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Kızı ve oğluyla sahnede şarkı söylemişti! Alişan çocukları için kararını verdi: "Biri popçu, diğeri..."

Daha önce kızı ve oğluyla sahnede şarkı söyleyerek gündem olan Alişan, çocuklarının yetenekleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eliz ve Burak'ın ilgi alanlarına değinen ünlü şarkıcı, çocuklarının geleceğiyle ilgili esprili kararı paylaştı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 11.08.2026 07:37 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 07:39
Kızı ve oğluyla sahnede şarkı söylemişti! Alişan çocukları için kararını verdi: Biri popçu, diğeri...

Başarılı müzik kariyeriyle tanınan Alişan, 2018 yılında hayatını birleştirdiği oyuncu Buse Varol ile mutlu bir yuva kurdu.

Kızı ve oğluyla sahnede şarkı söylemişti! Alişan çocukları için kararını verdi: Biri popçu, diğeri...

2019'da oğulları Burak ve 2021'de kızları Eliz'in dünyaya gelmesiyle anne-baba olma sevincini tadan ünlü çift, örnek gösterilen uyumlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Kızı ve oğluyla sahnede şarkı söylemişti! Alişan çocukları için kararını verdi: Biri popçu, diğeri...

Sanat dünyasının gözde çifti, sosyal medyada paylaştıkları aile pozlarıyla da takipçilerinden tam not almaya devam ediyor.

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Kızı ve oğluyla sahnede şarkı söylemişti! Alişan çocukları için kararını verdi: Biri popçu, diğeri...

SAHNEDE ELİZ VE BURAK RÜZGARI

Başarılı kariyerine de devam eden Alişan, son konserinde çocukları Burak ve Eliz'i sahneye davet etti. Sahnede babalarının yanında yer alan minikler mikrofonu eline alarak şarkıya eşlik etmeye başladı.

Kızı ve oğluyla sahnede şarkı söylemişti! Alişan çocukları için kararını verdi: Biri popçu, diğeri...

Babasının sevilen parçalarını büyük bir coşkuyla söyleyen minik Eliz'in sempatik tavırları ve sahne rahatlığı izleyenlerden büyük alkış toplamıştı.

Kızı ve oğluyla sahnede şarkı söylemişti! Alişan çocukları için kararını verdi: Biri popçu, diğeri...

Oğlu Burak'ın da kardeşine ve babasına eşlik ettiği o anlar konsere damga vurmuştu.

Minik Eliz babasının izinde! Alişan'ın kızı ve oğlu sahnede mikrofon başına geçti | Video

Kızı ve oğluyla sahnede şarkı söylemişti! Alişan çocukları için kararını verdi: Biri popçu, diğeri...

ÇOCUKLARI İÇİN KARARINI VERDİ: "BİRİ POPÇU, DİĞERİ..."

Konserine ilk kez çocukları Burak ve Eliz'le geldiğini söyleyen Alişan, "Babalarını sahnede izlesinler istedim" dedi.

Kızı ve oğluyla sahnede şarkı söylemişti! Alişan çocukları için kararını verdi: Biri popçu, diğeri...

Çocuklarının ilgi alanlarından da bahseden Alişan, "Burak futbola yakın, Eliz'de sahne ışığı var. Birini topçu, birini popçu yapacağız" sözleriyle espri yaptı.

Kızı ve oğluyla sahnede şarkı söylemişti! Alişan çocukları için kararını verdi: Biri popçu, diğeri...

AİLECE TATİLE GİTMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde ailesiyle Yunanistan'ın Sakız Adası'na (Chios) giden Alişan, kızı Eliz'i omzuna alarak tarihi Pyrgi köyünün sokaklarını turlamıştı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ünlü sanatçı, çocukluğuna dair duygusal bir anısını da paylaşmıştı.

Alişan'dan kızı Eliz ile yürek ısıtan tatil paylaşımı! Baba-kızın sohbeti gönülleri fethetti: 'Babam da beni...' | Video

Kızı ve oğluyla sahnede şarkı söylemişti! Alişan çocukları için kararını verdi: Biri popçu, diğeri...

"ŞİMDİ BENİM ÇOCUĞUM OLDU, BEN TAŞIYORUM"

Kızıyla sohbet ederken geçmişe giden Alişan, "Beni de babam ben küçükken taşıyordu sırtında. O zaman ben diyordum 'çabuk taşı' diye. Şimdi benim çocuğum oldu, ben taşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kızı ve oğluyla sahnede şarkı söylemişti! Alişan çocukları için kararını verdi: Biri popçu, diğeri...

Sokakları gezerken mimariyi Çeşme ve Alaçatı'ya benzeten ünlü şarkıcı, küçük Eliz'in "Otele gitmek istiyorum" sözleri üzerine gülümseyerek kızını öpücüklere boğmuştu. Kızının elindeki böcek ısırığını da öperek teselli eden Alişan, kızı ile arasındaki bu sevimli diyaloglarıyla takipçilerinden binlerce beğeni almıştı.

Kızı ve oğluyla sahnede şarkı söylemişti! Alişan çocukları için kararını verdi: Biri popçu, diğeri...

"EŞİNE İTAAT EDECEKSİN"

Öte yandan yıllar içinde evliliğe bakışı değişen Alişan, geçiğimiz gün Buse Varol ile kurduğu mutlu yuvanın sırrını anlattı. Ünlü şarkıcının eşler arasındaki uyuma dair yaptığı açıklama gündem oldu.

Geçmişte evliliğe dair katı kuralları olduğunu anlatan ve Buse Varol ile mutlu bir evliliği olan Alişan, zamanla fikirlerinin değiştiğini belirterek mutluluğun sırrını "Eşine itaat edeceksin" sözleriyle özetledi.

Kızı ve oğluyla sahnede şarkı söylemişti! Alişan çocukları için kararını verdi: Biri popçu, diğeri...

AŞK TOHUMLARINI BÖYLE ATMIŞ...

Öte yandan magazin dünyasının en gözde çiftlerinden olan Alişan ve Buse Varol'un nasıl tanıştığı ise sevenleri tarafından merak edildi.

Kızı ve oğluyla sahnede şarkı söylemişti! Alişan çocukları için kararını verdi: Biri popçu, diğeri...

Alişan, eşi Buse Varol'u ilk kez aynı dizide rol aldıkları sette gördü. Toplantı sırasında yan yana oturan ikiliden Alişan, Buse Varol'u oldukça beğendi.

Hatta toplantının ardından rejiyi arayarak 'Oyuncu kadrosunda kimler var?' diye sordu. Daha sonra sosyal medya üzerinden Buse Varol'u ekledi ve ikili ilk kez orada iletişime geçti.

Kızı ve oğluyla sahnede şarkı söylemişti! Alişan çocukları için kararını verdi: Biri popçu, diğeri...

Dizi devam ederken ilişkileri başlayan ünlü çift, aşklarını ise dizinin oyuncuları için kurulan bir grupta açıkladı.

Kızı ve oğluyla sahnede şarkı söylemişti! Alişan çocukları için kararını verdi: Biri popçu, diğeri...

"HAYATIMIN EN UZUN SENARYOSUNU BULDUM"

Dizinin kısa sürmesine rağmen Alişan, bu süreci şu sözlerle anlattı: 'Hayatımın en kısa dizisiydi ama hayatımın en uzun senaryosunu buldum...'

Kızı ve oğluyla sahnede şarkı söylemişti! Alişan çocukları için kararını verdi: Biri popçu, diğeri...

Bakın diğer mutlu çiftler aşk hayatlarına nasıl adım atmış...

Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle tanınan Pınar Altuğ, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürse de özel yaşamı ve samimi açıklamalarıyla magazin gündeminden hiç düşmüyor. Ünlü oyuncu, son olarak eşi Yağmur Atacan ile nasıl tanıştıklarını anlatarak hayranlarını geçmişe götürdü.

Kızı ve oğluyla sahnede şarkı söylemişti! Alişan çocukları için kararını verdi: Biri popçu, diğeri...

PINAR ALTUĞ – YAĞMUR ATACAN TANIŞMA HİKAYESİ

Pınar Altuğ, 2006 yılında yayınlanan "İlk Aşkım" dizisinin setinde Yağmur Atacan ile tanıştığını söyledi. Tanışma anını şu sözlerle anlattı:

Kızı ve oğluyla sahnede şarkı söylemişti! Alişan çocukları için kararını verdi: Biri popçu, diğeri...

"Yağmur kural tanımaz bir adamdır. İlişkimiz, bir gün giyinme odama habersizce girmesiyle başladı. O an hayatıma farklı bir heyecan girdi."

Kızı ve oğluyla sahnede şarkı söylemişti! Alişan çocukları için kararını verdi: Biri popçu, diğeri...

Bu ilk karşılaşma kısa sürede romantik bir ilişkiye dönüştü. Aralarındaki 9 yaş farkı, çiftin o dönem magazin basınında en çok konuşulan yönlerinden biri oldu.

Kızı ve oğluyla sahnede şarkı söylemişti! Alişan çocukları için kararını verdi: Biri popçu, diğeri...

"HAYATIMIN EN BÜYÜK CESARETİ ONUNLA OLMAKTI"

İlişkilerinin başında birçok kişinin "uzun sürmez" dediğini hatırlatan Pınar Altuğ, eleştirilere aldırış etmediklerini belirtti:

Kızı ve oğluyla sahnede şarkı söylemişti! Alişan çocukları için kararını verdi: Biri popçu, diğeri...

"Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık. Ama biz birbirimize inandık. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı."

2008 yılında nikâh masasına oturan çift, bugün 17 yıllık evli ve 19 yıldır birlikte. Bu mutlu evlilikten Su adında bir kız çocukları bulunuyor. Çift, aile pozlarıyla sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Kızı ve oğluyla sahnede şarkı söylemişti! Alişan çocukları için kararını verdi: Biri popçu, diğeri...

PINAR ALTUĞ'UN İLK EVLİLİĞİ VE PİŞMANLIĞI

Ünlü oyuncu, programda geçmişine dair dikkat çeken bir itirafta da bulundu. 2000 yılında iş insanı Umut Elçi ile evlenmiş ancak bu evlilik üç yıl sürmüştü. Altuğ, bu ilişkiyle ilgili şu sözleri söyledi:

"Keşke daha erken bitirseydim ya da hiç evlenmeseydim."

Kızı ve oğluyla sahnede şarkı söylemişti! Alişan çocukları için kararını verdi: Biri popçu, diğeri...

ELEŞTİRİLERE KULAK ASMAYAN BİR ÇİFT

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, yıllar boyunca medyanın ve sosyal medyanın merceğinde olsa da, kendi doğrularına göre yaşamayı tercih ediyor. Altuğ, "Sen yaptığın şeyden eminsen, kimseye hesap vermek zorunda değilsin" diyerek, özel hayatlarındaki tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Bugün hâlâ aşk dolu birliktelikleriyle örnek gösterilen çift, Türk magazin dünyasının en uzun soluklu ilişkilerinden birine imza atmış durumda.

Kızı ve oğluyla sahnede şarkı söylemişti! Alişan çocukları için kararını verdi: Biri popçu, diğeri...

Türk pop müziğinin sevilen ismi Kayahan, 1990'ların sonunda İpek Açar ile evlendi; ancak evlilikleri, Kayahan'ın 2015 yılında kanserden vefatının ardından son buldu.