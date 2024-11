Daha önce at binme ve kılıç kullanma deneyiminiz olmuş muydu? Zorladı mı bu eğitimler sizi?

3-4 yıl önce küçük bir deneyimimim olmuştu ama bu kadar kapsamlı değildi. Zorlamadı demek yalan olur çünkü rutinlerimin arasında olan şeyler değildi. Şöyle söyleyebilirim; zor olmasının yanında, keyifli, iyi hissettiren ve kesinlikle donanım sağlayan bir süreç. O yüzden de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.

Begüm Hatun; alımlı, güzel ve hırslı ve güç aşığı bir kadın... Begüm Hatun'u siz nasıl tanımlarsınız?

Begüm Hatun; geleneklerine bağlı, cesur ve kararlı bir yapıya sahip, çıkarlarını korumak için akılcı kararlar almak isteyen ve kardeşine derin bir bağlılık duyan bir karakter. Beyi öldükten sonra Keçilişah Beyliği'nin başına geçtiği için, bu beyliği büyütmek, liderliği sürdürmek en büyük hedeflerinden biri. Sert bir kabuğu olan ama aslında esaslı ve içinde fırtınalar kopan bir hatun.

Begüm Hatun kadar gözünüz kara mı?

Begüm Hatun'un mesafeli duruşunu, ne olursa olsun amacından sapmayışını, kararlılığını, içinde bulunduğu dönemi de göz önünde bulundurarak, onun yerinde olsaydım ben de bu kadar gözü kara olurdum diyebilirim. Buçe olarak da hayallerim hedeflerim ve sevdiklerim konusunda kesinlikle öyleyim.

Bir anda bu kadar popüler olmak hayatınızı zorlamadı mı?

Her meslek grubunun kendi içinde kolay ya da zor bazı getirileri var, bizim mesleğimizde de belirli bir sempati ya da nefret kazanabiliyoruz. Aksine insanlarla göz göze gelmek ve yolda yürürken selamlaşmak, hep birlikte bir hikayenin parçası olmak bence çok güzel bir duygu.

Ortaokulda oyuncu olmaya merak sarmışsınız. Nasıl keşfettiniz içindeki oyunculuk aşkını?

Her zaman benimleydi bu istek. Hikaye anlatma, taklit etme; kendimi ifade etme ihtiyacımın arttığı çocukluk dönemimde beni oyunculuğa yönlendirmiş olabilir. Oyunculuk, duyguları güvenli bir şekilde dışa vurmamın bir yolu sonuçta.