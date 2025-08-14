Video Yaşam Maliye bölümü öğrencisi matematik sorusunda joker kullandı! İşte o soru!
Maliye bölümü öğrencisi matematik sorusunda joker kullandı! İşte o soru!

Maliye bölümü öğrencisi matematik sorusunda joker kullandı! İşte o soru!

14.08.2025 | 23:00

ATV’nin ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da beğeniyle takip edildi. Oktay Kaynarca’nın başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de bugün başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan İrem Karakaş isimli yarışmacı maliye hukuku bölümünden yüksek lisans yaptığını ve hesaplarla arasının iyi olduğunu dile getirdi. Ancak yarışmacı matematik sorusunda seyirci jokeri kullanarak izleyicileri şaşırttı. İşte Milyoner’e damga vuran o an!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Maliye bölümü öğrencisi matematik sorusunda joker kullandı! İşte o soru! 01:23
Maliye bölümü öğrencisi matematik sorusunda joker kullandı! İşte o soru! 14.08.2025 | 23:00
Milyoner’e damga vuran o anlar! Maliye bölümü öğrencisi matematik sorusunda joker kullandı 02:29
Milyoner'e damga vuran o anlar! Maliye bölümü öğrencisi matematik sorusunda joker kullandı 14.08.2025 | 22:57
Film sahnesi değil gerçek! Balkondan balkona silahlı çatıştılar: 4 gözaltı | Video 00:47
Film sahnesi değil gerçek! Balkondan balkona silahlı çatıştılar: 4 gözaltı | Video 14.08.2025 | 16:11
Yangını gören motosikletlinin endişesi aksiyon kamerasında | Video 01:31
Yangını gören motosikletlinin endişesi aksiyon kamerasında | Video 14.08.2025 | 15:31
3 yaşındaki kızına tekme atıp merdivenlerden aşağı düşüren babaya tahliye | Video 00:37
3 yaşındaki kızına tekme atıp merdivenlerden aşağı düşüren babaya tahliye | Video 14.08.2025 | 15:27
3 milyon liralık çalıntı altın, hayvan gübresinin altında bulundu | Video 00:25
3 milyon liralık çalıntı altın, hayvan gübresinin altında bulundu | Video 14.08.2025 | 15:18
30 günlük bebeğini darp ettiği iddia edilen anne tutuklandı | Video 01:52
30 günlük bebeğini darp ettiği iddia edilen anne tutuklandı | Video 14.08.2025 | 14:13
Eskişehir’de fabrikada çıkan yangın, 2 fabrikaya daha sıçradı | Video 02:11
Eskişehir’de fabrikada çıkan yangın, 2 fabrikaya daha sıçradı | Video 14.08.2025 | 13:36
Düğün konvoyunda tehlikeli hareketler kamerada | Video 00:47
Düğün konvoyunda tehlikeli hareketler kamerada | Video 14.08.2025 | 13:20
23 yaşındaki Yusuf Emin evde ölü bulundu; halası sinir krizi geçirdi | Video 04:27
23 yaşındaki Yusuf Emin evde ölü bulundu; halası sinir krizi geçirdi | Video 14.08.2025 | 13:03
Karaman’da apartmanın son katında korkutan yangın | Video 02:32
Karaman'da apartmanın son katında korkutan yangın | Video 14.08.2025 | 12:24
Ardahan’ın gözde rotası Kızıl Göl’de kano keyfi doğayla buluştu | Video 00:41
Ardahan’ın gözde rotası Kızıl Göl’de kano keyfi doğayla buluştu | Video 14.08.2025 | 12:15
Gaziantep’te esnafı hedef alan organize örgüte operasyon: 9 gözaltı | Video 00:46
Gaziantep'te esnafı hedef alan organize örgüte operasyon: 9 gözaltı | Video 14.08.2025 | 11:35
Sahte reklama aldanan iş kadını, 700 bin lira dolandırıldı | Video 07:16
Sahte reklama aldanan iş kadını, 700 bin lira dolandırıldı | Video 14.08.2025 | 10:12
Aranması bulunan şahıs, şüphe üzerine durdurulan araçta ruhsatsız silahla yakalandı | Video 03:42
Aranması bulunan şahıs, şüphe üzerine durdurulan araçta ruhsatsız silahla yakalandı | Video 14.08.2025 | 09:48
Cep telefonuyla konuşan sürücüden ilginç çıkış: Kızımla konuştum yasak mı? | Video 01:26
Cep telefonuyla konuşan sürücüden ilginç çıkış: "Kızımla konuştum yasak mı?" | Video 14.08.2025 | 09:47
Mersin’deki orman yangınında ekiplerin zor anları kameraya yansıdı | Video 02:24
Mersin'deki orman yangınında ekiplerin zor anları kameraya yansıdı | Video 14.08.2025 | 09:38
Hatay’da motosikletin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu! | Video 00:16
Hatay'da motosikletin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu! | Video 14.08.2025 | 09:26
Çanakkale’de yangından geriye bu acı tablo kaldı | Video 02:45
Çanakkale'de yangından geriye bu acı tablo kaldı | Video 14.08.2025 | 09:16
Aranılan 14 suçlu Gürcistan polisiyle yapılan ortak operasyonla yakalandı | Video 00:53
Aranılan 14 suçlu Gürcistan polisiyle yapılan ortak operasyonla yakalandı | Video 14.08.2025 | 09:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY