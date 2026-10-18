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Giriş Tarihi: 18.10.2026 16:36

Sahadaki gol sevinci olay oldu! Baba olmaya hazırlanan Cengiz Ünder’den eşine unutulmaz jest

Futbolcu Cengiz Ünder, sahalardaki başarısını özel hayatındaki büyük mutlulukla taçlandırmaya devam ediyor. Ünlü futbolcunun Çorum FK formasıyla çıktığı kritik maçta, attığı golün ardından hamile eşi Bilge Yenigül’e yaptığı jestle büyük ses getirdi.

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Sahadaki gol sevinci olay oldu! Baba olmaya hazırlanan Cengiz Ünder’den eşine unutulmaz jest
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Yeşil sahalardaki performansıyla tanınan Cengiz Ünder, bu kez attığı gol kadar eşine olan aşkıyla gündeme geldi. Çorum FK forması giyen futbolcunun çıktığı karşılaşmada maça damgasını vuran asıl an, golün hemen ardından yaşanan duygusal sevinç oldu.

SAHADAKİ GOL SEVİNCİ OLAY OLDU!

Cengiz Ünder, attığı golün coşkusunu doğrudan geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini müjdeleyen güzel eşi Bilge Yenigül'e armağan etti.

Bebek müjdesi vermişti! Futbolcu Cengiz Ünder’in eşi Bilge Yenigül hamilelikte formunu böyle koruyor...

Sahadaki o anlamlı anları ve jestini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü futbolcu, eşine ve bebeğine olan derin sevgisini tüm takipçilerinin gözleri önüne serdi.

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Ünder'in yeşil sahalardan dökülen bu romantik hamlesi, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

EMOJİLİ PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül çifti, paylaşımın altına yaptıkları karşılıklı yorumlarla da dikkat çekti. Birbirlerine samimi emojilerle karşılık veren ikilinin ebeveyn olma heyecanı dikkat çekti.

Çiftin bu samimi ve neşeli hallerine futbol dünyasından birçok ünlü isim de destek verdi ve çiftin mutluluğuna ortak oldu.

NİSAN AYINDA NİŞANLANMIŞLARDI

Cengiz Ünder ve sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül, nisan ayında aile arasında düzenlenen bir törenle dünyaevine girmişti. Ünlü futbolcu ve eşi, evlendiklerini kişisel hesabından yaptıkları paylaşımlarla duyurmuştu. Ünlü çifte sosyal medyada yorum ve beğeni yağmıştı.

İLK ÇOCUK MÜJDESİ!

Ünlü çiftten sevindiren haber gelmişti. Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül, bu pozlarla ilk çocuklarını beklediklerini müjdelemişti.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Sahadaki gol sevinci olay oldu! Baba olmaya hazırlanan Cengiz Ünder’den eşine unutulmaz jest
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