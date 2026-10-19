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Lamine Yamal'ın annesi İstanbul'a hayran kaldı! Galatasaray maçının ardından İstanbul'u gezdi
Lamine Yamal'ın annesi İstanbul'a hayran kaldı! Galatasaray maçının ardından İstanbul'u gezdi
Dünyaca ünlü futbolcuların aileleri de zaman zaman özel hayatlarıyla gündeme gelirken bu kez gözler Lamine Yamal'ın annesi Sheila Ebana'ya çevrildi. İstanbul ziyaretinden paylaştığı karelerle dikkat çeken Ebana'nın tercihi, şehrin tarihi atmosferi ve geleneksel lezzetleri oldu.
Giriş Tarihi: 19.10.2026 06:55
Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 06:59