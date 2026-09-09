Mercan Köşk’ü kaçıranlar ekran başına! İlk bölümüyle yarın akşam yeniden atv’de

Tarsus'ta büyümüş olsa da geçmişte yaşananlar nedeniyle memleketiyle ve ailesiyle arasına mesafe koymuştur. Annesinin ve kuzenlerinin yaşadığı Mercan Köşk'e yıllardır ayak basmayan Aras, son Tarsus ziyaretinde onu ve ailesini etkileyecek büyük ve önemli bir karar almak zorunda kalır.