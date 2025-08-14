Milyoner'e damga vuran o anlar! Maliye bölümü öğrencisi matematik sorusunda joker kullandı

ATV’nin ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da beğeniyle takip edildi. Oktay Kaynarca’nın başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de bugün başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan İrem Karakaş isimli yarışmacı maliye hukuku bölümünden yüksek lisans yaptığını ve hesaplarla arasının iyi olduğunu dile getirdi. Ancak yarışmacı matematik sorusunda seyirci jokeri kullanarak izleyicileri şaşırttı. İşte Milyoner’e damga vuran o an!