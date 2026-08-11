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Kızı ve oğluyla sahnede şarkı söylemişti! Alişan çocukları için kararını verdi: 'Biri popçu, diğeri...'
Kızı ve oğluyla sahnede şarkı söylemişti! Alişan çocukları için kararını verdi: "Biri popçu, diğeri..."
Daha önce kızı ve oğluyla sahnede şarkı söyleyerek gündem olan Alişan, çocuklarının yetenekleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eliz ve Burak'ın ilgi alanlarına değinen ünlü şarkıcı, çocuklarının geleceğiyle ilgili esprili kararı paylaştı.
Giriş Tarihi: 11.08.2026 07:37
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 07:39