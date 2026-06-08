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Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj…

Ankara'da hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanlayarak kendi isteğiyle tedaviye başladığını açıklayan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 08.06.2026 09:31 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 09:37
Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj…

İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ciddi enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen ünlü türkücünün operasyonu başarılı geçmişti. Tedavi sürecinin ardından Tatlıses, 22 Nisan'da doktorlarının kontrolünde hastaneden taburcu edilmişti.

Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj…

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçının yorgun hali sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj…

Tatlıses'i gören takipçileri, "Saçlarının boyası akmış, bir hayli kilo vermiş" yorumlarıyla dikkat çekmişti.

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Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj…

Evinde dinlenme sürecine devam eden İbrahim Tatlıses'in, Ankara'da yeniden hastaneye yattığı iddia edilmişti.

Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj…

UZUN SÜRE HAREKETSİZ KALMIŞTI

Nisan 2026'da İstanbul'da da hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı, safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle bir süre tedavi görmüş ve uzun süre yatılı takip altında kalmıştı.

Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj…

FİZİK TEDAVİ GÖRECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ!

İbrahim Tatlıses'in, yaşadığı bu süreçte uzun süre hareketsiz kalması nedeniyle Ankara'daki hastanede fizik tedavi programına alınacağı iddiaları ortaya atılmıştı.

Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj…

İBRAHİM TATLISES'TEN AÇIKLAMA GELDİ!

İbrahim Tatlıses, ortaya atılan bu iddialar ardından Instagram hesabından basın açıklaması adı altında bir metin yayınlamıştı.

Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj…

"HASTANEYE KALDIRILMADIM"

Tatlıses açıklamasında hastaneye kaldırıldı iddialarını yalanlayarak kendi isteği ile fizik tedavi olmaya geldiğini belirtmişti.

Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj…

İMPARATORDAN VİDEOLU MESAJ!

Sağlık durumu hakkındaki spekülasyonlara son noktayı koyan ünlü sanatçı, son olarak sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.

Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses'ten videolu mesaj…

Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj…

Şarkı söylediği videoda neşeli halleriyle dikkat çeken usta isim, paylaşımına şu notu düştü:

"Hastaneden izinliyiz. Ankara güzel. Ankara'da hava güzel. Ankara'nin bebelerini geziyoruz" Bu paylaşımıyla sağlık durumunun iyi olduğunu gözler önüne seren Tatlıses'in keyifli halleri, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj…

Usta sanatçı Tatlıses, sahneye adım attığı ilk andan itibaren yalnızca güçlü sesiyle değil, tercih ettiği sahne adıyla da dinleyicilerin hafızasında kalıcı bir iz bıraktı. Ancak herkesin "İbrahim Tatlıses" olarak tanıdığı usta sanatçının aslında farklı bir soyadı kullandığı ortaya çıktı.

Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj…

SAHNE ADININ İLGİNÇ HİKAYESİ

Gençlik yıllarında inşaatlarda çalışırken keşfedilen ve etkileyici sesiyle kısa sürede dikkat çeken sanatçı, müziğe ilk adım attığında "Tatlı" soyadını kullanıyordu. Ancak sesinin rengi ve tınısı o kadar beğenildi ki, çevresindekiler bu özelliği yansıtan bir soyadı arayışına girdi. "Tatlı" ifadesine "ses" eklenerek bugün herkesin bildiği "İbrahim Tatlıses" ismi ortaya çıktı.

Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj…

PEKİ, "İMPARATOR" LAKABI NEREDEN GELİYOR?

Tatlıses'in ismi kadar merak edilen bir diğer konu ise "İmparator" lakabının kaynağı. Bu güçlü unvan; sanatçının 80'li ve 90'lı yıllarda satış rekorları kıran albümleri, kapalı gişe konserleri ve sinemadaki mutlak başarısıyla doğdu. Sahnelerdeki otoriter duruşu ve geniş kitleleri yönetme yeteneği sayesinde önce hayranları ve eleştirmenler tarafından bu sıfatla anıldı, zamanla da müzik dünyasındaki sarsılmaz tahtının resmi unvanı haline geldi.

Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj…

Ünlüler dünyasında pek çok isim şöhreti yakalamadan önce isimlerini değiştirmeyi tercih ettiler.

Ünlü popçu Yalın'ın asıl isminin Hüseyin Yalın olduğunu biliyor muydunuz?

Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj…

BERGEN: BELGİN SARILMIŞER

Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj…

BURCU ESMERSOY: KAMİLE BURCU ESMERSOY

Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj…

CİMİLLİ İBO: İBRAHİM ÖZER

Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj…

ERHAN GÜLERYÜZ: SAMİM ERHAN GÜLERYÜZ

Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj…

FERDİ TAYFUR: TURHAN BAYBURT

Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj…

SİBEL CAN: SİBEL CANGÜRE

Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj…

SAGOPA KAJMER: YUNUS ÖZYAVUZ

Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj…

OKAN BAYÜLGEN: KAAN OKAN GÖRGÜN

Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj…

TEOMAN: FAZLI TEOMAN YAKUPOĞLU

Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj…

SEZEN AKSU: FATMA SEZEN YILDIRIM

Kendi isteğiyle hastaneye yatmıştı! İbrahim Tatlıses’ten videolu mesaj…

ŞENER ŞEN: ALİ HAYDAR ŞEN