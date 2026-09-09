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Mercan Köşk’ü kaçıranlar ekran başına! İlk bölümüyle yarın akşam yeniden atv’de

Mercan Köşk ilk bölümüyle yarın akşam yeniden atv ekranlarında yer alacak.

Giriş Tarihi: 09.09.2026 12:41 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 12:44
Mercan Köşk’ü kaçıranlar ekran başına! İlk bölümüyle yarın akşam yeniden atv’de
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1.BÖLÜM:

Cemre, meslekten uzaklaştırılmasının ardından, kardeşinin yanına gittiği Kıbrıs'ta Asil'le tanışır. İkilinin arasında yıldırım hızıyla filizlenen aşk, nikahla sonuçlanır.

Mercan Köşk’ü kaçıranlar ekran başına! İlk bölümüyle yarın akşam yeniden atv’de

Fakat Cemre'nin mutluluğu çok uzun sürmez, kocası Asil evlendikleri gün kayıplara karışır. Aras, İstanbul'da yaşayan, Tarsus'ta narenciye tesisleri olan bir iş adamıdır.

Mercan Köşk’ü kaçıranlar ekran başına! İlk bölümüyle yarın akşam yeniden atv’de

Tarsus'ta büyümüş olsa da geçmişte yaşananlar nedeniyle memleketiyle ve ailesiyle arasına mesafe koymuştur. Annesinin ve kuzenlerinin yaşadığı Mercan Köşk'e yıllardır ayak basmayan Aras, son Tarsus ziyaretinde onu ve ailesini etkileyecek büyük ve önemli bir karar almak zorunda kalır.

Mercan Köşk’ü kaçıranlar ekran başına! İlk bölümüyle yarın akşam yeniden atv’de

Bu karar, köklü bir geçmişi olan iki düşman ailenin, Mercandağ ve Hozan ailelerinin de hayatını kökünden değiştirecektir. Cemre ise kocası Asil'i ararken kendini Tarsus'ta, Mercan Köşk'te bulur.

Mercan Köşk'ten duygu dolu yeni tanıtım | Video

Mercan Köşk’ü kaçıranlar ekran başına! İlk bölümüyle yarın akşam yeniden atv’de

İki aile arasındaki savaşın ortasında kalan Cemre, hem Asil'i aramasıyla saklı geçmişin kapısını aralayacak hem de aşkla tanışacaktır.

Mercan Köşk’ü kaçıranlar ekran başına! İlk bölümüyle yarın akşam yeniden atv’de

MERCAN KÖŞK HAKKINDA

Tarsus'un büyüleyici atmosferinde, geçmişin sırlarıyla iki düşman ailenin hesaplaşmasını ve imkânsız bir aşkı ekrana taşıyan 'Mercan Köşk', başrollerini Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin paylaştığı güçlü kadrosuyla cumartesi akşamı atv'de izleyiciyle buluşuyor.

Mercan Köşk’ü kaçıranlar ekran başına! İlk bölümüyle yarın akşam yeniden atv’de

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Mercan Köşk’ü kaçıranlar ekran başına! İlk bölümüyle yarın akşam yeniden atv’de
Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#MERCAN KÖŞK #ATV