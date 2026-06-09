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Mehmet Ali Erbil’in yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti! Kızı Yasmin Erbil konuştu: Bıktım!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in geçtiğimiz günlerde 21 yaşındaki Eylem Çelik ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazinde geniş yer bulmuştu. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, bugün gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yasmin Erbil'in açıklaması şaşırttı. İşte o anlar!

Giriş Tarihi: 09.06.2026 23:11 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 23:22
Mehmet Ali Erbil’in yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti! Kızı Yasmin Erbil konuştu: Bıktım!

Bir süre ayrı yaşadıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, TikTok'ta yaptıkları canlı yayında evliliklerine ikinci bir şans verdiklerini açıklamıştı. Ancak bu karar uzun süreli olmadı, sürekli küsüp barışmalarıyla dikkat çeken Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, bu kez yollarını tamamen ayırma kararı almıştı.

Mehmet Ali Erbil’in yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti! Kızı Yasmin Erbil konuştu: Bıktım!

Erbil ve Gülseren çifti, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, tek celsede boşandı. Mahkeme, evliliğin "evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle sona erdirilmesine hükmetmişti.

Mehmet Ali Erbil’in yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti! Kızı Yasmin Erbil konuştu: Bıktım!

YENİ AŞKA YELKEN AÇTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ!

Magazin gündemi bu ayrılık haberini hala konuşmaya devam ederken, ünlü şovmen hakkında bomba bir iddia ortaya atılmıştı.

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Mehmet Ali Erbil’in yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti! Kızı Yasmin Erbil konuştu: Bıktım!

Mehmet Ali Erbil'in 21 yaşındaki Eylem Çelik ile yeni bir ilişkiye başladığı öne sürülmüştü.

Mehmet Ali Erbil’in yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti! Kızı Yasmin Erbil konuştu: Bıktım!

21 YAŞINDAKİ FENOMENDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

TikTok üzerinden tanıştıkları ileri sürülen ikili hakkında çıkan haberler kısa sürede geniş yankı uyandırırken Eylem Çelik Posta'ya konuşarak ilk açıklamayı yaptı.

Mehmet Ali Erbil’in yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti! Kızı Yasmin Erbil konuştu: Bıktım!

Ortaya atılan iddiaların kendisini yıprattığını dile getiren genç isim, yaşadığı rahatsızlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Bu haberler dolayısıyla gerçekten iyi değilim. Bilgim dışında gelişen bir durum. Mehmet Ali Erbil ile herhangi bir iletişimimiz yok. Nasıl böyle bir haber ortaya çıktı anlamıyorum. Tamamen yalan ve asılsız bir haber"

Mehmet Ali Erbil’in yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti! Kızı Yasmin Erbil konuştu: Bıktım!

"YALAN HABERLER DEVAM EDERSE ŞİKAYETTE BULUNACAĞIM"

"Umarım insanlar gerçeği görür. Hiç hoş bir durum değil" diyen Çelik, gerçeği yansıtmayan haberlerin sürmesi halinde hukuki yollara başvuracağını da söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu yalan haberler devam ederse şikayette bulunacağım. Bunun da bilinmesini istiyorum"

Mehmet Ali Erbil’in yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti! Kızı Yasmin Erbil konuştu: Bıktım!

SOSYAL MEDYADAN YAZILI AÇIKLAMA

Genç fenomen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

Mehmet Ali Erbil’in yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti! Kızı Yasmin Erbil konuştu: Bıktım!

"BU İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZDIR"

"Son günlerde bazı magazin haberlerinde adımın Mehmet Ali Erbil ile ilişkilendirilerek 'sevgilisi' olarak lanse edildiğini görmekteyim. Bu haberlerde yer alan iddialar tamamen asılsızdır. İznim ve bilgim olmaksızın yapılan bu haberler, kişilik haklarımı ve özel hayatımın gizliliğini ihlal etmektedir. Hiçbir doğruluğu bulunmayan bu tür içeriklerin kamuoyunu yanıltmaktan başka bir amacı yoktur. Yapılan bu haberler beni rahatsız etmektedir. Hiçbir doğruluğu bulunmayan bu tür içeriklerin dikkate alınmamasını rica ederim. Hakkımda çıkan haberlerin doğru olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım."

Mehmet Ali Erbil’in yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti! Kızı Yasmin Erbil konuştu: Bıktım!

GAZETECİLERİN O SORULARINA YANIT VERDİ

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, bugün bir etkinliğe katıldı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mehmet Ali Erbil’in yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti! Kızı Yasmin Erbil konuştu: Bıktım!

ŞAŞIRTAN CEVAP

Yasmin Erbil'e babasının yeni ilişkisi soruldu. Yasmin Erbil'in o soruya verdiği cevap herkesi şaşırttı.

Mehmet Ali Erbil’in yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti! Kızı Yasmin Erbil konuştu: Bıktım!

"BEN GERÇEKTEN BIKTIM"

Yasmin Erbil, "Bıktım. Gerçekten bıktım. Karizmatik ve şeytan tüylü bir babam var. O yüzden ne diyeyim" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil’in yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti! Kızı Yasmin Erbil konuştu: Bıktım!

"BİLMİYORUM YANİ HAYIRLISI"

Ayrıca Yasmin Erbil, "O da güzel bir kadın. Küçük bir kadın sanırım yaşça. Bilmiyorum yani hayırlısı" dedi.

Mehmet Ali Erbil’in yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti! Kızı Yasmin Erbil konuştu: Bıktım!

Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti! Kızı Yasmin Erbil konuştu: Bıktım!

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