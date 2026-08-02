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MasterChef yarışmacısını o fotoğrafla andı... Somer Sivrioğlu'ndan yürek burkan Eren Kaşıkçı anısı!
MasterChef yarışmacısını o fotoğrafla andı... Somer Sivrioğlu'ndan yürek burkan Eren Kaşıkçı anısı!
37 yaşındaki MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın genç yaştaki acı kaybı, tüm sevenlerini ve gastronomi dünyasını yasa boğdu. Vefatıyla herkesi derin bir üzüntüye boğan Kaşıkçı'yı son olarak, yarışmadaki jüri üyesi Somer Sivrioğlu paylaştığı anlamlı kareyle andı.
Giriş Tarihi: 02.08.2026 12:35
Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 12:59