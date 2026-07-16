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Minik oğlunun yüzünü yine göstermedi! Neslihan Atagül’den ailesiyle tatilden yepyeni paylaşımlar!

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu minik oğullarını da alarak tatile çıktı. Ailesi ve arkadaşlarıyla tatile çıkan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, tatilden yepyeni paylaşımlarıyla beğeni aldı. İşte o paylaşımlar!

Giriş Tarihi: 16.07.2026 23:01 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 23:12
Minik oğlunun yüzünü yine göstermedi! Neslihan Atagül’den ailesiyle tatilden yepyeni paylaşımlar!

Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı ve Gecenin Ucunda... Kariyeri boyunca birçok projede oynayan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile evlendi.

Minik oğlunun yüzünü yine göstermedi! Neslihan Atagül’den ailesiyle tatilden yepyeni paylaşımlar!

Ünlü çift, dünyaya gelen oğulları Aziz'in doğumuyla evliliklerini yeni bir mutlulukla taçlandırdı.

Minik oğlunun yüzünü yine göstermedi! Neslihan Atagül’den ailesiyle tatilden yepyeni paylaşımlar!

Şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam süren Neslihan Atagül, zamanının büyük bölümünü minik oğlu Aziz ile geçiriyor.

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Minik oğlunun yüzünü yine göstermedi! Neslihan Atagül’den ailesiyle tatilden yepyeni paylaşımlar!

Sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam eden ünlü oyuncu, son olarak yayınladığı ayna pozuyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Minik oğlunun yüzünü yine göstermedi! Neslihan Atagül’den ailesiyle tatilden yepyeni paylaşımlar!

Atagül'ün sadeliğiyle ön plana çıktığı o ayna pozu, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi görmüştü.

Minik oğlunun yüzünü yine göstermedi! Neslihan Atagül’den ailesiyle tatilden yepyeni paylaşımlar!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen Neslihan Atagül, geçtiğimiz haftalarda oğlu Aziz'in piyano başındaki sevimli hallerini paylaşmıştı. Güzel oyuncunun "Günaydın" notuyla yayınladığı karede, minik Aziz'in piyanoya olan merakı ve eşi Kadir Doğulu ile olan samimi sabah keyfi takipçilerinden tam not almıştı.

Minik oğlunun yüzünü yine göstermedi! Neslihan Atagül’den ailesiyle tatilden yepyeni paylaşımlar!

AİLESİYLE TATİLE ÇIKTI

Daha önce bu paylaşımlarıyla öne çıkan Neslihan Atagül, eşi, minik oğlu ve ailesiyle tatile çıktı.

Minik oğlunun yüzünü yine göstermedi! Neslihan Atagül’den ailesiyle tatilden yepyeni paylaşımlar!

YİNE AYNA POZU VERDİ!

Neslihan Atagül, ailesiyla ayna pozu verdi. Ancak oğlunun yüzünü yine kapattı.

Minik oğlunun yüzünü yine göstermedi! Neslihan Atagül’den ailesiyle tatilden yepyeni paylaşımlar!

OĞLUNUN YÜZÜNÜ GÖSTERMEDİ

Ünlü oyuncu Atagül, oğlunun oyun oynadığı o anları paylaşmayı da ihmal etmedi.

Minik oğlunun yüzünü yine göstermedi! Neslihan Atagül’den ailesiyle tatilden yepyeni paylaşımlar!

BİRLİKTE OYUNLAR OYNADILAR!

Neslihan Atagül, minik oğluyla oyunlar da oynadı.

Minik oğlunun yüzünü yine göstermedi! Neslihan Atagül’den ailesiyle tatilden yepyeni paylaşımlar!

İşte tatilden kareler!

Minik oğlunun yüzünü yine göstermedi! Neslihan Atagül’den ailesiyle tatilden yepyeni paylaşımlar!

İşte tatilden kareler!

Minik oğlunun yüzünü yine göstermedi! Neslihan Atagül’den ailesiyle tatilden yepyeni paylaşımlar!

İşte tatilden kareler!

Minik oğlunun yüzünü yine göstermedi! Neslihan Atagül’den ailesiyle tatilden yepyeni paylaşımlar!

İşte tatilden kareler!

Minik oğlunun yüzünü yine göstermedi! Neslihan Atagül’den ailesiyle tatilden yepyeni paylaşımlar!

İşte tatilden kareler!

Minik oğlunun yüzünü yine göstermedi! Neslihan Atagül’den ailesiyle tatilden yepyeni paylaşımlar!

Peki diğer ünlü isimlerin biricik çocuklarını gördünüz mü?

İLKER AKSUM

'Yabancı Damat' dizisindeki 'Ruşen' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu İlker Aksum, 2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile nikah masasına oturmuştu.

Minik oğlunun yüzünü yine göstermedi! Neslihan Atagül’den ailesiyle tatilden yepyeni paylaşımlar!

Çiftin mutluluğu, 2024 yılının şubat ayında kızları Lila ile taçlandı.

Minik oğlunun yüzünü yine göstermedi! Neslihan Atagül’den ailesiyle tatilden yepyeni paylaşımlar!

Şimdilerde sık sık kızı Lila'nın sevimli hallerini takipçileriyle paylaşan başarılı oyuncu yaptığı bir itirafla gündeme gelmişti.

Minik oğlunun yüzünü yine göstermedi! Neslihan Atagül’den ailesiyle tatilden yepyeni paylaşımlar!

Babalıkla ilgili pişmanlığını dile getiren Aksum, "Keşke daha erken baba olsaydım. Ne yapalım, kısmet bugüneymiş." ifadelerini kullanmıştı.

Minik oğlunun yüzünü yine göstermedi! Neslihan Atagül’den ailesiyle tatilden yepyeni paylaşımlar!

Öte yandan açıklamasıyla dikkat çeken İlker Aksum, geçen günlerde yaptığı paylaşımla da ilgi odağı olmuştu. Aksum biricik kızının videosunu sevenleriyle paylaşarak, beğeni yağmuruna tutulmuştu.

53 yaşında baba olmuştu! İlker Aksum'dan beğeni rekoru kıran "Lila" paylaşımı | Video

Minik oğlunun yüzünü yine göstermedi! Neslihan Atagül’den ailesiyle tatilden yepyeni paylaşımlar!

GONCA VUSLATERİ

Rol aldığı projelerdeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gonca Vuslateri, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Minik oğlunun yüzünü yine göstermedi! Neslihan Atagül’den ailesiyle tatilden yepyeni paylaşımlar!

Mart 2024'te bir süredir birlikte olduğu Levent Yaşar ile dünyaevine giren başarılı oyuncu, kısa süre sonra anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Minik oğlunun yüzünü yine göstermedi! Neslihan Atagül’den ailesiyle tatilden yepyeni paylaşımlar!

26 Nisan'da kızı Asya Mone'yi kucağına alan Vuslateri, annelik sürecine dair paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Minik oğlunun yüzünü yine göstermedi! Neslihan Atagül’den ailesiyle tatilden yepyeni paylaşımlar!

39 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz haftalarda kızıyla ilgili yaptığı paylaşımla sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.

Minik oğlunun yüzünü yine göstermedi! Neslihan Atagül’den ailesiyle tatilden yepyeni paylaşımlar!

Instagram hesabından Asya Mone'nin güncel halini paylaşan Vuslateri'nin gönderisi kısa sürede yorum yağmuruna tutulmuştu. Gittikçe annesine benzeyen Asya takipçilerde yoğun ilgi görmüştü.