Mehmet Aslantuğ ile yakışıklı oğlu Can Aslantuğ'un tekne keyfi! "Karizmasını babasından almış"

Arzum Onan ile 27 yıl aynı yastığa baş koyduktan sonra yollarını ayıran Mehmet Aslantuğ adeta inzivaya çekildi. Başarılı oyuncunun oğlu Can Aslantuğ son olarak sosyal medya hesabından baba-oğul tekne keyiflerini paylaştı. Can Aslantuğ'un paylaşımına Mehmet Aslantuğ'dan "Sen 24, üstündeki mont 25, seni büyüten kayık da 26 yaşında" yorumunu yaptı. İşte Mehmet Aslantuğ ile biricik oğlu Can Aslantuğ'un beğeni yağan pozları...