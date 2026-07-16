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Minik oğlunun yüzünü yine göstermedi! Neslihan Atagül’den ailesiyle tatilden yepyeni paylaşımlar!

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu minik oğullarını da alarak tatile çıktı. Ailesi ve arkadaşlarıyla tatile çıkan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, tatilden yepyeni paylaşımlarıyla beğeni aldı. İşte o paylaşımlar!

Giriş Tarihi: 16.07.2026 23:01 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 23:12