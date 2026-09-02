‘Mercan Köşk’ün aile afişleri yayınlandı! Mercandağ ve Hozan aileleriyle tanışmaya az kaldı!

Yayınlanan iki yeni afiş de bu büyük çatışmanın taraflarını ayrı ayrı bir araya getiriyor. Mercandağ ve Hozan aileleri, portakal bahçelerinin ortasında kendi dünyalarını ve aile içindeki farklı güç dengelerini yansıtan karelerle izleyici karşısına çıkarken, afişlerde yer alan detaylar, iki ailenin geçmişleri ve birbirleriyle olan hesaplaşmalarına dair merakı artırıyor.

Mercan Köşk'ten duygu dolu yeni tanıtım | Video