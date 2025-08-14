Trend Galeri Trend Magazin Kim Milyoner Olmak İster’de maliye bölümü öğrencisi matematik sorusunda seyirci jokeri kullandı!

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da beğeniyle takip edildi. Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de bugün başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan İrem Karakaş isimli yarışmacı maliye hukuku bölümünden yüksek lisans yaptığını ve hesaplarla arasının iyi olduğunu dile getirdi. Ancak yarışmacı matematik sorusunda seyirci jokeri kullanarak izleyicileri şaşırttı. İşte Milyoner'e damga vuran o an!

Giriş Tarihi: 14.08.2025 22:56 Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 23:13
ATV'nin reyting rekortmeni yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

PERFORMANSLAR İLGİ ÇEKTİ

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de yarışmacıların başarılı performansları heyecan yarattı.

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ YARIŞMAYA DAMGA VURDU

Yarışmaya katılan İrem Karakaş isimli yarışmacı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Maliye Bölümü mezunu olduğunu belirtti.

MATEMATİK SORUSUNDA JOKER HAKKINI KULLANDI

Hesaplarla arasının iyi olduğunu dile getiren yarışmacı, karşısına çıkan matematik sorusunda heyecanlandı.

İŞTE O SORU!

Dördüncü soruda yarışmacının karşısına, "9876'nın yarısından 9870'in yarısı çıkarılırsa sonuç kaç olur?" sorusu çıktı.

Yarışmacı, matematik sorusunda seyirci joker hakkını kullandı.

SEYİRCİLER YARIŞMACIYI İPTEN ALDI

Seyirciler, yüzde 55 oranında 'C-3' cevabını vererek yarışmacıyı ipten aldı.

Yarışmadan elenmekten kurtulan yarışmacı, bir sonraki soruda elenerek yarışmadan 5 bin TL aldı ve yarışmaya veda etti.

İŞTE GECE BOYU YAŞANANLAR...

