Ünlü oyuncu Begüm Öner ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Ceyhun Fersoy, 2015 yılında birlikte rol aldıkları dizide başlayan aşklarını evlilikle taçlandırmıştı. ANNE OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI! Sosyal medya hesaplarından yayınladıkları video ile anne-baba olacaklarını duyuran Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, evliliklerinin 10. yılında bu müjdeli gelişmeyi paylaşarak sevenlerine sürpriz yapmıştı. KIZLARINI KUCAKLARINA ALDILAR! Güzel oyuncu sosyal medya hesabında müjdeyi vererek kızının doğduğunu takipçilerine duyurmuştu. Öner, eşi Ceyhun Fersoy ile birlikte kızlarına 'Karya' adını verdiklerini söyleyerek, mutluluğunu 'Hayatımızın en güzel merhabası' sözleriyle paylaşmıştı. Şimdilerde anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çift, kızlarıyla geçirdikleri özel anları sosyal medyada takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Güzel oyuncu Begüm Öner, son olarak minik kızı Karya'nın denizle tanıştığı neşeli dakikaları saniye saniye cep telefonuyla kayda aldı. Karya'nın ellerini ve ayaklarını merakla suya soktuğu o sevimli haller, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Minik Karya'nın deniz macerası: Begüm Öner o anları böyle kayda aldı! | Video Aile hayatlarıyla beğeni toplayan ünlü oyuncunun bu paylaşımı, kısa sürede çok sayıda ilgi ve samimi yorum aldı. İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları... ÖZGÜN UĞURLU'NUN ÇOCUĞU EDİZ BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA EDA EROL'UN OĞLU BARAN SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS MELİSA ASLI PAMUK İLE YUSUF YAZICI'NIN OĞLU MYLAN GUPSE ÖZAY İLE BARIŞ ARDUÇ'UN KIZI JAN ASYA ACUN ILICALI'NIN KIZLARI KIVANÇ TATLITUĞ'UN OĞLU KURT EFE HÜLYA AVŞAR'IN KIZI ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU PINAR ALTUĞ İLE YAĞMUR ATACAN'IN KIZI SU KENAN İMİRZALIOĞLU İLE SİNEM KOBAL'IN KIZLARI LALİN VE LEYLA DEMET ŞENER İLE İBRAHİM KUTLUAY'IN ÇOCUKLARI ÖMER VE İREM YASEMİN ŞEFKATLİ İLE İDO TATLISES'İN İKİZLERİ TUBA BÜYÜKÜSTÜN'ÜN İKİZ KIZLARI TOPRAK VE MAYA PELİN AKİL VE ANIL ALTAN'IN KIZLARI ALİN VE LİNA ASLI ENVER'İN KIZI ELAY EBRU ŞALLI'NIN OĞLU BEREN TAN EMİNE ÜN'ÜN KIZI DURU ÜN EMRAH'IN ÇOCUKLARI ELYESA VE ELEYSA TAMER KARADAĞLI'NIN KIZI ZEYNO KARADAĞLI SİBEL CAN'IN KIZI MELİSA URAL VAHİDE PERÇİN VE ALTAN GÖRDÜM'ÜN KIZI ALİZE GÖRDÜM VAHİDE PERÇİN VE ALTAN GÖRDÜM'ÜN KIZI ALİZE GÖRDÜM BENNU YILDIRIMLAR İLE BÜLENT EMİN YARAR'IN KIZI ADA ZERRİN TEKİNDOR İLE ÇETİN TEKİNDOR'UN OĞLU HİRA ZERRİN TEKİNDOR İLE ÇETİN TEKİNDOR'UN OĞLU HİRA HALUK BİLGİNER İLE AŞKIN NUR YENGİ'NİN KIZI NAZLI FAHRİYE EVCEN İLE BURAK ÖZÇİVİT'İN OĞULLARI KARAN VE KEREM ALİŞAN İLE EŞİ BUSE VAROL'UN ÇOCUKLARI ELİZ VE BURAK ÇAĞLA ŞIKEL İLE EMRE ALTUĞ'UN ÇOCUKLARI KUZEY VE UZAY ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEO SEDA SAYAN VE OĞLU OĞULCAN ENGİN SUAT SUNGUR İLE EŞİ AHU SUNGUR ÇİFTİNİN OĞLU EGE YÜCEL SUNGUR BERDAN MARDİNİ'NİN ÇOCUKLARI MİRAN VE EZMİRA COŞKUN SABAH'IN KIZLARI ROZA VE HELEN SONGÜL KARLI- OĞLU EFE FURKAN GÜMÜŞ NEFİSE KARATAY'IN KIZI MAYA NUR FETTAHOĞLU'NUN KIZI ELİSA YILDIZ KENTER'İN KIZI LEYLA KENTER