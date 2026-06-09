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Mehmet Ali Erbil’in yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti! Kızı Yasmin Erbil konuştu: Bıktım!
Mehmet Ali Erbil’in yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti! Kızı Yasmin Erbil konuştu: Bıktım!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in geçtiğimiz günlerde 21 yaşındaki Eylem Çelik ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazinde geniş yer bulmuştu. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, bugün gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yasmin Erbil'in açıklaması şaşırttı. İşte o anlar!
Giriş Tarihi: 09.06.2026 23:11
Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 23:22