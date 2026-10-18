Sahadaki gol sevinci olay oldu! Baba olmaya hazırlanan Cengiz Ünder’den eşine unutulmaz jest

Yeşil sahalardaki performansıyla tanınan Cengiz Ünder, bu kez attığı gol kadar eşine olan aşkıyla gündeme geldi. Çorum FK forması giyen futbolcunun çıktığı karşılaşmada maça damgasını vuran asıl an, golün hemen ardından yaşanan duygusal sevinç oldu.
Ünder'in yeşil sahalardan dökülen bu romantik hamlesi, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül çifti, paylaşımın altına yaptıkları karşılıklı yorumlarla da dikkat çekti. Birbirlerine samimi emojilerle karşılık veren ikilinin ebeveyn olma heyecanı dikkat çekti.
Çiftin bu samimi ve neşeli hallerine futbol dünyasından birçok ünlü isim de destek verdi ve çiftin mutluluğuna ortak oldu.
Cengiz Ünder ve sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül, nisan ayında aile arasında düzenlenen bir törenle dünyaevine girmişti. Ünlü futbolcu ve eşi, evlendiklerini kişisel hesabından yaptıkları paylaşımlarla duyurmuştu. Ünlü çifte sosyal medyada yorum ve beğeni yağmıştı.