Londra’da müzik eğitimi alıyor! Derya Bedavacı’nın kızıyla ilgili en büyük hayali: “Keşke kabul etse”

Londra'da müzik eğitimi alan kızıyla ilgili yöneltilen bir soru üzerine, ünlü sanatçının hayali de gün yüzüne çıktı. Muhabirlerin "Bir düet çıkar mı?" sorusu karşısında heyecanını gizleyemeyen Bedavacı, "Keşke kabul etse" diyerek kızının bu konuda tam bir sır küpü olduğunu dile getirdi. Anne-kızın olası düeti şimdiden hayranları arasında merak uyandırdı.