Trend Galeri Trend Magazin MasterChef yarışmacısını o fotoğrafla andı...  Somer Sivrioğlu'ndan yürek burkan Eren Kaşıkçı anısı!

MasterChef yarışmacısını o fotoğrafla andı...  Somer Sivrioğlu'ndan yürek burkan Eren Kaşıkçı anısı!

37 yaşındaki MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın genç yaştaki acı kaybı, tüm sevenlerini ve gastronomi dünyasını yasa boğdu. Vefatıyla herkesi derin bir üzüntüye boğan Kaşıkçı'yı son olarak, yarışmadaki jüri üyesi Somer Sivrioğlu paylaştığı anlamlı kareyle andı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 02.08.2026 12:35 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 12:59
MasterChef yarışmacısını o fotoğrafla andı...  Somer Sivrioğlu’ndan yürek burkan Eren Kaşıkçı anısı!

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı, Kilyos'taki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Yakınlarının ulaşamaması üzerine ortaya çıkan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kaşıkçı'nın ani vefatı sevenlerini yasa boğdu.

MasterChef yarışmacısını o fotoğrafla andı...  Somer Sivrioğlu’ndan yürek burkan Eren Kaşıkçı anısı!

MasterChef şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı'nın cenazesi, Sancaktepe Yenidoğan Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlandığı sırada annesinin gözyaşları magazinde geniş yer bulmuştu. Cenaze töreninde büyük üzüntü yaşayan annesi fenalaşırken, Mehmet Yalçınkaya acılı aileye destek olarak teselli etmeye çalışmıştı.

MasterChef yarışmacısını o fotoğrafla andı...  Somer Sivrioğlu’ndan yürek burkan Eren Kaşıkçı anısı!

MasterChef 2021 şampiyonu şef Eren Kaşıkçı, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlanmıştı. Musullu köyünde düzenlenen cenaze törenine Kaşıkçı'nın ailesi, köylüleri ve çok sayıda seveni katılmıştı.

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MasterChef yarışmacısını o fotoğrafla andı...  Somer Sivrioğlu’ndan yürek burkan Eren Kaşıkçı anısı!

Kılınan cenaze namazının ardından Eren Kaşıkçı'nın cenazesi, Musullu Köy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

MasterChef yarışmacısını o fotoğrafla andı...  Somer Sivrioğlu’ndan yürek burkan Eren Kaşıkçı anısı!

MASTERCHEF YARIŞMACISINI O FOTOĞRAFLA ANDI...

Acı haberin ardından yarışmadaki bir diğer jüri üyesi Somer Sivrioğlu da sosyal medya hesabından yürek burkan bir paylaşımla eski yarışmacısını andı. Sivrioğlu, Eren Kaşıkçı ile birlikte katıldıkları Kültür Yolu Festivali'nden neşeli bir anı fotoğrafını paylaştı. Çocuklarla birlikte güler yüzle poz verdikleri o kareye "Allah var, gam yok" notunu düşen Somer Şef, şampiyon yarışmacısının anısını bu anlamlı fotoğrafla bir kez daha yaşattı.

MasterChef yarışmacısını o fotoğrafla andı...  Somer Sivrioğlu’ndan yürek burkan Eren Kaşıkçı anısı!

EŞİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Kızının doğum gününden yürek burkan görüntüler sonrası ünlü şefin eşi Ecem Kaşıkçı'dan duygu yüklü bir paylaşım gelmişti. Ecem Kaşıkçı'nın paylaşımı adeta yürek burkmuştu.

MasterChef yarışmacısını o fotoğrafla andı...  Somer Sivrioğlu’ndan yürek burkan Eren Kaşıkçı anısı!

"BUGÜN SENİ TOPRAĞA EMANET ETTİK"

Ecem Kaşıkçı paylaşımında, "Maya'm seninle hayalini çizmişti sana bıraktıl canımız Eren... Nur içinde uyu! Bugün seni toprağa emanet ettik... Mekânın huzur, yüreğimizdeki yerin daim olsun Can Eren.❤ Maya'nın senin için yaptığı resmi de mezarına bıraktık. Belki de en saf vedalardan biri buydu...* ifadelerini kullanmıştı.

MasterChef yarışmacısını o fotoğrafla andı...  Somer Sivrioğlu’ndan yürek burkan Eren Kaşıkçı anısı!

Eren Kaşıkçı'nın yakın arkadaşı Murat Pala, Kaşıkçı'nın kızı Maya'nın Musullu Köyü'nde bahçeyi keşfettiği anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

MasterChef yarışmacısını o fotoğrafla andı...  Somer Sivrioğlu’ndan yürek burkan Eren Kaşıkçı anısı!

Babasını bir gün önce son yolculuğuna uğurlayan minik Maya'nın doğayla iç içe geçirdiği o masum anlar, görenleri duygulandırmıştı.

Eren Kaşıkçı'nın kızı Maya'nın köy keşfi yürekleri ısıttı | Video

MasterChef yarışmacısını o fotoğrafla andı...  Somer Sivrioğlu’ndan yürek burkan Eren Kaşıkçı anısı!

KIZI MAYA'NIN DOĞUM GÜNÜNDE ÇEKİLEN SON KARELERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

37 yaşında hayatını kaybeden MasterChef şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı'nın, kızı Maya'nın doğum gününde çekilen son kareleri ortaya çıkmıştı. Kaşıkçı'nın yakın arkadaşı Murat Pala, o özel anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

MasterChef yarışmacısını o fotoğrafla andı...  Somer Sivrioğlu’ndan yürek burkan Eren Kaşıkçı anısı!

"HAYAT GERÇEKTEN BİR AN…"

Pala, yürek burkan kareleri"Geçen hafta bugün Musullu Köyü'nde Maya'mızın doğum gününü kutlamıştık. Bugün ise Eren'imizi toprağa vermeye gidiyoruz… Hayat gerçekten bir an…" notuyla paylaşmıştı

Baba-kızın mutluluk dolu görüntüleri, görenleri duygulandırmıştı.

MasterChef yarışmacısını o fotoğrafla andı...  Somer Sivrioğlu’ndan yürek burkan Eren Kaşıkçı anısı!

ŞEFLER PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARINI PAYLAŞTI

MEHMET YALÇINKAYA

"Allah var gam yok dedin hep. Karıncayı bile incitmeyecek kalbe sahip canım kardeşim. Dünya malında hiç gözün olmadı. Canım yandı ateş düştü içime. Rabbim mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüm çok."

MasterChef yarışmacısını o fotoğrafla andı...  Somer Sivrioğlu’ndan yürek burkan Eren Kaşıkçı anısı!

DANILO ZANNA

"Canım Eren.. Seni tanımış olmaktan hep büyük mutluluk duydum. Güler yüzün, samimiyetin ve güzel kalbin hep aklımda kalacak. Geride bıraktığın güzel anılar ve insanların kalbinde bıraktığın iz asla silinmeyecek. Başımız sağ olsun. Seni hiç unutmayacağız. Ailene ve seni seven herkese sabır ve başsağlığı diliyorum. Güzel kalbin nurlar içinde kalsın."

MasterChef yarışmacısını o fotoğrafla andı...  Somer Sivrioğlu’ndan yürek burkan Eren Kaşıkçı anısı!

SOMER SİVRİOĞLU

"Ah Eren'im, ah benim canım kardeşim. Devrin daim olsun"

MasterChef yarışmacısını o fotoğrafla andı...  Somer Sivrioğlu’ndan yürek burkan Eren Kaşıkçı anısı!

ACUN ILICALI

"Başımız sağ olsun"

MasterChef yarışmacısını o fotoğrafla andı...  Somer Sivrioğlu’ndan yürek burkan Eren Kaşıkçı anısı!

MASTERCHEF ŞAMPİYONU EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

1989 yılında Kırklareli'nde dünyaya gelen Eren Kaşıkçı, babasının askerlik mesleği nedeniyle Türkiye'nin farklı şehirlerinde büyüdü. Yarışmaya Çanakkale'den katılan yetenekli isim, özel sektörde ve profesyonel mutfaklarda uzun yıllar aşçı olarak görev aldı.

MasterChef yarışmacısını o fotoğrafla andı...  Somer Sivrioğlu’ndan yürek burkan Eren Kaşıkçı anısı!

MasterChef Türkiye 2021 sezonuna damga vuran Kaşıkçı, disiplinli duruşu ve teknik bilgisiyle dikkat çekerek sezonu şampiyonlukla tamamlamıştı.

MasterChef yarışmacısını o fotoğrafla andı...  Somer Sivrioğlu’ndan yürek burkan Eren Kaşıkçı anısı!

Mutfak kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da izleyicilerin sevgisini kazanan Eren Kaşıkçı, bir kız çocuğu babasıydı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör