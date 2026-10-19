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Lamine Yamal'ın annesi İstanbul'a hayran kaldı! Galatasaray maçının ardından İstanbul'u gezdi

Dünyaca ünlü futbolcuların aileleri de zaman zaman özel hayatlarıyla gündeme gelirken bu kez gözler Lamine Yamal'ın annesi Sheila Ebana'ya çevrildi. İstanbul ziyaretinden paylaştığı karelerle dikkat çeken Ebana'nın tercihi, şehrin tarihi atmosferi ve geleneksel lezzetleri oldu.

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GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 19.10.2026 06:55 Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 06:59
Lamine Yamal’ın annesi İstanbul’a hayran kaldı! Galatasaray maçının ardından İstanbul’u gezdi

Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lamine Yamal'ın annesi Sheila Ebana, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la oynanan maç sonrası İstanbul turu yaptı.

Lamine Yamal’ın annesi İstanbul’a hayran kaldı! Galatasaray maçının ardından İstanbul’u gezdi

220 milyon Euro değeri ile dünyanın en pahalı futbolcusu unvanını elinde bulunduran Yamal'ın annesi, Eminönü'ne gitti. Arkadaşlarıyla birlikte 400 yıllık Yeni Camii'ni ziyaret eden Ebana, bu anları Türk bayrağı logosuyla paylaştı.

Lamine Yamal’ın annesi İstanbul’a hayran kaldı! Galatasaray maçının ardından İstanbul’u gezdi

Birçok tarihi noktayı gezen ve yanına özel rehber alarak yapıların tarihi hakkında bilgi alan Sheila Ebana, sonrasında baklava yiyerek çay içti.

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Lamine Yamal’ın annesi İstanbul’a hayran kaldı! Galatasaray maçının ardından İstanbul’u gezdi

MYRIAM SYLLA GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA İSTANBUL TURU YAPAN BİR DİĞER İSİM OLMUŞTU!

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen Myriam Sylla ile İtalyan basketbolcu sevgilisi Alessandro Cappelletti, geçtiğimiz günlerde İstanbul turu yaptı.

Lamine Yamal’ın annesi İstanbul’a hayran kaldı! Galatasaray maçının ardından İstanbul’u gezdi

İtalya Serie A basketbol liginde Treviso Basket takımında forma giyen ve her fırsatta sevgilisinin yanına gelen Cappelletti, Boğaz'a hayran kaldı.

Lamine Yamal’ın annesi İstanbul’a hayran kaldı! Galatasaray maçının ardından İstanbul’u gezdi

Kanlıca sahilinde yemek yiyen ikili, sonrasında sarmaş dolaş poz verdi.

Lamine Yamal’ın annesi İstanbul’a hayran kaldı! Galatasaray maçının ardından İstanbul’u gezdi

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN BİR DİĞER ÜNLÜ İSİM BAKIN KİM OLDU...

Trabzonspor'un yeni transferi Ukraynalı futbolcu Ruslan Manilovski'nin eşi Roksana Malinovska, Trabzon'a hayran kaldı.

Lamine Yamal’ın annesi İstanbul’a hayran kaldı! Galatasaray maçının ardından İstanbul’u gezdi

Taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştıkları için çok mutlu olan Roksana, "Türkiye'de kendimi evimde hissettim.

Lamine Yamal’ın annesi İstanbul’a hayran kaldı! Galatasaray maçının ardından İstanbul’u gezdi

Çocukları seviyorlar, doğa harika ve ihtiyacınız olan her şeye ulaşabiliyorsunuz.

Lamine Yamal’ın annesi İstanbul’a hayran kaldı! Galatasaray maçının ardından İstanbul’u gezdi

Trabzon bizi, biz onu çok sevdik" dedi.

Lamine Yamal’ın annesi İstanbul’a hayran kaldı! Galatasaray maçının ardından İstanbul’u gezdi

TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN BİR DİĞER FUTBOLCU

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood, çocukları ve nişanlısı Harriet Robson ile birlikte İstanbul'a gelmişti.

Lamine Yamal’ın annesi İstanbul’a hayran kaldı! Galatasaray maçının ardından İstanbul’u gezdi

Futbolcunun transferiyle birlikte ülke değiştiren Robson, İstanbul'u keşfetmek için araştırma yapmıştı.

Lamine Yamal’ın annesi İstanbul’a hayran kaldı! Galatasaray maçının ardından İstanbul’u gezdi

İstanbul'un önemli yerlerini, tarihi mekanlarını öğrenmek isteyen Robson, gezi rehberi kitapları alarak gideceği yerleri tek tek belirlemişti.

Lamine Yamal’ın annesi İstanbul’a hayran kaldı! Galatasaray maçının ardından İstanbul’u gezdi

Arkadaşıyla birlikte sık sık İstanbul'u keşfe çıkan Robson, birkaç gün lüks bir otelde konaklayıp Boğaz manzarasının keyfini çıkarmıştı.

Lamine Yamal’ın annesi İstanbul’a hayran kaldı! Galatasaray maçının ardından İstanbul’u gezdi

ÜNLÜ FUTBOLCU SELKE DE YAKINLARINA İSTANBUL'U TANITAN BİR DİĞER İSİM OLDU!

Başakşehir'de oynayan ünlü futbolcu Davie Selke ve eşi Evelyn Selke, Türkiye'yi ziyarete gelen yakınlarına İstanbul gezisi yaptırırken gastronomi duraklarına uğramayı da ihmal etmedi. Davie, kendi sevdiği mekanlara götürdüğü konuklarına Türk lezzetlerini tattırdı.

Lamine Yamal’ın annesi İstanbul’a hayran kaldı! Galatasaray maçının ardından İstanbul’u gezdi

Konuklarını ilk olarak Rumelihisarı'nda Boğaz manzarası eşliğinde kahvaltıya götüren Selke, "Burayı çok seviyorum. Boğaz manzarası eşliğinde yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Arkadaşlarıma favori ürünlerimi söyledim. Menemen, yumurta, bal kaymak ve tabii ki çay" dedi.

Lamine Yamal’ın annesi İstanbul’a hayran kaldı! Galatasaray maçının ardından İstanbul’u gezdi

Ekip ardından Beşiktaş'a gidip tatlı yedi. Sonraki durakları yine aynı bölgedeki bir mantıcı oldu. Bir sonraki güne ise Moda'da başladılar. Evelyn Selke, "Moda harika bir yer. Gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Burada güne başlamak, manzara eşliğinde çay ve kahve içmek harika" dedi.

BALIK DÜRÜM İKRAM ETTİ
Selke ve arkadaşları, bu kez kahvaltıda tost yediler. Öğle saatlerinde ise rotayı Kadıköy'e çevirdiler. Lahmacun ve pidenin tadına bakıp ardından da çay ve Türk kahvesi keyfi yaptılar.

Lamine Yamal’ın annesi İstanbul’a hayran kaldı! Galatasaray maçının ardından İstanbul’u gezdi

Çiftin akşam yemeği için son durağı ise Karaköy oldu. Ünlü futbolcu, konuklarına bu kez balık dürüm ikram etti. "Balık dürüm çok lezzetli ve tam bir fiyat performans yemeği. Hem doyuyorsunuz, hem de ucuza harika bir yemek deneyimliyorsunuz" dedi.

Lamine Yamal’ın annesi İstanbul’a hayran kaldı! Galatasaray maçının ardından İstanbul’u gezdi

'İSTANBUL HARİKA BİR ŞEHİR'
Davie-Evelyn Selke çifti, gezi sonları şunları söyledi: "İstanbul harika bir şehir. İnsanlara her zaman birçok güzellik sunuyor. Hem tarihi güzellikleri var, hem de birçok lezzet durağında keyifli vakit geçirebiliyorsunuz."

Lamine Yamal’ın annesi İstanbul’a hayran kaldı! Galatasaray maçının ardından İstanbul’u gezdi

DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLARININ TERCİHİ DE TÜRKİYE OLDU!

Dünya Kupası şampiyonu İspanya'nın yıldız futbolcuları Dani Olmo ve Pedro Porro, zorlu geçen turnuvanın ardından soluğu Türkiye'de aldı.

Lamine Yamal’ın annesi İstanbul’a hayran kaldı! Galatasaray maçının ardından İstanbul’u gezdi

Porro, eşi Maria Hurtado ve çocuklarıyla Belek'te keyifli anlar geçirdi. Çift, iki çocuğuyla birlikte yunuslarla yüzüp unutulmaz anılar biriktirdi.

Lamine Yamal’ın annesi İstanbul’a hayran kaldı! Galatasaray maçının ardından İstanbul’u gezdi

Dani Olmo ise sevgilisi Laura Abla Schmitt ile önceki gün Bodrum'a geldi. Lüks bir otelde konaklayan çift, tekne turu yapmayı da ihmal etmedi. Olmo, bir ara denizde padel yapıp hünerlerini gösterdi.

Lamine Yamal’ın annesi İstanbul’a hayran kaldı! Galatasaray maçının ardından İstanbul’u gezdi

TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN BİR DİĞERİSİMİSE ED WESTWICK OLDU!

Efsane gençlik yapımı Gossip Girl dizisindeki 'Chuck Bass' rolüyle geniş bir kitle edinen İngiliz aktör Ed Westwick, 2023'ten sonra yeniden Ege'nin mavi sularına döndü.

Lamine Yamal’ın annesi İstanbul’a hayran kaldı! Galatasaray maçının ardından İstanbul’u gezdi

Oyuncu eşi Amy Jackson ile ilk evlatları Oscar Alexander'ı kucağına alan 39 yaşındaki başarılı oyuncu, bu kez tüm ailesini de yanına alarak Bodrum'da yorgunluk atmıştı.

Lamine Yamal’ın annesi İstanbul’a hayran kaldı! Galatasaray maçının ardından İstanbul’u gezdi

Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü yıldız, dinlenme anlarını 10,7 milyon aboneli Instagram hesabından "En iyi manzaralar" ifadesiyle paylaşmıştı.