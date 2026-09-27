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Haberler Galeri Magazin Bebek müjdesi vermişti! Futbolcu Cengiz Ünder’in eşi Bilge Yenigül hamilelikte formunu böyle koruyor...
Giriş Tarihi: 27.09.2026 15:23

Bebek müjdesi vermişti! Futbolcu Cengiz Ünder’in eşi Bilge Yenigül hamilelikte formunu böyle koruyor...

Mayıs ayında Roma'da nikah masasına oturan futbolcu Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül, geçtiğimiz günlerde ilk bebeklerini beklediklerini müjdelemişti. Anne olmaya hazırlanan Yenigül, hamilelik sürecinde de spordan ödün vermediği antrenman anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Bebek müjdesi vermişti! Futbolcu Cengiz Ünder’in eşi Bilge Yenigül hamilelikte formunu böyle koruyor...

Milli futbolcu Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül, uzun süren birlikteliklerini geçtiğimiz mayıs ayında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen nikâh töreniyle taçlandırmıştı. Çift, evliliklerinin ardından mutlu beraberliklerini sürdürmeye devam ediyor.

Bebek müjdesi vermişti! Futbolcu Cengiz Ünder’in eşi Bilge Yenigül hamilelikte formunu böyle koruyor...

SOSYAL MEDYADAN MÜJDELİ HABER GELDİ

Evliliklerinde ilk heyecanı yaşayan ünlü çiftten kısa süre önce sevindirici haber gelmişti.

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Bebek müjdesi vermişti! Futbolcu Cengiz Ünder’in eşi Bilge Yenigül hamilelikte formunu böyle koruyor...

Sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşım yapan ikili, ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlandıklarını duyurmuştu. Çift, bebeklerinin cinsiyeti konusunda ise henüz bir açıklama yapmamıştı.

Bebek müjdesi vermişti! Futbolcu Cengiz Ünder’in eşi Bilge Yenigül hamilelikte formunu böyle koruyor...

HAMİLELİK DÖNEMİNDE DE SPORDAN VAZGEÇMEDİ

İlk çocuğunu kucağına almak için gün sayan Bilge Yenigül, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.

Bebek müjdesi vermişti! Futbolcu Cengiz Ünder’in eşi Bilge Yenigül hamilelikte formunu böyle koruyor...

Hamilelik sürecinde de aktif yaşam tarzından taviz vermeyen Yenigül, egzersiz yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Bebek müjdesi vermişti! Futbolcu Cengiz Ünder’in eşi Bilge Yenigül hamilelikte formunu böyle koruyor...

Taze anne adayının formunu korumak adına spora devam ettiği görüldü.

Bebek müjdesi vermişti! Futbolcu Cengiz Ünder’in eşi Bilge Yenigül hamilelikte formunu böyle koruyor...

Sağlıklı yaşam tarzından taviz vermeyen Yenigül'ün antrenman kareleri, kısa sürede sosyal medyada takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Bebek müjdesi vermişti! Futbolcu Cengiz Ünder’in eşi Bilge Yenigül hamilelikte formunu böyle koruyor...

Peki yeşil sahaların yıldız isimlerinin eşlerini ve sevgililerini tanıyor musunuz?

MERİH DEMİRAL İLE EŞİ HEİDİ LUSHTAKU

Bebek müjdesi vermişti! Futbolcu Cengiz Ünder’in eşi Bilge Yenigül hamilelikte formunu böyle koruyor...

MARCO ASENSİO VE SEVGİLİSİ LAVİNİA LEONHARD

Bebek müjdesi vermişti! Futbolcu Cengiz Ünder’in eşi Bilge Yenigül hamilelikte formunu böyle koruyor...

HAKAN ÇALHANOĞLU VE EŞİ SİNEM ÇALHANOĞLU

Bebek müjdesi vermişti! Futbolcu Cengiz Ünder’in eşi Bilge Yenigül hamilelikte formunu böyle koruyor...

CENK TOSUN VE EŞİ ECE AKGÜRBÜZ

Bebek müjdesi vermişti! Futbolcu Cengiz Ünder’in eşi Bilge Yenigül hamilelikte formunu böyle koruyor...

BERKE ÖZER VE SEVGİLİSİ GLORİA DİNOV

Bebek müjdesi vermişti! Futbolcu Cengiz Ünder’in eşi Bilge Yenigül hamilelikte formunu böyle koruyor...

BERKE ÖZER VE SEVGİLİSİ GLORİA DİNOV

Bebek müjdesi vermişti! Futbolcu Cengiz Ünder’in eşi Bilge Yenigül hamilelikte formunu böyle koruyor...

OZAN TUFAN VE EŞİ ROJİN TUFAN

Bebek müjdesi vermişti! Futbolcu Cengiz Ünder’in eşi Bilge Yenigül hamilelikte formunu böyle koruyor...

OSİMHEN VE SEVGİLİSİ STEFANİE LADEWİG

Bebek müjdesi vermişti! Futbolcu Cengiz Ünder’in eşi Bilge Yenigül hamilelikte formunu böyle koruyor...

DRİES MERTENS VE EŞİ KATRİN KERKHOFS

Bebek müjdesi vermişti! Futbolcu Cengiz Ünder’in eşi Bilge Yenigül hamilelikte formunu böyle koruyor...

NECİP UYSAL VE EŞİ NUR UYSAL

Bebek müjdesi vermişti! Futbolcu Cengiz Ünder’in eşi Bilge Yenigül hamilelikte formunu böyle koruyor...

CENK ÖZKAÇAR VE EŞİ HİRA NUR KASATURA

Bebek müjdesi vermişti! Futbolcu Cengiz Ünder’in eşi Bilge Yenigül hamilelikte formunu böyle koruyor...

MARİO LEMİNA VE EŞİ FANNY NEGUESHA

Bebek müjdesi vermişti! Futbolcu Cengiz Ünder’in eşi Bilge Yenigül hamilelikte formunu böyle koruyor...

SAMET AKAYDIN VE EŞİ HAZAL ÇAĞLAR

Bebek müjdesi vermişti! Futbolcu Cengiz Ünder’in eşi Bilge Yenigül hamilelikte formunu böyle koruyor...

BATUHAN KÖR VE EŞİ ELİF YILMAZ

Bebek müjdesi vermişti! Futbolcu Cengiz Ünder’in eşi Bilge Yenigül hamilelikte formunu böyle koruyor...

BARIŞ TELLİ VE EŞİ RÜMEYSA ÇELİK

Bebek müjdesi vermişti! Futbolcu Cengiz Ünder’in eşi Bilge Yenigül hamilelikte formunu böyle koruyor...

MAURO ICARDİ VE SEVGİLİSİ CHINA SUAREZ

Bebek müjdesi vermişti! Futbolcu Cengiz Ünder’in eşi Bilge Yenigül hamilelikte formunu böyle koruyor...

ANDERSON TALİSCA VE SEVGİLİSİ CAROLAİNE FREİTAS

Bebek müjdesi vermişti! Futbolcu Cengiz Ünder’in eşi Bilge Yenigül hamilelikte formunu böyle koruyor...

İRFAN CAN KAHVECİ VE EŞİ GÖZDE KAHVECİ

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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