‘Mercan Köşk’ün aile afişleri yayınlandı! Mercandağ ve Hozan aileleriyle tanışmaya az kaldı!
atv'nin yeni sezon dizilerinden FARO ve Sinehane ortak yapımı olan, merakla beklenen yeni dizi 'Mercan Köşk', Cumartesi akşamı atv ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Geri sayım sürerken, hikâyenin merkezindeki Mercandağ ve Hozan ailelerinin özel afişleri yayınlandı. Geçmişten bugüne uzanan büyük bir hesaplaşmanın iki tarafını ilk kez kendi aileleriyle gösteren afişler, dizinin karakterlerle örülü dünyasını da gözler önüne seriyor.
Giriş Tarihi: 02.09.2026 10:40
Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 10:46