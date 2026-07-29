Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı sırra kadem basmıştı! Necati Şaşmaz’ın son hali ortaya çıktı:  Ak saçları dikkat çekti…

2007-2012 yılları arasında yayınlanan ve beş sezon boyunca ekranlarda fırtına estiren "Arka Sıradakiler" dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Karikutal'ın yıllar sonraki değişimi de dikkat çekti. Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olduğunu belirten Temmuz Karikutal, Bodrum'da gördüğü ilginin kendisini duygulandırdığını ifade ederek, "Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen beni tanıyıp yanıma gelen herkese teşekkür ediyorum. Bu sevgi benim için çok değerli" dedi.

