Trend Galeri Trend Magazin Meryem Uzerli Babalar Günü'nde eskilerin kilidini açtı! Babasıyla olan o kareleri çok beğenildi...

Meryem Uzerli Babalar Günü'nde eskilerin kilidini açtı! Babasıyla olan o kareleri çok beğenildi...

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı "Hürrem Sultan" karakteriyle hafızalara kazınan ve dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, nostaljik paylaşıma imza attı. Eski fotoğrafların kilidini açan Uzerli, Babalar Günü'nü bakın nasıl kutladı...

Giriş Tarihi: 21.06.2026 14:30 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 14:37
Meryem Uzerli Babalar Günü’nde eskilerin kilidini açtı! Babasıyla olan o kareleri çok beğenildi...

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle milyonların kalbini fetheden Meryem Uzerli, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Meryem Uzerli Babalar Günü’nde eskilerin kilidini açtı! Babasıyla olan o kareleri çok beğenildi...

Samimi tavırları ve geniş hayran kitlesiyle magazin dünyasının en çok takip edilen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu, bu kez Babalar Günü paylaşımıyla gündeme geldi.

Meryem Uzerli Babalar Günü’nde eskilerin kilidini açtı! Babasıyla olan o kareleri çok beğenildi...

BABALAR GÜNÜ'NE ÖZEL NOSTALJİK PAYLAŞIM!

Babalar Günü'ne özel eski fotoğrafların kilidini açan Uzerli, babasına olan sevgisini fotoğraflarla dile getirirken takipçilerini de geçmişe götürdü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Meryem Uzerli Babalar Günü’nde eskilerin kilidini açtı! Babasıyla olan o kareleri çok beğenildi...

PEŞ PEŞE SIRALADI!

Adeta babasını paylaşmalara doyamayan güzle oyuncu, babasına olan sevgisini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Kısa sürede çok beğenilen paylaşım, ikilinin arasında sarsılmaz bağı da kanıtladı.

Meryem Uzerli Babalar Günü’nde eskilerin kilidini açtı! Babasıyla olan o kareleri çok beğenildi...

NESLİHAN ATAGÜL DE EŞİ KADİR DOĞULU'NUN BABALAR GÜNÜ'NÜ OĞLU AZİZ'LE OLAN O VİDEOSUYLA KUTLADI...

Magazin dünyasının en beğenilen çiftleri arasında yer alan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz dönemde evliliklerini taçlandırarak ilk bebekleri Aziz'i kucaklarına almıştı. Anne-baba olma sevinci yaşayan ünlü çift, şimdilerde çocuklarını büyütmenin heyecanını yaşıyor.

Meryem Uzerli Babalar Günü’nde eskilerin kilidini açtı! Babasıyla olan o kareleri çok beğenildi...

Sosyal medyayı aktif kullanan Neslihan Atagül, son paylaşımıyla takipçilerini adeta mest etti. Evde olduğu anlarda eşi ve oğlunun bir aradaki hallerini pencereden izleyen güzel oyuncu, gördüğü manzara karşısında adeta kalbini bıraktı.

Meryem Uzerli Babalar Günü’nde eskilerin kilidini açtı! Babasıyla olan o kareleri çok beğenildi...

Eşinin Babalar Günü'nü bu özel görüntülerle kutlayan Neslihan Atagül, paylaşımına Kadir Doğulu'yu etiketleyerek "Seni çok seviyoruz" notunu düştü.

Gördüğü manzara karşısında kalbini bıraktı! Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun Babalar Günü'nü oğlu Aziz'le olan o videosuyla kutladı...

Meryem Uzerli Babalar Günü’nde eskilerin kilidini açtı! Babasıyla olan o kareleri çok beğenildi...

Ünlü oyuncunun hayran bırakan bu hamlesi ve aile sıcaklığını yansıtan video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Meryem Uzerli Babalar Günü’nde eskilerin kilidini açtı! Babasıyla olan o kareleri çok beğenildi...

Ancak bir başka Babalar Günü videosu da bir o kadar yüreklere dokundu...

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak'ın ailesi, sanatçının vefatının ardından buruk bir Babalar Günü geçirmeye devam ediyor.

Meryem Uzerli Babalar Günü’nde eskilerin kilidini açtı! Babasıyla olan o kareleri çok beğenildi...

31 Mart 2025 tarihinde KKTC'de sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının eşi Selma Konak, sosyal medya hesabından duygu dolu bir video paylaştı.

Meryem Uzerli Babalar Günü’nde eskilerin kilidini açtı! Babasıyla olan o kareleri çok beğenildi...

Selma Konak'ın yayınladığı videoda, çiftin en küçük kızının babası için "Bana Bir Masal Anlat Baba" şarkısını söylediği anlar yer aldı.

Volkan Konak'ın kızından Babalar Günü'nde hüzünlendiren sözler: "Bana bir masal anlat baba..."

Meryem Uzerli Babalar Günü’nde eskilerin kilidini açtı! Babasıyla olan o kareleri çok beğenildi...

Babasına duyduğu özlemi bu şarkıyla getiren küçük kızın o duygusal anları, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Meryem Uzerli Babalar Günü’nde eskilerin kilidini açtı! Babasıyla olan o kareleri çok beğenildi...

Selma Konak yayınladığı videoya, "Harika ve fedakar babalar, gününüz kutlu olsun"

Meryem Uzerli Babalar Günü’nde eskilerin kilidini açtı! Babasıyla olan o kareleri çok beğenildi...

İDO TATLISES İSE BABALAR GÜNÜ'NDE NOSTALJİK BİR PAYLAŞIM YAPTI

Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden İdo Tatlıses, Babalar Günü'nde sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşıma imza attı. Aile albümünden çıkan çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile olan bu karesiyle kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Meryem Uzerli Babalar Günü’nde eskilerin kilidini açtı! Babasıyla olan o kareleri çok beğenildi...

Sosyal medyada hızla yayılan nostaljik fotoğrafta, İdo Tatlıses'in çocukluk yılları ve babası İbrahim Tatlıses'in gençlik hali dikkat çekti.

Meryem Uzerli Babalar Günü’nde eskilerin kilidini açtı! Babasıyla olan o kareleri çok beğenildi...

İdo paylaştığı kareye, "Babalar günümüz kutlu olsun Babam" notunu düştü.

Meryem Uzerli Babalar Günü’nde eskilerin kilidini açtı! Babasıyla olan o kareleri çok beğenildi...

EMEL SAYIN DA RAHMETLİ BABASINI BU ÖZEL GÜNDE ANDI

Türk sanat müziğinin ve Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Emel Sayın, Babalar Günü'nde sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği nostaljik paylaşımla takipçilerine duygu dolu anlar yaşattı.

Meryem Uzerli Babalar Günü’nde eskilerin kilidini açtı! Babasıyla olan o kareleri çok beğenildi...

Usta sanatçı, babası Ahmet Sayın'ın gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Meryem Uzerli Babalar Günü’nde eskilerin kilidini açtı! Babasıyla olan o kareleri çok beğenildi...

Yayınladığı fotoğrafa eklediği mesajla yüreklere dokunan Sayın, "Başta özlemle andığım babam olmak üzere, hayatımıza sevgileri, emekleri ve fedakârlıklarıyla dokunan tüm babaların günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Meryem Uzerli Babalar Günü’nde eskilerin kilidini açtı! Babasıyla olan o kareleri çok beğenildi...

YEŞİLÇAM'IN USTA OYUNCUSU HÜLYA KOÇYİĞİT DE ANLAMLI BİR MESAJ YAYINLAMIŞTI

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Hülya Koçyiğit, Babalar Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından aile bağlarını gözler önüne seren çok özel bir fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncunun ailedeki üç kuşağı bir araya getiren paylaşımı kısa sürede büyük ilgi odağı oldu.

Meryem Uzerli Babalar Günü’nde eskilerin kilidini açtı! Babasıyla olan o kareleri çok beğenildi...

Fotoğrafta hayat arkadaşı Selim Soydan, kızı Gülşah Alkoçlar'ın eşi Ender Alkoçlar ve torunlarının eşleri bir arada yer aldı. Hülya Koçyiğit, ailedeki tüm babaları birleştiren bu karenin altına şu duygu yüklü notu düştü:

Meryem Uzerli Babalar Günü’nde eskilerin kilidini açtı! Babasıyla olan o kareleri çok beğenildi...

"İYİ Kİ HAYATIMDASINIZ..."

"Bir yanda yılların birikimi, emeği ve sevgisiyle ailemizin çınarı olan sevgili eşim; diğer yanda sevgiyle, sabırla ve sorumlulukla baba olmanın güzelliğini yaşayan canım evlatlarım… Hayatımdaki bu değerli babaları aynı karede görmek kalbimi mutlulukla dolduruyor. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımızdasınız. Başta ailemizdeki babalar olmak üzere, tüm babaların ve baba sevgisini yüreğinde taşıyan herkesin Babalar Günü kutlu olsun." Usta oyuncunun bu içten tebriği ve aile karesi, kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda tebrik yorumu aldı.

Meryem Uzerli Babalar Günü’nde eskilerin kilidini açtı! Babasıyla olan o kareleri çok beğenildi...

BİR BAŞKA DUYGUSAL BABALAR GÜNÜ PAYLAŞIMI DA PINAR ALTUĞ'DAN...

Pınar Altuğ, henüz 17 yaşındayken, hayatında çok önemli bir yere sahip olan babası Niyazi Üçer Altuğ'u geçirdiği bir trafik kazasında kaybetmişti.

Meryem Uzerli Babalar Günü’nde eskilerin kilidini açtı! Babasıyla olan o kareleri çok beğenildi...

Altuğ'un genç yaşta yaşadığı bu büyük kayıp, güzel oyuncunun hayatında derin izler bıraktı.

Meryem Uzerli Babalar Günü’nde eskilerin kilidini açtı! Babasıyla olan o kareleri çok beğenildi...

Baba hasretini her fırsatta dile getiren Pınar Altuğ, son olarak Babalar Günü'nde duygusal bir paylaşım yaptı.