Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj…

PEKİ, "İMPARATOR" LAKABI NEREDEN GELİYOR?

Tatlıses'in ismi kadar merak edilen bir diğer konu ise "İmparator" lakabının kaynağı. Bu güçlü unvan; sanatçının 80'li ve 90'lı yıllarda satış rekorları kıran albümleri, kapalı gişe konserleri ve sinemadaki mutlak başarısıyla doğdu. Sahnelerdeki otoriter duruşu ve geniş kitleleri yönetme yeteneği sayesinde önce hayranları ve eleştirmenler tarafından bu sıfatla anıldı, zamanla da müzik dünyasındaki sarsılmaz tahtının resmi unvanı haline geldi.