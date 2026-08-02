MasterChef yarışmacısını o fotoğrafla andı...  Somer Sivrioğlu’ndan yürek burkan Eren Kaşıkçı anısı!

MASTERCHEF YARIŞMACISINI O FOTOĞRAFLA ANDI...

Acı haberin ardından yarışmadaki bir diğer jüri üyesi Somer Sivrioğlu da sosyal medya hesabından yürek burkan bir paylaşımla eski yarışmacısını andı. Sivrioğlu, Eren Kaşıkçı ile birlikte katıldıkları Kültür Yolu Festivali'nden neşeli bir anı fotoğrafını paylaştı. Çocuklarla birlikte güler yüzle poz verdikleri o kareye "Allah var, gam yok" notunu düşen Somer Şef, şampiyon yarışmacısının anısını bu anlamlı fotoğrafla bir kez daha yaşattı.