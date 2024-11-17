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Kim Milyoner Olmak İster?’de 500 bin TL değerindeki soru heyecan yarattı! Milyoner’de yarışmacı öyle bir karar verdi ki…

ATV'nin en çok izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'de bu hafta yine başarılı performanslar yer aldı. Kim Milyoner Olmak İster?'e katılan yarışmacı Meryem Topal, başarılı bir performans sergileyerek ikinci baraj sorusunu da geçti. Onuncu soruyu açtıran yarışmacının verdiği karar herkesi şaşırttı. İşte Kim Milyoner Olmak İster?'e damga vuran o anlar!

Giriş Tarihi: 17.11.2024 23:35 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 23:35
Kim Milyoner Olmak İster?’de 500 bin TL değerindeki soru heyecan yarattı! Milyoner’de yarışmacı öyle bir karar verdi ki…

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Kim Milyoner Olmak İster?, bu hafta da izleyicilerin beğenisini kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster?’de 500 bin TL değerindeki soru heyecan yarattı! Milyoner’de yarışmacı öyle bir karar verdi ki…

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de bu hafta yarışmacıların performansları ilgi topladı.

Kim Milyoner Olmak İster?'de 500 bin TL değerindeki soru heyecan yarattı!

Kim Milyoner Olmak İster?’de 500 bin TL değerindeki soru heyecan yarattı! Milyoner’de yarışmacı öyle bir karar verdi ki…

Kim Milyoner Olmak İster?'e katılan yarışmacı Meryem Topal, başarılı bir performans sergileyerek ikinci baraj sorusunu da geçti.

Kim Milyoner Olmak İster?’de 500 bin TL değerindeki soru heyecan yarattı! Milyoner’de yarışmacı öyle bir karar verdi ki…

Yarışmacı onuncu soruya kadar başarılı performans sergiledi ve soruyu görmeye hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster?'de 500 bin TL değerindeki soru heyecan yarattı! Milyoner'de yarışmacı öyle bir karar verdi ki…

Kim Milyoner Olmak İster?’de 500 bin TL değerindeki soru heyecan yarattı! Milyoner’de yarışmacı öyle bir karar verdi ki…

Yarışmacının onuncu soruda karşısına, "Başrolünde Brad Pitt'in olduğu 'Truva' adlı filmde, ana vatanı Amerika kıtası olduğu için milattan önce yıllarda Anadolu'da olması imkansız olan hangi hayvandan birkaç tane görülür?" sorusu çıktı.

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