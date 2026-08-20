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Beşiktaş tanıtım filminin kamera arkasını paylaştı! Hülya Avşar’dan Dusan Vlahovic için olay yorum: “Çok yakışıklı”

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic'in tanıtım klibinde yer alan Hülya Avşar, sosyal medya hesabından setin kamera arkası görüntülerini paylaştı. Çekimler için Ayvalık'tan geldiğini belirten Avşar, Sırp golcü ile geçirdiği keyifli anları takipçilerine aktardı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 20.08.2026 08:56 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 09:09
Beşiktaş tanıtım filminin kamera arkasını paylaştı! Hülya Avşar’dan Dusan Vlahovic için olay yorum: Çok yakışıklı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, yeni transferi dünyaca ünlü Sırp golcü Dusan Vlahovic için dikkat çeken bir tanıtım filmi hazırlamıştı.

Beşiktaş tanıtım filminin kamera arkasını paylaştı! Hülya Avşar’dan Dusan Vlahovic için olay yorum: Çok yakışıklı

HÜLYA AVŞAR SÜRPRİZİ

Transfer için hazırlanan özel videoda ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın da yer alması futbolseverler için sürpriz olmuştu.

Beşiktaş tanıtım filminin kamera arkasını paylaştı! Hülya Avşar’dan Dusan Vlahovic için olay yorum: Çok yakışıklı

Avşar'ın yanı sıra oyuncu Berkay Ateş, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Necip Uysal ve siyah-beyazlı basketbol takımının başantrenörü Dusan Alimpijevic de videoda yer almıştı.

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Beşiktaş tanıtım filminin kamera arkasını paylaştı! Hülya Avşar’dan Dusan Vlahovic için olay yorum: Çok yakışıklı

Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı tanıtım filmi, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.

Beşiktaş tanıtım filminin kamera arkasını paylaştı! Hülya Avşar’dan Dusan Vlahovic için olay yorum: Çok yakışıklı

"The Black Eagles Society Resurrection II" başlığıyla yayınlanan video, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Beşiktaş tanıtım filminin kamera arkasını paylaştı! Hülya Avşar’dan Dusan Vlahovic için olay yorum: Çok yakışıklı

KAMERA ARKASINI PAYLAŞTI!

Büyük yankı uyandıran tanıtım klibinin ardından Hülya Avşar, sosyal medya hesabından set karelerini ve merakla beklenen kamera arkası görüntülerini takipçileriyle paylaştı.

Beşiktaş tanıtım filminin kamera arkasını paylaştı! Hülya Avşar’dan Dusan Vlahovic için olay yorum: Çok yakışıklı

Çekimlerin ardından kamera arkasını yayınlayan ünlü sanatçı, siyah-beyazlı camiaya olan tutkusunu ve Dusan Vlahovic transferine dair heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

Beşiktaş tanıtım filminin kamera arkasını paylaştı! Hülya Avşar’dan Dusan Vlahovic için olay yorum: Çok yakışıklı

"Beşiktaş deyince akan sular durur. Çekimler için Ayvalık'tan yola çıktım. Çocukluğumdan beri Beşiktaşlı olmamın ve kulübün Divan Kurulu Üyeliği'ni yürütmemin bunda büyük etkisi var. Yeni transferimiz için heyecanla gidiyorum, bakalım neler olacak"

Beşiktaş tanıtım filminin kamera arkasını paylaştı! Hülya Avşar’dan Dusan Vlahovic için olay yorum: Çok yakışıklı

"ÇOK YAKIŞIKLI"

Süreç boyunca çok keyifli vakit geçirdiklerini belirten Avşar, video çekimleri sırasında Sırp golcü ile yaşadığı eğlenceli anları anlattı. Paylaşımına eklediği notla set atmosferini özetleyen ve Dusan Vlahovic hakkındaki ilk izlenimini samimiyetle aktaran Avşar, sözlerini şöyle tamamladı:

Beşiktaş tanıtım filminin kamera arkasını paylaştı! Hülya Avşar’dan Dusan Vlahovic için olay yorum: Çok yakışıklı

"Güldük, eğlendik; güzel bir çekim oldu. Bu da kamera arkamız... Bu arada bir şey söyleyeyim, çok yakışıklı"

Haber Girişi Gözde Nur - Editör