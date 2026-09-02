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Minik Karya'nın deniz macerası: Begüm Öner o anları böyle kayda aldı!

Oyuncu Begüm Öner, kızı Karya'nın denizle buluştuğu sevimli anları cep telefonuyla ölümsüzleştirdi. Minik Karya'nın ayaklarını suya değdirdiği neşeli dakikalar, yüzleri gülümsetti.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 02.09.2026 13:53 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 14:04
Minik Karya’nın deniz macerası: Begüm Öner o anları böyle kayda aldı!

Ünlü oyuncu Begüm Öner ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Ceyhun Fersoy, 2015 yılında birlikte rol aldıkları dizide başlayan aşklarını evlilikle taçlandırmıştı.

Minik Karya’nın deniz macerası: Begüm Öner o anları böyle kayda aldı!

ANNE OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI!

Sosyal medya hesaplarından yayınladıkları video ile anne-baba olacaklarını duyuran Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, evliliklerinin 10. yılında bu müjdeli gelişmeyi paylaşarak sevenlerine sürpriz yapmıştı.

Minik Karya’nın deniz macerası: Begüm Öner o anları böyle kayda aldı!

KIZLARINI KUCAKLARINA ALDILAR!

Güzel oyuncu sosyal medya hesabında müjdeyi vererek kızının doğduğunu takipçilerine duyurmuştu. Öner, eşi Ceyhun Fersoy ile birlikte kızlarına 'Karya' adını verdiklerini söyleyerek, mutluluğunu "Hayatımızın en güzel merhabası" sözleriyle paylaşmıştı.

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Minik Karya’nın deniz macerası: Begüm Öner o anları böyle kayda aldı!

Şimdilerde anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çift, kızlarıyla geçirdikleri özel anları sosyal medyada takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Minik Karya’nın deniz macerası: Begüm Öner o anları böyle kayda aldı!

Güzel oyuncu Begüm Öner, son olarak minik kızı Karya'nın denizle tanıştığı neşeli dakikaları saniye saniye cep telefonuyla kayda aldı.

Minik Karya’nın deniz macerası: Begüm Öner o anları böyle kayda aldı!

Karya'nın ellerini ve ayaklarını merakla suya soktuğu o sevimli haller, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Minik Karya'nın deniz macerası: Begüm Öner o anları böyle kayda aldı! | Video

Minik Karya’nın deniz macerası: Begüm Öner o anları böyle kayda aldı!

Aile hayatlarıyla beğeni toplayan ünlü oyuncunun bu paylaşımı, kısa sürede çok sayıda ilgi ve samimi yorum aldı.

Minik Karya’nın deniz macerası: Begüm Öner o anları böyle kayda aldı!

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Minik Karya’nın deniz macerası: Begüm Öner o anları böyle kayda aldı!

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