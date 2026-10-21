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Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile ilgili net tavır! Kameralar karşısında bakın ne yaptı

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez oğlu Kurt Efe ile AVM'de objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncunun oğluyla ilgili hassasiyeti dikkat çekti.

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MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 21.10.2026 07:43 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 07:56
Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe ile ilgili net tavır! Kameralar karşısında bakın ne yaptı

Ekranların karizmatik ismi Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile birlikte geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe ile ilgili net tavır! Kameralar karşısında bakın ne yaptı

Öğle saatlerinde kamp alışverişi yapmak için alışveriş merkezine gelen yakışıklı oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe ile ilgili net tavır! Kameralar karşısında bakın ne yaptı

Kampa gideceklerini söyleyen oyuncu, oğlunun görüntülenmesini istemedi.

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Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe ile ilgili net tavır! Kameralar karşısında bakın ne yaptı

Son dönemde sosyal medya hesabını kapatmasıyla gündeme gelen isim, bu konuya da geçtiğimiz günlerde açıklık getirmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe ile ilgili net tavır! Kameralar karşısında bakın ne yaptı

SOSYAL MEDYA HESABINI NEDEN KAPATTI?

Kıvanç Tatlıtuğ rol aldığı bir filmin galasında da gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe ile ilgili net tavır! Kameralar karşısında bakın ne yaptı

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Tatlıtuğ, son olarak muhabirlerin sosyal medya hesaplarını neden kapattığı yönündeki sorularıyla karşılaşmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe ile ilgili net tavır! Kameralar karşısında bakın ne yaptı

"CANIM ÖYLE İSTEDİ"

Kıvanç Tatlıtuğ, "Canım sıkıldı, canım öyle istedi kapattım. Dramatik bir hikaye yatmıyor bu olayın altında aslında. İki düzine kitap aldım kitap okuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe ile ilgili net tavır! Kameralar karşısında bakın ne yaptı

GİZLİ TUTKUSU AÇIĞA ÇIKMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz aylarda bir YouTube programına katışan ve kişisel meraklarına dair yöneltilen "İhtiyacın olmasa bile aldığın şeyler oluyor mu?" sorusunu yanıtlayan başarılı oyuncu, alışveriş alışkanlıkları arasında vazgeçemediği tek ürünün parfüm olduğunu dile getirdi. Evinde geniş bir koleksiyon barındırdığını belirten Tatlıtuğ, bu hobisini ilk kez bu kadar açık bir şekilde ifade etti.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe ile ilgili net tavır! Kameralar karşısında bakın ne yaptı

"150 TANE PARFÜMÜM VAR"

Kıvanç Tatlıtuğ, "Bir itirafta bulunayım; parfüm. Aşağı yukarı 150 tane parfümüm var, koku seviyorum." sözleriyle evdeki koleksiyonunun büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe ile ilgili net tavır! Kameralar karşısında bakın ne yaptı

Özel hayatına ilişkin ayrıntılar hayranları tarafından merak edilen Kıvanç Tatlıtuğ'un ortaya çıkan korkusu da dikkat çekmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe ile ilgili net tavır! Kameralar karşısında bakın ne yaptı

Ünlüler dünyasının en gözde isimlerinden olan Tatlıtuğ, yalnız kalmaktan oldukça korkuyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe ile ilgili net tavır! Kameralar karşısında bakın ne yaptı

MİLLİ BASKETBOLCU CEDİ OSMAN'IN DA "GİZLİ" ALIŞKANLIĞI ŞOKE ETMİŞTİ...

2022 yılında dünyaevine giren Ebru Şahin ve Cedi Osman, magazin gündeminin sevilen çiftleri arasında yer alıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe ile ilgili net tavır! Kameralar karşısında bakın ne yaptı

Sosyal medyada sık sık mutluluk dolu paylaşımlar yapan ikili, takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuluyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe ile ilgili net tavır! Kameralar karşısında bakın ne yaptı

Ebru Şahin'in yaptığı açıklamalar gündemde geniş yankı uyandırmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe ile ilgili net tavır! Kameralar karşısında bakın ne yaptı

Şahin, katıldığı bir YouTube programında, eşinin beklenmedik derecede ürkek olduğuna dair samimi detaylar paylaşarak takipçilerini şaşırtmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe ile ilgili net tavır! Kameralar karşısında bakın ne yaptı

"EŞİM BİRAZ FAZLA ÜRKEK"

"Eşim biraz fazla ürkek" diyen Şahin, "Yatarken tüm kapı ve pencereleri kilitliyor, bulsa çekmece kilitleyecek. Ona, 'aşkım ben buradayım korkma' diyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü oyuncunun açıklamaları herkesi şaşırtırken kısa sürede ses getirmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe ile ilgili net tavır! Kameralar karşısında bakın ne yaptı

PEKİ SİZ CEDİ OSMAN GİBİ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN TAKINTILARINI VE ALIŞKANLIKLARINI BİLİYOR MUSUNUZ?

GUPSE ÖZAY

2020 yılında kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç ile sessiz sedasız nikah masasına oturan Gupse Özay, hem özel hayatı hem de kariyeriyle magazin gündeminde dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe ile ilgili net tavır! Kameralar karşısında bakın ne yaptı

41 yaşındaki Özay, zaman zaman yaptığı samimi açıklamalarla da adından söz ettiriyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe ile ilgili net tavır! Kameralar karşısında bakın ne yaptı

Ünlü oyuncu son olarak beklenmedik alışkanlığıyla sevenlerini şaşkına çevirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe ile ilgili net tavır! Kameralar karşısında bakın ne yaptı

"ÇEKİÇSİZ ASLA BİNMEM ARABAYA"

Konuk olduğu bir YouTube programında yıllar önce yaşadığı bir olay sonrası bazı konularda önlem almaya başlayan Gupse Özay, çantasında çekiç taşıdığını söyleyerek, "Benim çantamda hep çekiç var. O çekiçsiz asla binmem arabaya. Gerçekten obsesifim ben. Arabada kaldım, pencere açılmadı ne dışarıdan ne de içeriden ve klostrofobim olduğu için 'demek ki bu arabalara güvenilmez' dedim" ifadelerini kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe ile ilgili net tavır! Kameralar karşısında bakın ne yaptı

Özay'ın beklenmedik açıklaması sosyal medyada ses getirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe ile ilgili net tavır! Kameralar karşısında bakın ne yaptı

TAKINTISIYLA GÜNDEME GELEN DİĞER İSİM GÖKSEL OLMUŞTU...

Türk pop müziğinde yıllardır güçlü sesi, duygusal şarkıları ve özgün tarzıyla adından söz ettiren Göksel, bu kez müziğiyle değil gündem olan bir alışkanlığıyla dikkat çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe ile ilgili net tavır! Kameralar karşısında bakın ne yaptı

'Bi' Seni Konuşurum', 'Sen Orada Yoksun', 'Baksana Talih', 'Acıyor' gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ünlü sanatçı, yaptığı açıklamayla sevenlerini şaşırttı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe ile ilgili net tavır! Kameralar karşısında bakın ne yaptı

54 yaşındaki Göksel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla sahne öncesi hazırlık anlarını takipçileriyle paylaştı. Videoda "Hayattaki en kötü alışkanlığım" diyerek konuşmaya başlayan ünlü şarkıcı, çaya olan düşkünlüğünü samimi sözlerle anlattı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe ile ilgili net tavır! Kameralar karşısında bakın ne yaptı

Göksel, "Çayım her zaman başrolde. Beni sakinleştiriyor. Hayattaki en kötü alışkanlığım bir de herkese bulaştırıyorum" ifadelerini kullandı.

Göksel "Hayattaki en kötü alışkanlığım" diyerek bombayı patlattı! "Beni sakinleştiriyor" | Video