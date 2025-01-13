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Kenan Doğulu'nun milyon dolarlık malikanesi küle döndü! Ünlü isimden açıklama geldi: Sadece ev değil bir ömür...

Los Angeles'ta günlerdir devam eden orman yangınları birçok kişinin de evini kaybetmesine neden oldu. Bu ünlülerin arasında yer alan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin de evleri adeta küle döndü. Olayın üzerine konuşan Kenan Doğulu, şu açıklamaları yaptı...

Giriş Tarihi: 13.01.2025 13:59 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 14:01
Kenan Doğulu’nun milyon dolarlık malikanesi küle döndü! Ünlü isimden açıklama geldi: Sadece ev değil bir ömür...

2014 yılında Los Angeles'ta evlenen çiftin, yaklaşık 1 milyon 200 bin dolar karşılığında satın aldığı ev, büyük bir yangında kül olmuştu.

Kenan Doğulu’nun milyon dolarlık malikanesi küle döndü! Ünlü isimden açıklama geldi: Sadece ev değil bir ömür...

Olanların ardından Kenan Doğulu, Posta'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Kenan Doğulu’nun milyon dolarlık malikanesi küle döndü! Ünlü isimden açıklama geldi: Sadece ev değil bir ömür...

"Anılar, stüdyom, fotoğraflar, videolar, tablolar ve koleksiyonum... Her şey gitti. Bütün mahalle yerle bir oldu. Eşimiz dostumuz evsiz kaldı"

Kenan Doğulu’nun milyon dolarlık malikanesi küle döndü! Ünlü isimden açıklama geldi: Sadece ev değil bir ömür...

AMERİKA'YA GİTME PLANLARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Çiftin, yangının kontrol altına alınmasının ardından Amerika'ya gitmeyi planladığı belirtiliyor. Beren Saat ve Kenan Doğulu, uzun yıllardır Los Angeles'ta sık sık zaman geçiriyor ve bu şehirde kendilerine özel bir yaşam alanı kurmuşlardı. Şimdi ise bu hatıralarla dolu evin yitirilmesi, hayranlarını da derinden üzdü.

Kenan Doğulu’nun milyon dolarlık malikanesi küle döndü! Ünlü isimden açıklama geldi: Sadece ev değil bir ömür...

Yangın felaketinden etkilenen diğer ünlü isimler de dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu Adam Brody ve eşi Leighton Meester'in evlerinin de yangında zarar gördüğü bildirildi.

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