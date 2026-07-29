Trend Galeri Trend Magazin Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı sırra kadem basmıştı! Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı:  Ak saçları dikkat çekti…

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı sırra kadem basmıştı! Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı:  Ak saçları dikkat çekti…

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, uzun bir aranın ardından yeniden görüntülendi. Gözlerden uzak bir hayat süren ünlü oyuncunun ak saçları dikkat çekti.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 29.07.2026 09:17 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 09:24
Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı sırra kadem basmıştı! Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı:  Ak saçları dikkat çekti…

Bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından "Kurtlar Vadisi"nde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı sırra kadem basmıştı! Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı:  Ak saçları dikkat çekti…

Oyuncunun son dönemdeki hali merak edilirken, katıldığı bir etkinlikteki görüntüsü dikkat çekti.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı sırra kadem basmıştı! Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı:  Ak saçları dikkat çekti…

Gecede beyaz gömleği ve açık renk pantolonuyla oldukça sade bir tarz tercih eden Şaşmaz, etkinlik boyunca çevresindekilerle sohbet etti.

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Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı sırra kadem basmıştı! Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı:  Ak saçları dikkat çekti…

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da geri çevirmeyen ünlü oyuncu, davetlilerle samimi anlar yaşadı.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı sırra kadem basmıştı! Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı:  Ak saçları dikkat çekti…

Özel hayatını ve ekranlardan uzak yaşamını sürdüren Necati Şaşmaz'ın yıllar içerisindeki değişimi de gözlerden kaçmadı. Oyuncunun özellikle aklaşan saçları, kendisini uzun süredir görmeyen hayranlarının dikkatini çekti.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı sırra kadem basmıştı! Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı:  Ak saçları dikkat çekti…

UZUN ZAMAN SONRA ORTAYA ÇIKAN BİR DİĞER İSİM ARKA SIRADAKİLER'İN YADİGAR'I OLMUŞTU!

2000'li yıllara damga vuran gençlik dizileri arasında yer alan Arka Sıradakiler, yayınlandığı dönemde yalnızca hikayesiyle değil, karakterleriyle de geniş bir izleyici kitlesi yakalamıştı.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı sırra kadem basmıştı! Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı:  Ak saçları dikkat çekti…

İlk kez 2007 yılında ekran yolculuğuna başlayan yapım, okul hayatını, gençlerin arkadaşlık ilişkilerini, aile bağlarını ve yaşadıkları zorlukları merkezine alarak özellikle genç izleyicinin hafızasında kalıcı bir yer edinmişti.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı sırra kadem basmıştı! Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı:  Ak saçları dikkat çekti…

Son olarak "Arka Sıradakiler" dizisinin sevilen oyuncularından Temmuz Karikutal, uzun yıllar sonra Muğla'nın Bodrum ilçesinde objektiflere yansıdı.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı sırra kadem basmıştı! Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı:  Ak saçları dikkat çekti…

Geçirdiği trafik kazasının ardından oyunculuğa veda eden Karikutal, aradan geçen yıllara rağmen vatandaşların kendisini tanımaya devam ettiğini belirterek, gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Arka Sıradakiler'in Yadigar'ı Temmuz Karikutal, yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenleri şaşırttı | Video

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı sırra kadem basmıştı! Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı:  Ak saçları dikkat çekti…

Bodrum'da tatil yapan Temmuz Karikutal, arkadaşlarıyla birlikte Bitez'de kebap yerken görüntülendi. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken ünlü isim, kendisini fark ederek fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmedi.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı sırra kadem basmıştı! Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı:  Ak saçları dikkat çekti…

2007-2012 yılları arasında yayınlanan ve beş sezon boyunca ekranlarda fırtına estiren "Arka Sıradakiler" dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Karikutal'ın yıllar sonraki değişimi de dikkat çekti. Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olduğunu belirten Temmuz Karikutal, Bodrum'da gördüğü ilginin kendisini duygulandırdığını ifade ederek, "Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen beni tanıyıp yanıma gelen herkese teşekkür ediyorum. Bu sevgi benim için çok değerli" dedi.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı sırra kadem basmıştı! Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı:  Ak saçları dikkat çekti…

Geçirdiği trafik kazasının ardından oyunculuk kariyerini noktalama kararı aldığını anlatan Karikutal, "Kazadan sonra hayatımda yeni bir sayfa açtım.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı sırra kadem basmıştı! Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı:  Ak saçları dikkat çekti…

Oyunculuğun yerine oyuncu menajerliği ve sosyal medya ajanslığı yapmaya başladım. Çevremin büyük bölümü yine oyunculardan oluşuyor. Sektörün içinde kalmaya devam ediyorum ve yaptığım işten gurur duyuyorum" diye konuştu.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı sırra kadem basmıştı! Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı:  Ak saçları dikkat çekti…

Karikutal, 2007-2012 yılları arasında yayınlanan dizinin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen izleyicilerin kendisini unutmadığını belirterek, "O dönem diziyi izleyen gençler, bugün 25 ila 40 yaş aralığında.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı sırra kadem basmıştı! Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı:  Ak saçları dikkat çekti…

Yaş almama ve kilo almama rağmen beni hala tanıyıp hatırlamaları gerçekten çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı sırra kadem basmıştı! Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı:  Ak saçları dikkat çekti…

Aynı dizide rol alan Oktay karakteri de yıllar sonra ortaya çıkmıştı!

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı sırra kadem basmıştı! Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı:  Ak saçları dikkat çekti…

Sert tavırlarıyla dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Oktay karakterine oyuncu Bülent Çetinaslan hayat vermişti. Dizinin en çok konuşulan yüzlerinden biri haline gelen Çetinaslan, o dönem geniş bir hayran kitlesine ulaşmış ve özellikle genç izleyicinin yakından takip ettiği isimler arasında yer almıştı.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı sırra kadem basmıştı! Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı:  Ak saçları dikkat çekti…

Aradan geçen yıllara rağmen Arka Sıradakiler oyuncularının bugün nasıl bir hayat sürdüğü de zaman zaman yeniden gündeme gelirken bu isimlerden biri olan Bülent Çetinaslan, değişimiyle dikkat çeken oyuncular arasında yer alıyor.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı sırra kadem basmıştı! Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı:  Ak saçları dikkat çekti…

Uzun yıllardır göz önünde çok sık görünmeyen Çetinaslan, buna rağmen sosyal medyada aktifliğini sürdürüyor. Özellikle Instagram paylaşımlarıyla takipçilerinin ilgisini çeken oyuncu, bugünkü tarzı ve imajıyla da ilgi görüyor.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı sırra kadem basmıştı! Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı:  Ak saçları dikkat çekti…

Çetinaslan 100 bin takipçili sosyal medya hesabında da sevenleriyle iletişim kurmayı ihmal etmiyor.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı sırra kadem basmıştı! Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı:  Ak saçları dikkat çekti…

BİR DİĞER GENÇLİK DİZİSİ HAYAT BİLGİSİ'NİN ORTEGA'SI DA DEĞİŞİMİYLE HAYRET ETTİRİYOR...

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularını değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı sırra kadem basmıştı! Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı:  Ak saçları dikkat çekti…

Bir dönemin hafızalara kazınan dizilerinden Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Yılmazel son hali ile ağızları açık bıraktı.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı sırra kadem basmıştı! Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı:  Ak saçları dikkat çekti…

Dizinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen Paşhan Yılmazel adeta yıllara meydan okuyor. Şimdilerde 43 yaşında olan ünlü isim, hem kariyerini hem de imajını değiştirme yoluna gitti.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı sırra kadem basmıştı! Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı:  Ak saçları dikkat çekti…

Yılmazel, kamera önünden arkasına geçiş yapan oyunculardan oldu.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı sırra kadem basmıştı! Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı:  Ak saçları dikkat çekti…

Dizideki kilolarını vererek değişen ancak yıllara da meydan okuyan Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı bir süredir ekranlardan uzaktı.