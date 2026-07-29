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Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı sırra kadem basmıştı! Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı: Ak saçları dikkat çekti…
Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı sırra kadem basmıştı! Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı: Ak saçları dikkat çekti…
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, uzun bir aranın ardından yeniden görüntülendi. Gözlerden uzak bir hayat süren ünlü oyuncunun ak saçları dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 29.07.2026 09:17
Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 09:24