alan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin de evleri adeta küle döndü. Olayın üzerine konuşan Kenan Doğulu, şu açıklamaları yaptı...