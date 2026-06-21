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Meryem Uzerli Babalar Günü'nde eskilerin kilidini açtı! Babasıyla olan o kareleri çok beğenildi...
Meryem Uzerli Babalar Günü'nde eskilerin kilidini açtı! Babasıyla olan o kareleri çok beğenildi...
Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı "Hürrem Sultan" karakteriyle hafızalara kazınan ve dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, nostaljik paylaşıma imza attı. Eski fotoğrafların kilidini açan Uzerli, Babalar Günü'nü bakın nasıl kutladı...
Giriş Tarihi: 21.06.2026 14:30
Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 14:37