Kızı ve oğluyla sahnede şarkı söylemişti! Alişan çocukları için kararını verdi: "Biri popçu, diğeri..."

"ŞİMDİ BENİM ÇOCUĞUM OLDU, BEN TAŞIYORUM"

Kızıyla sohbet ederken geçmişe giden Alişan, "Beni de babam ben küçükken taşıyordu sırtında. O zaman ben diyordum 'çabuk taşı' diye. Şimdi benim çocuğum oldu, ben taşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.