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Londra’da müzik eğitimi alıyor! Derya Bedavacı’nın kızıyla ilgili en büyük hayali: “Keşke kabul etse”
Londra’da müzik eğitimi alıyor! Derya Bedavacı’nın kızıyla ilgili en büyük hayali: “Keşke kabul etse”
Müzik kariyeri ve güçlü yorumuyla adından söz ettiren Derya Bedavacı, bu kez özel hayatına dair açıklamalarıyla gündeme geldi. Londra'da müzik eğitimi alan kızıyla ilgili hayalini paylaşan ünlü şarkıcı, "Keşke kabul etse" sözleriyle merak uyandırdı.
Giriş Tarihi: 02.11.2026 09:47
Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 09:53