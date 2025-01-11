Paris Hilton yangında küle dönen evinin son halini paylaştı: "Kalbimi en çok kıran şey..." | Video
ABD'nin ünlü isimlerinden Paris Hilton, Los Angeles'taki yangınlarda evinin küle döndüğünü sosyal medya üzerinden duyurdu. Paylaşımında, yalnızca kendi yaşadığı bir trajedi olmadığını vurgulayan Hilton, "Kalbimi en çok kıran şey, bu felaketin pek çok insanı etkilemesi" ifadelerini kullandı.
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