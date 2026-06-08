İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ciddi enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen ünlü türkücünün operasyonu başarılı geçmişti. Tedavi sürecinin ardından Tatlıses, 22 Nisan'da doktorlarının kontrolünde hastaneden taburcu edilmişti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçının yorgun hali sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Tatlıses'i gören takipçileri, 'Saçlarının boyası akmış, bir hayli kilo vermiş' yorumlarıyla dikkat çekmişti. Evinde dinlenme sürecine devam eden İbrahim Tatlıses'in, Ankara'da yeniden hastaneye yattığı iddia edilmişti. UZUN SÜRE HAREKETSİZ KALMIŞTI Nisan 2026'da İstanbul'da da hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı, safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle bir süre tedavi görmüş ve uzun süre yatılı takip altında kalmıştı. FİZİK TEDAVİ GÖRECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ! İbrahim Tatlıses'in, yaşadığı bu süreçte uzun süre hareketsiz kalması nedeniyle Ankara'daki hastanede fizik tedavi programına alınacağı iddiaları ortaya atılmıştı. İBRAHİM TATLISES'TEN AÇIKLAMA GELDİ! İbrahim Tatlıses, ortaya atılan bu iddialar ardından Instagram hesabından basın açıklaması adı altında bir metin yayınlamıştı. 'HASTANEYE KALDIRILMADIM' Tatlıses açıklamasında hastaneye kaldırıldı iddialarını yalanlayarak kendi isteği ile fizik tedavi olmaya geldiğini belirtmişti. İMPARATORDAN VİDEOLU MESAJ! Sağlık durumu hakkındaki spekülasyonlara son noktayı koyan ünlü sanatçı, son olarak sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı. Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses'ten videolu mesaj… Şarkı söylediği videoda neşeli halleriyle dikkat çeken usta isim, paylaşımına şu notu düştü: 'Hastaneden izinliyiz. Ankara güzel. Ankara'da hava güzel. Ankara'nin bebelerini geziyoruz' Bu paylaşımıyla sağlık durumunun iyi olduğunu gözler önüne seren Tatlıses'in keyifli halleri, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Usta sanatçı Tatlıses, sahneye adım attığı ilk andan itibaren yalnızca güçlü sesiyle değil, tercih ettiği sahne adıyla da dinleyicilerin hafızasında kalıcı bir iz bıraktı. Ancak herkesin 'İbrahim Tatlıses' olarak tanıdığı usta sanatçının aslında farklı bir soyadı kullandığı ortaya çıktı. SAHNE ADININ İLGİNÇ HİKAYESİ Gençlik yıllarında inşaatlarda çalışırken keşfedilen ve etkileyici sesiyle kısa sürede dikkat çeken sanatçı, müziğe ilk adım attığında 'Tatlı' soyadını kullanıyordu. Ancak sesinin rengi ve tınısı o kadar beğenildi ki, çevresindekiler bu özelliği yansıtan bir soyadı arayışına girdi. 'Tatlı' ifadesine 'ses' eklenerek bugün herkesin bildiği 'İbrahim Tatlıses' ismi ortaya çıktı. PEKİ, 'İMPARATOR' LAKABI NEREDEN GELİYOR? Tatlıses'in ismi kadar merak edilen bir diğer konu ise 'İmparator' lakabının kaynağı. Bu güçlü unvan; sanatçının 80'li ve 90'lı yıllarda satış rekorları kıran albümleri, kapalı gişe konserleri ve sinemadaki mutlak başarısıyla doğdu. Sahnelerdeki otoriter duruşu ve geniş kitleleri yönetme yeteneği sayesinde önce hayranları ve eleştirmenler tarafından bu sıfatla anıldı, zamanla da müzik dünyasındaki sarsılmaz tahtının resmi unvanı haline geldi. Ünlüler dünyasında pek çok isim şöhreti yakalamadan önce isimlerini değiştirmeyi tercih ettiler. Ünlü popçu Yalın'ın asıl isminin Hüseyin Yalın olduğunu biliyor muydunuz? BERGEN: BELGİN SARILMIŞER BURCU ESMERSOY: KAMİLE BURCU ESMERSOY CİMİLLİ İBO: İBRAHİM ÖZER ERHAN GÜLERYÜZ: SAMİM ERHAN GÜLERYÜZ FERDİ TAYFUR: TURHAN BAYBURT SİBEL CAN: SİBEL CANGÜRE SAGOPA KAJMER: YUNUS ÖZYAVUZ OKAN BAYÜLGEN: KAAN OKAN GÖRGÜN TEOMAN: FAZLI TEOMAN YAKUPOĞLU SEZEN AKSU: FATMA SEZEN YILDIRIM ŞENER ŞEN: ALİ HAYDAR ŞEN CÜNEYT ARKIN: FAHRETTİN CÜREKLİBATUR ORHAN GENCEBAY: ORHAN KENCEBAY SEDA SAYAN: AYSEL GÜLAÇAR DOĞUŞ: ORHAN BALTACI KİBARİYE: BAHRİYE TOKMAK MUAZZEZ ERSOY: HATİCE YILDIZ LEVENT AHU TUĞBA: TUĞBA ÇETİN AYTAÇ ARMAN: VEYSEL İNCE BÜLENT ERSOY: BÜLENT ERKOÇ ALİŞAN: SERKAN BURAK TEKTAŞ EBRU POLAT: FİLİZ SARIKAYA KADİR DOĞULU: ABDÜLKADİR DOĞULU MURAT DALKILIÇ: SIRRI MURAT DALKILIÇ BENGÜ: BENGÜ ERDEN NİHAT DOĞAN: RIZA DOĞAN NURİ ALÇO: NUREDDİN İBRAHİMOV MÜJDE AR: KAMİLE SUAT EBREM ADİLE NAŞİT: ADELA ÖZCAN HARİKA AVCI: NERMİN OCAK TARIK AKAN: TAHSİN TARIK ÜREGÜL DANLA BİLİÇ: NESLİHAN DAMLA AKDEMİR ZARA: NEŞE ZARA YILMAZ AHMET ÖZHAN: AHMET ŞÜKRÜ KADIÖZ AYTAÇ ARMAN: VEYSEL İNCE EKREM BORA: EKREM ŞERİFUÇAK GÖNÜL YAZAR: GÖNÜL ÖZYEĞİNER KENAN PARS: KİRKOR CEZVECİYAN NERİMAN KÖKSAL: HATİCE KÖKÇÜ NURİ SESİGÜZEL: NURİ KAÇTAŞ MURAT SOYDAN: RÜJDAN TERCAN PERRAN KUTMAN: PERRAN KANAT SERDAR GÖKHAN: NUSRET ERSÖZ YILDIZ KENTER: AYŞE YILDIZ