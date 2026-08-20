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Beşiktaş tanıtım filminin kamera arkasını paylaştı! Hülya Avşar’dan Dusan Vlahovic için olay yorum: “Çok yakışıklı”
Beşiktaş tanıtım filminin kamera arkasını paylaştı! Hülya Avşar’dan Dusan Vlahovic için olay yorum: “Çok yakışıklı”
Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic'in tanıtım klibinde yer alan Hülya Avşar, sosyal medya hesabından setin kamera arkası görüntülerini paylaştı. Çekimler için Ayvalık'tan geldiğini belirten Avşar, Sırp golcü ile geçirdiği keyifli anları takipçilerine aktardı.
Giriş Tarihi: 20.08.2026 08:56
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 09:09