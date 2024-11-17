Kim Milyoner Olmak İster?’de 500 bin TL değerindeki soru heyecan yarattı! Milyoner’de yarışmacı öyle bir karar verdi ki…

ATV’nin en çok izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?’de bu hafta yine başarılı performanslar yer aldı. Kim Milyoner Olmak İster?’e katılan yarışmacı Meryem Topal, başarılı bir performans sergileyerek ikinci baraj sorusunu da geçti. Onuncu soruyu açtıran yarışmacının verdiği karar herkesi şaşırttı. İşte Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vuran o anlar!