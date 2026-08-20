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Konserinde fenalaşıp hayranlarını korkutmuştu! Şarkıcı Atiye hamileliğinin nasıl geçtiğini böyle özetledi…

Geçtiğimiz günlerde vereceği konser öncesinde fenalaşarak sahneye çıkamayan ve sevenlerini endişelendiren Atiye, sosyal medyada paylaştığı mizahi videoyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının hamilelik sürecini esprili karelerle özetlediği paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 20.08.2026 09:43 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 09:59
Konserinde fenalaşıp hayranlarını korkutmuştu! Şarkıcı Atiye hamileliğinin nasıl geçtiğini böyle özetledi…

Türk pop müziğinin sevilen ismi Atiye, hem sahne enerjisi hem de dillerden düşmeyen şarkılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Konserinde fenalaşıp hayranlarını korkutmuştu! Şarkıcı Atiye hamileliğinin nasıl geçtiğini böyle özetledi…

2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile Almanya'da hayatını birleştiren ve bu evlilikten 3 çocuğu bulunan ünlü sanatçı, bir süre önce 4. bebek müjdesiyle gündeme gelmişti.

Konserinde fenalaşıp hayranlarını korkutmuştu! Şarkıcı Atiye hamileliğinin nasıl geçtiğini böyle özetledi…

7,5 AYLIK HAMİLE OLAN ŞARKICI KIZ BEBEK BEKLİYOR

4. bebek müjdesinin ardından Atiye'nin bir kız bebek beklediği öğrenilmişti.

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Konserinde fenalaşıp hayranlarını korkutmuştu! Şarkıcı Atiye hamileliğinin nasıl geçtiğini böyle özetledi…

KONSER ÖNCESİ SEVENLERİNİ KORKUTMUŞTU

Hamileliğinin son aylarına giren Atiye, geçtiğimiz günlerde vereceği konser öncesinde aniden fenalaşarak sahneye çıkamamıştı. Konserin iptal edilmesiyle birlikte hayranlarını endişelendiren ünlü şarkıcının sağlık durumu merak konusu olmuştu.

Konserinde fenalaşıp hayranlarını korkutmuştu! Şarkıcı Atiye hamileliğinin nasıl geçtiğini böyle özetledi…

"HAMİLELİK BELGESELİ" PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sahnede yaşanan rahatsızlığın ardından sosyal medyada sessizliğini bozan Atiye, hamilelik sürecini mizahi bir dille özetledi.

Konserinde fenalaşıp hayranlarını korkutmuştu! Şarkıcı Atiye hamileliğinin nasıl geçtiğini böyle özetledi… | Video

Konserinde fenalaşıp hayranlarını korkutmuştu! Şarkıcı Atiye hamileliğinin nasıl geçtiğini böyle özetledi…

Takipçilerine "Hamileliğim nasıl gidiyor diye merak edenlere kısa bir belgesel bıraktım" notuyla seslenen ünlü sanatçı; iştahından ruh haline, uykusundan günlük hallerine kadar 7,5 aylık süreçte yaşadığı değişimleri eğlenceli karelerle gözler önüne serdi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Konserinde fenalaşıp hayranlarını korkutmuştu! Şarkıcı Atiye hamileliğinin nasıl geçtiğini böyle özetledi…

Peki siz diğer ünlü isimlerin çocuklarını görmüş müydünüz?

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

Konserinde fenalaşıp hayranlarını korkutmuştu! Şarkıcı Atiye hamileliğinin nasıl geçtiğini böyle özetledi…

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

Konserinde fenalaşıp hayranlarını korkutmuştu! Şarkıcı Atiye hamileliğinin nasıl geçtiğini böyle özetledi…

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

Konserinde fenalaşıp hayranlarını korkutmuştu! Şarkıcı Atiye hamileliğinin nasıl geçtiğini böyle özetledi…

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Konserinde fenalaşıp hayranlarını korkutmuştu! Şarkıcı Atiye hamileliğinin nasıl geçtiğini böyle özetledi…

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

Konserinde fenalaşıp hayranlarını korkutmuştu! Şarkıcı Atiye hamileliğinin nasıl geçtiğini böyle özetledi…

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Konserinde fenalaşıp hayranlarını korkutmuştu! Şarkıcı Atiye hamileliğinin nasıl geçtiğini böyle özetledi…

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

Konserinde fenalaşıp hayranlarını korkutmuştu! Şarkıcı Atiye hamileliğinin nasıl geçtiğini böyle özetledi…

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

Konserinde fenalaşıp hayranlarını korkutmuştu! Şarkıcı Atiye hamileliğinin nasıl geçtiğini böyle özetledi…

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

Konserinde fenalaşıp hayranlarını korkutmuştu! Şarkıcı Atiye hamileliğinin nasıl geçtiğini böyle özetledi…

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Konserinde fenalaşıp hayranlarını korkutmuştu! Şarkıcı Atiye hamileliğinin nasıl geçtiğini böyle özetledi…

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

Konserinde fenalaşıp hayranlarını korkutmuştu! Şarkıcı Atiye hamileliğinin nasıl geçtiğini böyle özetledi…

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

Konserinde fenalaşıp hayranlarını korkutmuştu! Şarkıcı Atiye hamileliğinin nasıl geçtiğini böyle özetledi…

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

Konserinde fenalaşıp hayranlarını korkutmuştu! Şarkıcı Atiye hamileliğinin nasıl geçtiğini böyle özetledi…

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

Konserinde fenalaşıp hayranlarını korkutmuştu! Şarkıcı Atiye hamileliğinin nasıl geçtiğini böyle özetledi…

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

Konserinde fenalaşıp hayranlarını korkutmuştu! Şarkıcı Atiye hamileliğinin nasıl geçtiğini böyle özetledi…

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

Konserinde fenalaşıp hayranlarını korkutmuştu! Şarkıcı Atiye hamileliğinin nasıl geçtiğini böyle özetledi…

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

Konserinde fenalaşıp hayranlarını korkutmuştu! Şarkıcı Atiye hamileliğinin nasıl geçtiğini böyle özetledi…

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ

Konserinde fenalaşıp hayranlarını korkutmuştu! Şarkıcı Atiye hamileliğinin nasıl geçtiğini böyle özetledi…

MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO