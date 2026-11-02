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Londra’da müzik eğitimi alıyor! Derya Bedavacı’nın kızıyla ilgili en büyük hayali: “Keşke kabul etse”

Müzik kariyeri ve güçlü yorumuyla adından söz ettiren Derya Bedavacı, bu kez özel hayatına dair açıklamalarıyla gündeme geldi. Londra'da müzik eğitimi alan kızıyla ilgili hayalini paylaşan ünlü şarkıcı, "Keşke kabul etse" sözleriyle merak uyandırdı.

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Giriş Tarihi: 02.11.2026 09:47 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 09:53
Londra’da müzik eğitimi alıyor! Derya Bedavacı’nın kızıyla ilgili en büyük hayali: Keşke kabul etse

Sahne performansları, güçlü yorumu ve müzik dünyasında iz bırakan şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren başarılı sanatçı Derya Bedavacı, objektiflere yansıdı.

Londra’da müzik eğitimi alıyor! Derya Bedavacı’nın kızıyla ilgili en büyük hayali: Keşke kabul etse

Şıklığı ve neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü isim, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Londra’da müzik eğitimi alıyor! Derya Bedavacı’nın kızıyla ilgili en büyük hayali: Keşke kabul etse

Samimi tavırlarıyla bilinen başarılı sanatçı, muhabirin yönelttiği o özel soru karşısında heyecanını gizleyemezken, yaptığı açıklamalarla magazin kulislerinde şimdiden büyük bir merak uyandırdı.

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Londra’da müzik eğitimi alıyor! Derya Bedavacı’nın kızıyla ilgili en büyük hayali: Keşke kabul etse

Londra'da müzik eğitimi alan kızıyla ilgili yöneltilen bir soru üzerine, ünlü sanatçının hayali de gün yüzüne çıktı. Muhabirlerin "Bir düet çıkar mı?" sorusu karşısında heyecanını gizleyemeyen Bedavacı, "Keşke kabul etse" diyerek kızının bu konuda tam bir sır küpü olduğunu dile getirdi. Anne-kızın olası düeti şimdiden hayranları arasında merak uyandırdı.

Londra’da müzik eğitimi alıyor! Derya Bedavacı’nın kızıyla ilgili en büyük hayali: Keşke kabul etse

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

Londra’da müzik eğitimi alıyor! Derya Bedavacı’nın kızıyla ilgili en büyük hayali: Keşke kabul etse

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

Londra’da müzik eğitimi alıyor! Derya Bedavacı’nın kızıyla ilgili en büyük hayali: Keşke kabul etse

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

Londra’da müzik eğitimi alıyor! Derya Bedavacı’nın kızıyla ilgili en büyük hayali: Keşke kabul etse

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Londra’da müzik eğitimi alıyor! Derya Bedavacı’nın kızıyla ilgili en büyük hayali: Keşke kabul etse

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

Londra’da müzik eğitimi alıyor! Derya Bedavacı’nın kızıyla ilgili en büyük hayali: Keşke kabul etse

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Londra’da müzik eğitimi alıyor! Derya Bedavacı’nın kızıyla ilgili en büyük hayali: Keşke kabul etse

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

Londra’da müzik eğitimi alıyor! Derya Bedavacı’nın kızıyla ilgili en büyük hayali: Keşke kabul etse

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

Londra’da müzik eğitimi alıyor! Derya Bedavacı’nın kızıyla ilgili en büyük hayali: Keşke kabul etse

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

Londra’da müzik eğitimi alıyor! Derya Bedavacı’nın kızıyla ilgili en büyük hayali: Keşke kabul etse

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Londra’da müzik eğitimi alıyor! Derya Bedavacı’nın kızıyla ilgili en büyük hayali: Keşke kabul etse

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

Londra’da müzik eğitimi alıyor! Derya Bedavacı’nın kızıyla ilgili en büyük hayali: Keşke kabul etse

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

Londra’da müzik eğitimi alıyor! Derya Bedavacı’nın kızıyla ilgili en büyük hayali: Keşke kabul etse

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

Londra’da müzik eğitimi alıyor! Derya Bedavacı’nın kızıyla ilgili en büyük hayali: Keşke kabul etse

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

Londra’da müzik eğitimi alıyor! Derya Bedavacı’nın kızıyla ilgili en büyük hayali: Keşke kabul etse

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

Londra’da müzik eğitimi alıyor! Derya Bedavacı’nın kızıyla ilgili en büyük hayali: Keşke kabul etse

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

Londra’da müzik eğitimi alıyor! Derya Bedavacı’nın kızıyla ilgili en büyük hayali: Keşke kabul etse

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

Londra’da müzik eğitimi alıyor! Derya Bedavacı’nın kızıyla ilgili en büyük hayali: Keşke kabul etse

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ

Londra’da müzik eğitimi alıyor! Derya Bedavacı’nın kızıyla ilgili en büyük hayali: Keşke kabul etse

MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO

Londra’da müzik eğitimi alıyor! Derya Bedavacı’nın kızıyla ilgili en büyük hayali: Keşke kabul etse

ÖZGÜN UĞURLU'NUN ÇOCUĞU EDİZ

Londra’da müzik eğitimi alıyor! Derya Bedavacı’nın kızıyla ilgili en büyük hayali: Keşke kabul etse

MELİSA ASLI PAMUK İLE YUSUF YAZICI'NIN OĞLU MYLAN